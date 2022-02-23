Запровадження надзвичайного стане не передбачає комендантської години. Забороняється проведення масових заходів, на територіях областей діятимуть оперативні штаби під головування голів ОДА.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook.

"За результатами засідання РНБО під головуванням Президента України Володимира Зеленського ухвалено рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей, де триває операція Об’єднаних сил. Рішення має бути затверджено Верховною Радою. Робота в умовах надзвичайного стану обговорювалась сьогодні під час селектору з головами ОДА, міст, керівниками НПУ, ДСНС, СБУ, Міноборони, Сил територіальної оборони", – повідомив Тимошенко.

Він також повідомив, що в областях діятимуть оперативні штаби під головуванням голів ОДА. До складу штабів входитимуть представники військових, МВС, міські голови, керівники органів місцевого самоврядування.

За словами Тимошенка, комендантська година не вводиться, допоки не буде ухвалене відповідне рішення. Крім того, встановлюється посилений контроль в’їздів та виїздів з території міст та областей. Може обмежуватися рух транспортних засобів та їх огляд. Встановлюється заборона проведення масових заходів та мітингів.

Що відомо

Читайте також

Санкції Лондона. Що відомо про "друзів Путіна" мільярдерів Ротенбергів та Тимченка

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

"Потрібно мати бачення реінтеграції" — дипломати та правозахисники про рішення РФ щодо "Л/ДНР"

Як потурбуватися про домашніх тварин в умовах ескалації. Розповідають зоозахисники

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу