Генштаб: на фронті 1 червня вже відбулося 20 бойових зіткнень

На фронті від початку цієї доби вже відбулося 20 бойових зіткнень. Військові РФ здійснили чотири авіаційні удари із застосуванням семи КАБів, 92 рази атакували дронами-камікадзе, застосувавши 47 “шахедів” і 45 fpv-дронів, майже 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти з різних типів озброєння.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 червня станом на 10:30 ранку.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 105 бойових зіткнень. Військо РФ завдало по позиціях українських військ та населених пунктах, у тому числі і з території РФ, чотири ракетні удари із застосуванням восьми ракет, 57 авіаударів із застосуванням 70 КАБів, задіяло 1303 дрони-камікадзе, з них дев’ять “шахедів”, 15 “Ланцетів” і 1279 fpv-дронів, здійснило майже 3800 обстрілів із різних типів озброєння, в тому числі 120 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два місця скупчення особового складу, чотири пункти управління, дві артилерійські системи росіян, засіб ППО, район зосередження військової техніки та дві бази пально-мастильних матеріалів.

“Минулої доби загальні втрати противника склали близько 1130 осіб. Також ворог втратив 12 танків, 12 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, 30 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 101 автомобіль та 17 одиниць спеціальної техніки”, — йдеться у зведенні.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку з початку доби українські воїни відбили одну атаку росіян поблизу Липців. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі.

За минулу добу, за уточненими даними, військо РФ втратило на цьому напрямку 126 окупантів РФ. Крім того, українські захисники знищили 17 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Трьом артилерійським системам росіян завдали пошкоджень.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували в районі Дружелюбівки. Зазнали втрат і відійшли.

За минулу добу на цьому напрямку, за уточненими даними, загальні втрати війська РФ склали 79 військовослужбовців. Також було знищено один танк Т-80 та пошкоджено автомобіль.

На Сіверському напрямку на цей час триває п’ять бойових зіткнень неподалік Роздолівки та Івано-Дар’ївки. Втрат українських позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку з початку доби відбили одну спробу росіян просунутися в районі Кліщіївки. Підрозділи Сил оборони стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції.

На Покровському напрямку українські захисники не дають війську РФ просунутися. На цей час тривають два бойових зіткнення поблизу Сокола та Невельського. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Курахівському напрямку тривають шість боїв поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Водяного. Ситуація напружена, але залишається під контролем українських захисників.

На Оріхівському напрямку російське військо здійснило одну безуспішну атаку в районі Роботиного. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.