1 червня — 829 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- 1 червня відключення електроенергії будуть діяти з 18:00 до 23:00 для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах України.
- Україна повернула з російського полону 75 людей, серед них — четверо цивільних.
- Росія атакувала енергообʼєкти в пʼятьох областях України.
На цьому Суспільне завершує ведення онлайну 829 дня вторгнення РФ в Україну. Новий читайте тут.
Вибухи в Дніпрі
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Загроза ударних дронів на півдні
У Повітряних силах повідомили про загрозу ударних дронів у Херсонській та Миколаївській областях.
Пуски КАБ тактичною авіацією на Донеччині
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски КАБ тактичною авіацією у Донецькій області.
Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски КАБ тактичною авіацією у Харківській області.
ДніпроГЕС у "критичному стані" через ракетну атаку РФ на Запоріжжя
ДніпроГЕС у "критичному стані" через ракетну атаку РФ на Запоріжжя у ніч проти 1 червня, повідомив керівник ОВА Федоров. За його словами, наразі «не йдеться навіть про вироблення електроенергії». Раніше Федоров також повідомляв, що після обстеження греблі рух автомобільного транспорту по ній цими вихідними повністю перекриють.
За день на Нікопольщині – 5 артобстрілів
За день на Нікопольщині – 5 артобстрілів і 3 удари дронами-камікадзе, повідомив глава Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"Ворог гатив по самому Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджені промислове підприємство і лінія електропередач. Загиблих та постраждалих немає", — зазначив він.
Зеленський зустрівся з делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників США
Президент України Володимир Зеленський у Сінгапурі зустрівся з делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників США та обговорив подальшу підтримку України.
"Поспілкувалися про ситуацію на передовій і напрями військової допомоги Україні, зокрема про посилення протиповітряної оборони додатковими системами та ракетами до них. Окрема увага – посиленню санкційного тиску на РФ", — написав Зеленський за результатами зустрічі.
2 червня ліміти споживання електроенергії діятимуть з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00
Завтра 2 червня ліміти споживання електроенергії діятимуть з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів у всіх регіонах України, повідомляє НЕК "Укренерго".
Зеленський у Сінгапурі зустрінеться з Остіном
Президент України Володимир Зеленський на полях саміту "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомляє Politico із посиланням на двох людей, близьких до адміністрації Зеленського.
Зазначається, що під час перемовин сторони говоритимуть про використання американської зброї на території Росії.
За словами джерел видання, в Києві існує певне розчарування щодо того, наскільки географічно обмеженим буде використання американської зброї в Україні. Йдеться про те, що обмеження прикордонною зоною в Харкові наразі запровадили лише США, але "це лише початок".
Рятувально-пошукова операція у Новобаварському районі Харкова завершена
Рятувально-пошукова операція у Новобаварському районі Харкова завершена, повідомив міський голова Ігор Терехов. Рятувальна операція тривала понад 40 годин. Загалом внаслідок ракетної атаки РФ загинули дев'ятеро людей, 26 — поранені, за даними облпрокуратури.
У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому пролунав вибух, передають кореспонденти Суспільного.
Ракета у напрямку Кривого Рогу
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ракети у напрямку Кривого Рогу.
Активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря.
Росіяни активізувались на Сіверському напрямку — Генштаб
З початку доби росіяни найбільше атакували на Покровському та Курахівському напрямках. Також підвищена активність російської армії спостерігається на Сіверському напрямку, повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Активність тактичної авіації РФ на північно-східному напрямку
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність тактичної авіації РФ на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Ракета через Сумщину в напрямку Полтавської області.
У Міноборони РФ заявили про знищення двох українських безпілотників на Бєлгородщині
У Міноборони РФ заявили, що російські сили ППО нібито знищили два українські безпілотники у Бєлгородській області.
Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Новобаварському району
Знайшли тіло дев'ятої загиблої людини внаслідок російського удару по Новобаварському району, повідомили у Харківській облпрокуратурі. «Між зруйнованим будинком та гаражем знайдено тіло дев'ятої жертви. Попередньо, це тіло жінки. Скоріш за все, під час прямого влучання ракети жінку викинуло з квартири на вулицю та присипало конструкціями зруйнованого підʼїзду», — йдеться у повідомленні.
ЗСУ у травні знищили 1160 російських артилерійських систем — Міноборони
Сили оборони України у травні знищили 1160 російських артилерійських систем, повідомили у Міністерстві оборони України.
"Це найбільші втрати артилерії за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт", — йдеться у повідомленні.
Удар по Новобаварському району: відомо про вісьмох загиблих
На цей час відомо про вісьмох загиблих внаслідок ракетної атаки РФ на Новобаварський район вночі 31 травня, повідомив Суспільне Харків уточнені дані начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. За його даними, останньою знайшли жінку. Під завалами може перебувати ще одна жертва.
ЄС готує тарифи на російські товари, що не підпадають під санкції — Financial Times
Європейський Союз розглядає можливість введення тарифів на російський імпорт на суму до 42 мільярдів євро, який не потрапив до санкційних списків ЄС, повідомляє Financial Times.
"Швеція ініціювала дискусію про більш широке використання тарифів на імпорт з Росії. З боку Європейської Комісії ми будемо оцінювати це і надавати державам-членам варіанти для подальших дій", — зазначив комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.
Зазначається, що планується запровадити мита зокрема на продукти харчування, ядерне паливо і медикаменти, з можливістю спрямування надходжень до України.
Активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Є загроза астосування авіаційних засобів ураження.
У Кропивницькому районі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
У Кропивницькому районі близько 14:26 1 червня пролунали вибухи. Повітряна тривога в Кіровоградській області тривала з 13:56 до 14:33.
О 14:17 в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ написали про ракету з Херсонщини у північно-західному напрямку, а о 14:26 — про ракету в напрямку Кропивницького.
За попередньою інформацією від начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича — "без надзвичайних подій". Про це він написав у своєму Telegram-каналі після відбою повітряної тривоги та закликав не ігнорувати повітряну тривогу.
З початку доби 1 червня це була шоста повітряна тривога. Найдовша тривала з 22:48 31 травня до 5:26 1 червня. Крім того, зранку російська армія обстріляла обʼєкт енергетичної інфраструктури на Кіровоградщині.
Прощання з парамедикинею Іриною Цибух відбудеться у Києві та Львові
Прощання із 25-річною парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною Цибух з позивним "Чека" відбудеться 2 червня у Києві та 3 червня у Львові. Дівчину поховають на Личаківському кладовищі.
Про це повідомили на Facebook-сторінці медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри".
Ірина Цибух "Чека" загинула під час ротації на Харківському напрямку 29 травня, за кілька днів до дня народження. 1 червня їй мало виповнитися 26 років.
Завтра, 2 червня, з парамедикинею попрощаються у Києві — у Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності.
3 червня відбудеться прощання у Львові. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, о 14:00 розпочнеться Чин похорону в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла УГКЦ. Після служби процесія вирушить на поле почесних поховань Личаківського кладовища. Там Ірину Цибух поховають.
Російські війська обстріляли Костянтинівку — поранена жінка
Вдень 1 червня армія РФ вдарила по місту Костянтинівка на Донеччині. Через обстріл поранена жінка.
Про це Суспільне Донбас розповіла речниця обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.
Місто обстріляли об 11:25, ймовірно, двома керованими авіаційними бомбами «УМПБ Д-30 СН». Через російський удар поранення отримала місцева жителька.
"Ушкоджень зазнала 48-річна жінка, котра перебувала на вулиці. Її з осколковими пораненнями у важкому стані доставили до лікарні. Також у місті пошкоджено приватні домоволодіння й багатоквартирний житловий будинок, а також автомобіль", — розповіла Анастасія Мєдвєдєва.
Стан пораненої жінки важкий, її оперують у Костянтинівській лікарні інтенсивного лікування , розповіла телефоном директорка закладу Олена Руденко
"В тяжкому стані. В операційній. Травматична ампутація нижньої кінцівки, на верхній третині стегна," — розповіла телефоном Олена Руденко.
За фактом обстрілу розпочали досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни, ч. 1 ст. 438 КК України, повідомила речниця обласної прокуратури.
Укренерго повідомляє про зміну лімітів споживання електроенергії
Енергетики змінили терміни дії лімітів на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів 1 червня.
Про це повідомляє "Укренерго".
Обмеження будуть діяти по всій Україні з 18:00 до 24:00.
При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.
Внаслідок атаки РФ на Івано-Франківщину травмувався чоловік — прокуратура
Вночі 1 червня 2024 року РФ вдарила по Івано-Франківщині чотирма ракетами невстановленого типу. Травмувався один чоловік. Слідчі проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури.
"Внаслідок вибуху пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки та інше майно. Травми отримав місцевий житель", — йдеться у дописі.
Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.
Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла"
Президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Російські війська влучили в Київському районі Харкова — Терехов
Російські війська влучили в Київському районі Харкова, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюють.
Вночі російські війська атакували ще й дві гідроелектростанції — Укргідроенерго
Вночі російські війська атакували ще й дві гідроелектростанції, є критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків. Також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями, повідомляють в Укргідроенерго.
У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного
Для відбудови "Фактор-Друк" у Харкові знайшли спонсора
Для відбудови "Фактор-Друк" у Харкові знайшли спонсора. Фонд Говарда Баффета з США профінансує відбудову палітуркового цеху друкарні, який знищили росіяни ракетним ударом 23 травня, внаслідок якого загинули семеро працівників.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Друкарню планують відновити за чотири-п’ять місяців, щоб наші діти читали підручники українською мовою, а видавці могли продовжити друкувати книги", — зазначив Синєгубов.
У Миколаєві було чути вибухи
У Миколаєві було чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Це підтвердив міський голова Сєнкевич.
У Польщі заявили, що це була "довга і напружена ніч для всієї системи ППО"
Ніч проти 1 червня була “довгою і напруженою” для всієї системи протиповітряної оборони Польщі.
Про це зранку заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
“Це була довга і напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі. Тепер, коли рівень загрози ракетних ударів російської авіації по території України знизився, польська авіація та авіація союзників у польському повітряному просторі припинила свою діяльність, а розгорнуті сили і засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності”, — йдеться у повідомленні командування у Фейсбуці.
У польському командуванні відзначили, що масована ракетна атака авіації Російської Федерації дальнього радіусу дії охопила всю територію України, включаючи прикордонні з Польщею регіони. Удари були завдані крилатими ракетами, безпілотними літальними апаратами типу SHAHED та балістичними ракетами, запущеними з Чорноморського регіону.
“Польське військо безперервно стежить за ситуацією на українській території і перебуває в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору”, — йдеться у заяві.
В Україні загинув ще один доброволець із Нідерландів — МЗС країни
В Україні загинув ще один доброволець із Нідерландів. У Міністерстві закордонних справ країни підтвердили повідомлення у соцмережах про загибель чоловіка.
Про це пише NOS.
При цьому МЗС Нідерландів на прохання родичів чоловіка утримується від подальших коментарів.
Зазначається, що чоловік воював в Українському іноземному легіоні і загинув 20 травня біля міста Часів Яр на півночі Донецької області. Повідомляється, що його тіло було репатрійовано.
Наскільки відомо, це вже третій нідерландський доброволець, який загинув в Україні, пише NOS. Міністерство закордонних справ не знає, скільки нідерландців воюють в Україні скільки загинуло.
Як пише видання, за словами почесного консула України в Нідерландах, на початку повномасштабної війни добровольцями записалися десятки нідерландців.
Пошкоджені будинки та домоволодіння у трьох населених пунктах: наслідки російських ударів по Сумщині
Внаслідок російських ударів по Сумщині 31 травня пошкоджені будинки у трьох населених пунктах.
Про це повідомили в ОК "Північ".
У Миропіллі в результаті обстрілу пошкоджений один приватний будинок.
У Хмелівці Краснопільської громади також зазнали пошкоджень будинки та приватне домоволодіння.
У селі Сопич Есманської громади пошкоджені три оселі.
Протягом дня 31 травня армія РФ завдала ударів по дев'яти громадах Сумщини. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Миколаївська, Середино-Будська, Есманьська, Свеська, Великописарівська громади. Зафіксовано 131 вибух.
Також вночі 31 травня російська армія скинула з безпілотника одну гранату на Юнаківську громаду. Про це зазначили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Армія РФ обстріляла Українськ на Донеччині — одна людина поранена
Зранку 1 червня, близько 8 ранку, російські війська вдарили по місту Українськ на Донеччині. Одна людина поранена.
Про це повідомили у Telegram Селидівської МВА.
Армія РФ вдарила, ймовірно, керованою авіабомбою «УМПБ Д-30СН». Через обстріл одна людина отримала поранення, також росіяни пошкодили два п'ятиповерхові житлові будинки.
На Буковині на працівників ТЦК напав цивільний з газовим балончиком – один зі службовців отримав опіки
У селі Черепківці на Буковині цивільний застосував до працівників територіального центру комплектування газовий балончик. Один з військовослужбовців ТЦК отримав хімічні опіки. Подія сталася 31 травня під час заходів з оповіщення.
Про це повідомили у Telegram обласного центру комплектування.
За інформацією центру, військовозобов’язаний чоловік напав на працівників ТЦК та застосував до них газовий балончик. Через це один з військовослужбовців отримав опіки очей та дихальних шляхів – його госпіталізували до лікарні й надали допомогу.
"Постраждалий військовослужбовець був переведений до ТЦК та СП після важкого поранення з бойової бригади", – йдеться у повідомленні.
У ТЦК повідомляють, що цивільний чоловік чинив опір та був затриманий до приїзду поліції.
Цивільний щодо ситуації до поліції не звертався, розповіла у коментарі Суспільному речниця поліції області Кароліна Маришева. Під час перевірки він заявив, що його конфлікт з ТЦК вичерпаний.
За девʼять місяців роботи українського коридору експортували 50 млн тонн вантажів
За девʼять місяців роботи українського коридору вдалось вивезти 50 млн тонн вантажів. Працівники портів обробили 1737 суден.
Про це 1 червня повідомили на сторінці Адміністрації морських портів України.
"Починаючи з першого судна Joseph Shulte, що вийшло Українським коридором 16 серпня 2023 року, українські чорноморські порти переробили цей рекордний об’єм вантажів незважаючи на постійні атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру", — йдеться у повідомленні.
Шість ракет влучили в три об'єкти критичної інфраструктури на Львівщині — ОВА
Шість ракет влучили в три об'єкти критичної інфраструктури на Львівщині, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Зеленський відреагував на обстріл 1 червня
"Цивільні люди, інфраструктура, енергетичні об’єкти. Це те, з чим воює Росія. Цієї ночі черговий обстріл з понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів "шахед" був спрямований на південь, центр і захід України", — наголосив президент.
Він подякував воїнам за знищення більшості повітряних цілей. Наразі усі служби працюють на місці, щоб забезпечити відновлення та допомогу.
Зеленський додав, що головна мета Росії – нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України. За його словами, РФ розуміє лише мову сили.
"І єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою – своєчасно ухвалювати ефективні рішення. Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей", — заявив президент.
Вагітність пораненої в Балаклії не підтвердилася — МВА
Вагітність пораненої в Балаклії не підтвердилася, розповів Суспільне Харків начальник МВА Карабанов. За уточненими даними, поранень зазнали 11 людей, з яких восьмеро дітей, найменшому з них — чотири роки. Начальник поліції регіону Тимошко також повідомив Суспільному, що РФ ударила по Балаклії ракетою "Іскандер-К".
Вночі 1 червня на Полтавщині були вибухи
Армія РФ у ніч з 31 травня на 1 червня атакувала Полтавщину. У регіоні вночі було чутно звуки вибухів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Влучань на території Полтавської області не зафіксовано. Постраждалих та травмованих також немає. Загалом минулої доби повітряну тривогу на Полтавщині оголошували пʼять разів.
Остання тривала понад пʼять годин: з 5:26 до 8:39.
Під час повітряної тривоги 1 червня сили ППО збили 1 "шахед" на Хмельниччині
Уночі 1 червня на території Хмельницької області під час повітряної тривоги, яка тривала майже чотири години, жителі регіону могли чути звуки вибухів. Працювали сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
За його словами, сили протиповітряної оборони знищили 1 БпЛА типу "Shahed".
"Місце падіння уламків встановлюється. Звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна наразі не надходило", — зазначив Сергій Тюрін.
У Хмельницькій області повітряна тривога розпочалась о 01:40, закінчилась — о 05:27.
РФ атакувала Львівщину "шахедами" та ракетами
Вночі, 1 червня, у Львівській області під час повітряної тривоги лунали вибухи. РФ атакувала область "шахедами" та ракетами. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, внаслідок обстрілу травмовані четверо людей.
Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 03:30 через загрозу ударних безпілотників. О 03:43 начальник Львівської ОВА заявив, що "шахеди" зайшли у повітряний простір Львівської області та рухаються в напрямку Моршина і Сколе. Близько 04:00 в області пролунали вибухи. Максим Козицький повідомив, що триває бойова робота, та наголосив на високій небезпеці для жителів Стрия.
Згодом жителів області попередили ще й про ризик удару крилатими ракетами. О 04:31 у Повітряних силах ЗС України повідомили, що ракети летять курсом на Стрий — і з північного, і з південного напрямків. О 04:44 мешканців Львова закликали негайно перейти в укриття. Невдовзі у Повітряних силах уточнили, що ракети, змінили курс зі Львова на Стрий.
Загалом повітряна тривога тривала понад 2 з половиною години. Відбій оголосили о 06:11. Наразі у пресслужбі Львівської ОВА наслідки атаки не прокоментували.
ОГПУ: націоналізували 1,8 млрд грн активів компанії, пов'язаної з російським букмекером 1xBet
В Україні націоналізували мільярдні активи компанії, пов’язаної з російським букмекером “1xBet” та представниками РФ.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Зазначається, що за матеріалами ОГПУ міністерство юстиції України через суд стягнуло в дохід держави цінні папери та кошти на суму понад 1,8 млрд грн., які належать компанії-нерезиденту Латвійської Республіки, що пов’язана з країною-агресором.
Під час досудового розслідування встановили, що ця компанія має тісний зв’язок з російським букмекером “1xBet” та іншими суб’єктами, і до неї застосовано санкції.
“Джерелами походження коштів, що надходили на банківські рахунки компанії-нерезидента, яка, серед іншого, здійснює процесинг букмекерської діяльності на території держави-агресора, були перерахування з російських і білоруських фінансових установ”, — йдеться в повідомленні.
Матеріали кримінального провадження стали підставою для пред’явлення Міністерством юстиції України позову до Вищого антикорупційного суду про націоналізацію майна цієї компанії.
Наразі триває досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Воно здійснюється ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора (ст. 110-2 КК України).
