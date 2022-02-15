"США захищатимуть кожен дюйм території НАТО" — Байден

Сполучені Штати будуть захищати кожен дюйм території НАТО. Про це президент США Джо Байден повідомив у відеозверненні у зв'язку з кризою на кордоні України та Росії.
“Атака на одну країну НАТО — це атака на всіх нас”, — сказав Байден.
За його словами, США вже реагують на нарощування Росією військ.
“Я направив додаткові сили США для підтримки східного флангу НАТО. Деякі наші союзники також оголосили, що додадуть сили та засоби для забезпечення стримування та оборони вздовж східного флангу НАТО” — повідомив Байден.
Він додав, що США продовжують проводити військові навчання з союзниками та партнерами для підвищення оборонної готовності. “І якщо Росія вторгнеться, ми зробимо подальші кроки, щоб посилити нашу присутність в НАТО, заспокоїти наших союзників і стримати подальшу агресію”, — пояснив американський президент.
“ Хоча я не буду посилати американських військовослужбовців воювати в Україну, ми надали українцям військову техніку, щоб допомогти їм захищатися. З цією ж метою ми забезпечили навчання, поради та розвідку”, — сказав Байден.
Що відомо
- Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- 13 лютого Україна скликала зустріч країн-учасниць Віденського документа включно з Росією на 15 лютого. На такий крок наша країна пішла після того, як Москва не надала Україні пояснень щодо військових навчань. Але у РФ відповіли, що участі в зустрічі брати не будуть.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. За результатами рейтингового голосування депутати вирішили винести це питання на пленарне засідання та одразу направити його Володимиру Путіну.
- 15 лютого Верховна рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих ДНР та ЛНР, самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.
- Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, у разі, якщо РФ офіційно визнає так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", це стане "черговим грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України" і "порушенням Мінських домовленостей".
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