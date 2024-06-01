В Україні націоналізували мільярдні активи компанії, пов’язаної з російським букмекером “1xBet” та представниками РФ.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що за матеріалами ОГПУ міністерство юстиції України через суд стягнуло в дохід держави цінні папери та кошти на суму понад 1,8 млрд грн., які належать компанії-нерезиденту Латвійської Республіки, що пов’язана з країною-агресором.

Під час досудового розслідування встановили, що ця компанія має тісний зв’язок з російським букмекером “1xBet” та іншими суб’єктами, і до неї застосовано санкції.

“Джерелами походження коштів, що надходили на банківські рахунки компанії-нерезидента, яка, серед іншого, здійснює процесинг букмекерської діяльності на території держави-агресора, були перерахування з російських і білоруських фінансових установ”, — йдеться в повідомленні.

Матеріали кримінального провадження стали підставою для пред’явлення Міністерством юстиції України позову до Вищого антикорупційного суду про націоналізацію майна цієї компанії.

Наразі триває досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Воно здійснюється ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора (ст. 110-2 КК України).