Вночі та зранку армія РФ обстріляла дві громади Сумщини
Вночі та зранку 1 червня російська армія обстріляла дві громади Сумсьої області. Зафіксовано 10 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
У Білопільській громаді був обстріл зі стрілецької зброї.
У Середино-Будській громаді здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).
Протягом дня 31 травня армія РФ завдала ударів по дев'яти громадах Сумщини. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Миколаївська, Середино-Будська, Есманьська, Свеська, Великописарівська громади. Зафіксовано 131 вибух.
Також вночі 31 травня російська армія скинула з безпілотника одну гранату на Юнаківську громаду. Про це зазначили в Сумській обласній військовій адміністрації.
На Вінниччині через уламки російського БпЛА сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури
На Вінниччині вранці 1 червня ламки збитого російського дрона спричинили пожежу на об'єкті критичної інфраструктури.
Про це Суспільному повідомила речниця ГУ ДСНС у Вінницькій області Мирослава Смалківська. Пожежа сталася на площі 600 кв.м. Травмованих немає. Рятувальники ліквідували загоряння о 5 ранку.
Про пожежу на об'єкті критичної інфраструктури у Telgram-каналі повідомив також очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
"На Вінниччині внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Всі служби працюють. Постраждалих немає", — написав Борзов.
Зросла кількість дітей, поранених внаслідок російських обстрілів — ОГПУ
Більше ніж 1914 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 1 червня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 550 дітей загинули та понад 1364 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це зранку повідомили в Офісі Генпрокурора.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 534, Харківській — 389, Херсонській — 152, Дніпропетровській — 139, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 107.
- 30 травня через обстріл військами РФ м. Харків постраждали хлопчик і дівчинка віком 12 років.
- 1 червня внаслідок обстрілу окупантами РФ м. Балаклія Харківської області постраждали 8 дітей.
До сімох збільшилася кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова
Серед них четверо чоловіків і троє жінок, повідомив начальник поліції регіону Володимир Тимошко в етері "Суспільне.Студія". За його даними, пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати ще дві жінки.
Обстріли Очаківської та Куцурубської громад Миколаївщини: як минула доба
Російські війська протягом доби завдали артилерійських ударів по Очаківщині та Куцурубській громаді Миколаївського району. Люди внаслідок обстрілів не травмувались.
Про це повідомили у ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.
"Сьогодні вночі, першого червня, о 03:04 та 03:52 ворожі артилерійські обстріли зафіксовано по місту Очакову Очаківської громади. Постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.
Також першого червня о 03:15 під артилерійським обстрілом армії РФ перебувала Куцурубська громада. Травмованих та загиблих немає.
Російські військові підрозділи 31 травня об 11:26, 11:49, 19:14 обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади. Поранених людей немає, повідомили в ОВА.
Армія РФ обстріляла Сновську громаду на Чернігівщині
Війська РФ за добу 31 травня обстріляли прикордонне село Клюси Сновської громади на Чернігівщині.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Прикордонники зафіксували сім вибухів (приходи, ймовірно з міномета калібру 82 мм).
Обстріл регіонів України: дві крилаті ракети увійшли до повітряного простору Закарпаття
Вночі 1 червня під час масованої атаки РФ дві крилаті ракети увійшли до повітряного простору Закарпаття на значній висоті.
Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, ракети одразу змінили курс на Львівщину.
"Вночі армія РФ обстріляла Україну крилатими ракетами та шахедами. Уражено обʼєкти енергетики у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Дві крилаті ракети увійшли до повітряного простору Закарпаття на значній висоті, однак одразу змінили курс на Львівщину. Вкотре звертаюся до всіх краян з проханням слідкувати за сигналами повітряної тривоги, перебувати в безпечних місцях та укриттях", — написав Микита.
Внаслідок обстрілів Херсонщини поранені п'ятеро людей. Армія РВ за добу обстріляла 16 населених пунктів
Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння били по житлових кварталах 16 населених пунктів Херсонської області.
