Росія може напасти на Україну "в найближчі кілька днів" — Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що ризики вторгнення Росії в Україну попри заяви про відведення військ зберігаються, і напад може статися "протягом кількох найближчих днів".

Про це він заявив у коментарі CNN.

"(Ризик вторгнення Росії в Україну — ред.) дуже високий, оскільки вони (Росія — ред.) не вивели свої війська, вони ввели додаткові війська. Це по-перше. По-друге, ми маємо підстави вважати, що вони можуть вдатися до провокації та отримати привід для вторгнення", — сказав Байден.

Доповнено 18:50. Під час виступу в Раді Безпеки ООН держсекретар США Ентоні Блінкен уточнив, що може матися на увазі під провокацією:

"Це може бути насильницька подія в Україні або якесь звинувачення проти українського уряду. Це може бути сфабрикований терористичний акт, викриття братських могил, напад на цивільне населення, фейковий або справжній напад за допомогою хімічної зброї. Росія може описати цю ситуацію як етнічну чистку або геноцид".

"У відповідь на ці провокації російський уряд може заявити про те, що вони захищають російське населення і, таким чином, може початися напад. Російські ракети та бомби можуть почати літати над Україною. Кібератаки також призведуть до порушення роботи українських установ, після того російські танки та військові зможуть вразити по ключових елементах інфраструктури", – додав Блінкен.

Відповідаючи на уточнення, коли саме може статися вторгнення, президент США відповів: "На мою думку, це може статися протягом кількох найближчих днів".

17 лютого на Донбасі сталося загострення. Станом на 13:00 російські окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів поранення отримали один український військовий та двоє мирних жителів, повідомляє пресцентр штабу ООС.

Президент Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, а українська делегація в Тристоронній контактній групі звернулася до представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій.

На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Росія намагається знайти привід для вторгнення в Україну, вдаючись до дезінформації та поширюючи заяви про обстріли на Донбасі з українського боку, однак Альянс уважно відстежує її дії, щоб запобігти такому сценарію.

Що відомо

Читайте також

Україна в НАТО. Чи станемо членами Альянсу і які умови

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Заборона роботи з банками та експорту технологій. Які санкції готують Росії у разі нападу на Україну

Росія хоче визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Як на це реагують політики України і світу

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу