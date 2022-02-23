Під час надзвичайного стану планові госпіталізації не обмежуватимуть — Ляшко

На час дії надзвичайного стану обмежень щодо планових госпіталізацій не планується. Про це на брифінгу 23 лютого повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, відповідаючи на питання кореспондентки Суспільного.

"Поки що за надзвичайним станом планові госпіталізації не будуть обмежені, тому що на сьогодні ліжок вистачає для допомоги всім. У нас були обмеження лише в областях на "червоному" рівні (за поширенням COVID-19 — ред.)", — зазначив міністр.

Ляшко наголосив, що лікарні працюватимуть у звичайному режимі. Водночас Міністерство охорони здоров'я підготувало переліки лікарень, які готові на реагування на надзвичайні ситуації.

"Система готова до викликів. Ми співпрацюємо з міжнародними організаціями, в разі необхідності зможемо долучити людей. Також працюємо з нашими волонтерами", — зазначив міністр.

Ляшко також зазначив, що наразі не планується евакуація закладів охорони здоров'я на лінії розмежування, але це рішення ще можуть переглянути.

"Завжди є план під різні сценарії. Ми це розуміємо і на територіях Донецької та Луганської областей. Ми впорались, коли були обстріли і влучили в лінію електропередач. Ми працювали на резерві і показали, що ми готові. Тому заклади працюють", — сказав глава МОЗ.

23 лютого Рада національної безпеки і оборони погодила введення режиму надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької і Луганської областей, на 30 днів. Рішення ще має затвердити Верховна Рада.

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