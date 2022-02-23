Рада проголосувала за додаткове виділення 23 млрд гривень на оборону України

Верховна рада прийняла зміни до державного бюджету в питанні виділення додаткового фінансування оборони України.
Трансляція засідання парламенту відбувається на YouTube.
Як повідомив Суспільному народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк, парламент виділяє додатково 23 мільярди гривень на сферу оборони. З цієї суми 16 мільярдів гривень підуть на фінансування ЗСУ, 6 мільярдів гривень піде на потреби МВС — йдеться про прикордонників та бійців Національної гвардії, які працюють у прифронтових зонах.
"Парламент зробив все необхідне і в рамках своїх можливостей для того, щоб бюджет для українського війська був збільшений і став більш ефективним, щоб дати відсіч ворогу", — повідомив Железняк.
За це рішення парламенту проголосували 345 народних депутатів.
Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться найближчими днями. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
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