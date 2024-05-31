Зеленський у Сінгапурі зустрінеться з Остіном

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомляє Politico із посиланням на двох людей, близьких до адміністрації Зеленського.

Зазначається, що під час перемовин сторони говоритимуть про використання американської зброї на території Росії.

За словами джерел видання, в Києві існує певне розчарування щодо того, наскільки географічно обмеженим буде використання американської зброї в Україні. Йдеться про те, що обмеження прикордонною зоною в Харкові наразі запровадили лише США, але "це лише початок".