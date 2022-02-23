Рада проголосувала за додаткове виділення 23 млрд гривень на оборону України

Верховна рада прийняла зміни до державного бюджету в питанні виділення додаткового фінансування оборони України.

Трансляція засідання парламенту відбувається на YouTube.

Як повідомив Суспільному народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк, парламент виділяє додатково 23 мільярди гривень на сферу оборони. З цієї суми 16 мільярдів гривень підуть на фінансування ЗСУ, 6 мільярдів гривень піде на потреби МВС — йдеться про прикордонників та бійців Національної гвардії, які працюють у прифронтових зонах.

"Парламент зробив все необхідне і в рамках своїх можливостей для того, щоб бюджет для українського війська був збільшений і став більш ефективним, щоб дати відсіч ворогу", — повідомив Железняк.

За це рішення парламенту проголосували 345 народних депутатів.

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