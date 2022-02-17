Росія може напасти на Україну "в найближчі кілька днів" — Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що ризики вторгнення Росії в Україну попри заяви про відведення військ зберігаються, і напад може статися "протягом кількох найближчих днів".
Про це він заявив у коментарі CNN.
"(Ризик вторгнення Росії в Україну — ред.) дуже високий, оскільки вони (Росія — ред.) не вивели свої війська, вони ввели додаткові війська. Це по-перше. По-друге, ми маємо підстави вважати, що вони можуть вдатися до провокації та отримати привід для вторгнення", — сказав Байден.
Доповнено 18:50. Під час виступу в Раді Безпеки ООН держсекретар США Ентоні Блінкен уточнив, що може матися на увазі під провокацією:
"Це може бути насильницька подія в Україні або якесь звинувачення проти українського уряду. Це може бути сфабрикований терористичний акт, викриття братських могил, напад на цивільне населення, фейковий або справжній напад за допомогою хімічної зброї. Росія може описати цю ситуацію як етнічну чистку або геноцид".
"У відповідь на ці провокації російський уряд може заявити про те, що вони захищають російське населення і, таким чином, може початися напад. Російські ракети та бомби можуть почати літати над Україною. Кібератаки також призведуть до порушення роботи українських установ, після того російські танки та військові зможуть вразити по ключових елементах інфраструктури", – додав Блінкен.
Відповідаючи на уточнення, коли саме може статися вторгнення, президент США відповів: "На мою думку, це може статися протягом кількох найближчих днів".
17 лютого на Донбасі сталося загострення. Станом на 13:00 російські окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів поранення отримали один український військовий та двоє мирних жителів, повідомляє пресцентр штабу ООС.
Президент Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, а українська делегація в Тристоронній контактній групі звернулася до представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій.
На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Росія намагається знайти привід для вторгнення в Україну, вдаючись до дезінформації та поширюючи заяви про обстріли на Донбасі з українського боку, однак Альянс уважно відстежує її дії, щоб запобігти такому сценарію.
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Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
- Очільник Пентагону Ллойд Остін 17 лютого заявив, що Москва зосередила понад 150 тисяч військових на прикордонні з Україною, посилила військову присутність у Чорноморському регіоні, стягнула військово-повітряні сили, поповнила запаси крові. Велика Британія також фіксує, що до українських кордонів прибувають нові військові підрозділи РФ.
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