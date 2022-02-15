"США захищатимуть кожен дюйм території НАТО" — Байден

Сполучені Штати будуть захищати кожен дюйм території НАТО. Про це президент США Джо Байден повідомив у відеозверненні у зв'язку з кризою на кордоні України та Росії.

“Атака на одну країну НАТО — це атака на всіх нас”, — сказав Байден.

За його словами, США вже реагують на нарощування Росією військ.

“Я направив додаткові сили США для підтримки східного флангу НАТО. Деякі наші союзники також оголосили, що додадуть сили та засоби для забезпечення стримування та оборони вздовж східного флангу НАТО” — повідомив Байден.

Він додав, що США продовжують проводити військові навчання з союзниками та партнерами для підвищення оборонної готовності. “І якщо Росія вторгнеться, ми зробимо подальші кроки, щоб посилити нашу присутність в НАТО, заспокоїти наших союзників і стримати подальшу агресію”, — пояснив американський президент.

“ Хоча я не буду посилати американських військовослужбовців воювати в Україну, ми надали українцям військову техніку, щоб допомогти їм захищатися. З цією ж метою ми забезпечили навчання, поради та розвідку”, — сказав Байден.

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