Про це в Telegram вранці 1 червня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Внаслідок російської збройної агресії поранені п'ятеро людей. Пошкоджені адмінбудівля, медичний заклад, зупинка громадського транспорту, лінія електропередач, два приватних будинки та автомобіль, йдеться в повідомленні.
Під обстрілами армії РФ минулої доби перебували Антонівка, Садове, Інженерне, Широка Балка, Кізомис, Велетенське, Станіслав, Понятівка, Новотягинка, Берислав, Михайлівка, Качкарівка, Зміївка, Томарине, Червоний Маяк та Херсон, повідомив Прокудін.
Двоє загинули, восьмеро поранені через російські обстріли Донеччини за добу
Через російські удари по Донецькій області за попередню добу загинули двоє людей. Ще восьмеро — поранені.
Про це у Telegram розповів начальник ОВА Вадим Філашкін.
Вдень 31 травня армія РФ обстріляла селище Дробишеве Лиманської громади. Внаслідок атаки російські війська вбили двох людей, троє — поранені.
Ще п'ятеро людей отримали поранення внаслідок удару по Мирнограду ввечері 31 травня.
Від початку повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія вбила 1984 жителів Донецької області, 4961 — поранила, без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, повідомили в ОВА.
Військові РФ атакували об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині
Вночі 1 червня 2024 року військові РФ атакували об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині. Внаслідок влучання виникла пожежа на площі 400 метрів квадратних. Травмованих немає.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій області.
Як йдеться у дописі, пожежу гасив 101 рятувальник, було залучено 33 спецавтомобілі.
Відбій тривоги у Києві та низці областей.
Київ та вся Україна — повітряна тривога.
Зафіксовано зліт МіГ-31К, повідомили у Силах оборони Півдня.
На Київщині працювала ППО, влучання відсутні — КОВА
В Київській області вночі працювали сили ППО, повідомив зранку начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Є збиті повітряні цілі. Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури на території області відсутні. Постраждалих немає. Всі оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків атаки війська РФ.
РФ атакувала дві ТЕС ДТЕК, суттєво пошкоджене обладнання
"І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки", — повідомили в ДТЕК.
Повітряні Сили: вночі збили 35 крилатих ракет і 46 "шахедів"
У ніч проти 1 червня сили протиповітряної оборони збили 35 крилатих ракет і 46 "шахедів", якими РФ атакувала Україну.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.
За даними Повітряних Сил, вночі російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".
Усього військо РФ випустило 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря – РФ.);
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);
- 1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);
- 10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);
- 47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ).
В результаті протиповітряного бою збили 81 повітряну ціль:
- 30 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 1 крилату ракету "Іскандер-К";
- 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Укренерго: є пошкодження обладнання на енергооб'єктах у 5 областях
Вранці 1 червня росіяни завдали нового удару по енергооб'єктах України. Є пошкодження обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.
Про це зранку повідомляє "Укренерго".
Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу ДСНС.
З березня це вже шоста масована комплексна ракетно-дронва атака проти цивільної енергетичної інфраструктури, відзначили енергетики.
РФ вдарила по Балаклії на Харківщині: поранені діти
12 людей, серед яких вісім дітей та вагітна жінка поранені внаслідок удару РФ по Балаклії, повідомили попередні дані у місцевій МВА. За її даними, росіяни поцілили у приватну забудову. Про те, що російська армія завдає ударів, військадміністрація повідомляла о 05:10. У місті частково немає світла
Через атаки армії РФ у Нікополі поранено четверо людей, в області збили 9 ракет і 10 дронів
Через атаки армії РФ вночі та вранці в Нікополі на Дніпропетровщині поранено четверо людей, серед них – 7-річна дівчинка.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Також поранено 69-річного чоловіка й двох жінок – 74 та 68 років. Їм надають меддопомогу. Пошкоджено автобус, двоповерхову будівлю, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарську споруду.
