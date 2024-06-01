Росія атакувала дві ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджене обладнання — енергетики

У ніч проти 1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, там серйозно пошкоджене обладнання.

Про це зранку 1 червня повідомили у ДТЕК.

"І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки", — йдеться у повідомленні.

За даними енергетиків, це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинули.

У ніч проти 1 червня сили протиповітряної оборони збили 35 крилатих ракет і 46 "шахедів", якими РФ атакувала Україну.

За даними Повітряних Сил, вночі російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Усього військо РФ випустило 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА.

Як повідомили в "Укренерго", 1 червня росіяни завдали нового удару по енергооб'єктах України. Є пошкодження обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.