Спірні питання надзвичайного стану. Депутати вимагають змінити обмеження

Розгляд питання про запровадження надзвичайного стану в Україні затягується, оскільки проєкт указу президента Володимира Зеленського, який внесли до Верховної Ради 23 лютого, не відповідає тому, що було узгоджене під час політичних консультацій.

Про це повідомили депутати Олексій Гончаренко ("Європейська Солідарність") та Ярослав Железняк("Голос").

За їхніми словами, очільники фракцій просять вилучити з указу такі пункти: про обмеження діяльності ЗМІ; про заборону на виготовлення та розповсюдження інформації; про огляд громадян та їхнього майна; а також про обмеження пересування Україною.

Водночас, за словами Олексія Гончаренка, депутати пропонують змінити пункт про заборону діяльності політичних партій, уточнивши, що він стосується політсил, які "просувають ідеологію країни-агресора".

Відповідно до проєкту указу, внесеного Володимиром Зеленського у Верховну Раду, надзвичайний стан вводитиметься на території всієї України, окрім Донецької та Луганської областей, на 30 днів і передбачає такі обмеження:

встановлення особливого режиму в'їзду i виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан (за потреби);

обмеження pyxy транспортних засобів та ïx огляд (за потреби); посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

заборона страйків;

тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних a6o тимчасових жилих приміщень;

запровадження комендантської години (за потреби);

перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках — проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу вантажів, службових приміщень та житла громадян;

заборона призовникам, військовозобов'язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома;

заборона виготовлення i розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;

регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого i колективного користування;

особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі (за потреби);

поручення у порядку, визначеному Конституцією i законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення a6o захисту прав i свобод інших людей.

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