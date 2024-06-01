У Польщі заявили, що це була "довга і напружена ніч для всієї системи ППО"

Ніч проти 1 червня була “довгою і напруженою” для всієї системи протиповітряної оборони Польщі.

Про це зранку заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

“Це була довга і напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі. Тепер, коли рівень загрози ракетних ударів російської авіації по території України знизився, польська авіація та авіація союзників у польському повітряному просторі припинила свою діяльність, а розгорнуті сили і засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності”, — йдеться у повідомленні командування у Фейсбуці.

У польському командуванні відзначили, що масована ракетна атака авіації Російської Федерації дальнього радіусу дії охопила всю територію України, включаючи прикордонні з Польщею регіони. Удари були завдані крилатими ракетами, безпілотними літальними апаратами типу SHAHED та балістичними ракетами, запущеними з Чорноморського регіону.

“Польське військо безперервно стежить за ситуацією на українській території і перебуває в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору”, — йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що польські Збройні Сили вночі піднімали в повітря літаки через російську атаку на Україну.

У ніч проти 1 червня сили протиповітряної оборони збили 35 крилатих ракет і 46 "шахедів", якими РФ атакувала Україну.

За даними Повітряних Сил, вночі російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Усього військо РФ випустило 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА.

Як повідомили у ДТЕК, у ніч проти 1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, там серйозно пошкоджене обладнання.

Як повідомили в "Укренерго", 1 червня росіяни завдали нового удару по енергооб'єктах України. Є пошкодження обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.