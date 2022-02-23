Запровадження надзвичайного стане не передбачає комендантської години. Забороняється проведення масових заходів, на територіях областей діятимуть оперативні штаби під головування голів ОДА.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook.
"За результатами засідання РНБО під головуванням Президента України Володимира Зеленського ухвалено рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей, де триває операція Об’єднаних сил. Рішення має бути затверджено Верховною Радою. Робота в умовах надзвичайного стану обговорювалась сьогодні під час селектору з головами ОДА, міст, керівниками НПУ, ДСНС, СБУ, Міноборони, Сил територіальної оборони", – повідомив Тимошенко.
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Він також повідомив, що в областях діятимуть оперативні штаби під головуванням голів ОДА. До складу штабів входитимуть представники військових, МВС, міські голови, керівники органів місцевого самоврядування.
За словами Тимошенка, комендантська година не вводиться, допоки не буде ухвалене відповідне рішення. Крім того, встановлюється посилений контроль в’їздів та виїздів з території міст та областей. Може обмежуватися рух транспортних засобів та їх огляд. Встановлюється заборона проведення масових заходів та мітингів.
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Що відомо
- Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
- США та Британія запровадили санкції проти Росії після рішення про визнання "Л/ДНР".
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