У ніч на 1 червня армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Сталися кілька пожеж. Поранених і загиблих немає, повідомив керівник ОВА Лисак.
Згодом він уточнив, що в ніч на 1 червня на Дніпропетровщині сили ППО збили 9 ракет і 10 дронів армії РФ
Раніше, упродовж дня 31 травня війська РФ пʼять разів били дронами-камікадзе по Нікопольському району Дніпропетровщини.Зайнялася суха трава. Пожежу рятувальники загасили. Загиблих та поранених не було.
Армія РФ масовано атакувала Запоріжжя: є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури — Федоров
У ніч проти 1 червня армія РФ масовано атакувала Запоріжжя. Загиблих та поранених немає.
Про це у своєму Telegram повідомив голова ЗОВА Іван Федоров.
За його словами, росіяни поцілили в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури:
"Є руйнування. Загиблих та поранених немає", — йдеться в повідомленні.
Також пошкоджені понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери.
На Кіровоградщині російська армія влучила в енергооб'єкт
У Кіровоградській області зранку 1 червня російська армія обстріляла обʼєкт енергетичної інфраструктури.
Про це написав у Telegram-каналі начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"За попередніми повідомленнями — постраждалих немає. Всі відповідні служби вже працюють"
Світловодський міський голова Андрій Маліцький написав у Facebook, що нині уточнюється інформація щодо пошкоджень, й запропонував жителям громади повідомляти про наслідки нічної атаки.
"Наша громада вчергове зазнала атаки ворога. Попередньо — без жертв. Всі відповідні служби працюють. Якщо Ваші домівки зазнали пошкоджень, телефонуйте за номером гарячої лінії виконавчого комітету Світловодської міської ради — 0 (68) 045 21 55 (повідомляйте вулицю та номер будинку).
У Telegram-каналі Міненерго міністр енергетики Герман Галущенко написав, що російська армія обстріляла енергооб'єкти в п'ятьох областях.
"Атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією".
На війні в Україні РФ втратила 1130 військових за добу — Генштаб
Станом на ранок 1 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 508 780 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1130 військових.
Росія атакувала енергообʼєкти України у пʼяти областях
У ніч проти 1 червня Росія атакувала енергообʼєкти в пʼяти областях України. Наслідки обстрілів уточнюються. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях", — написав міністр у своєму Facebook.
У Києві та низці областей — відбій повітряної тривоги.
У Вінниччині пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури
У Вінницькій області через падіння уламків збитого безпілотника сталася пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури, повідомив керівник ОВА Борзов. Обійшлося без постраждалих.
Робота ППО на Львівщині
У Львівській області працюють сили протиповітряної оборони. повідомив керівник ОВА Козицький. В командування Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.
Нині по всій території Україні триває повітряна тривога.
Повторний вибух у Запоріжжі
У Запоріжжі пролунав повторний звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Сили ППО працюють на півдні України
На півдні України працює протиповітряна оборона, повідомили Сили оборони Півдня. У командуванні не виключають використання балістичного озброєння.
Вибухи у Запоріжжі
У Запоріжжі пролунали звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. Вибухи підтвердив і керівник ОВА Федоров.
У місті та області оголошена повітряна тривога, яка повʼязана імовірними пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.
У Києві та низці областей — повітряна тривога.
Вибухи у Вінниці
У Вінниці чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.
Повітряні сили попередили про зліт шести літаків стратегічної авіації РФ
Чотири борти Ту-95МС злетіли з аеродрому Оленья у Мурманській області та два борти з аеродрому Енгельс у Саратовській області.
Усі бомбардувальники що здійснюють політ у напрямку пускових рубежів.
Україна отримає 2,2 млрд доларів за програмою МВФ
Україна має отримати 2,2 мільярда доларів допомоги із програми розширеного фінансування Міжнародного Валютного Фонду (МВФ). Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 31 травня.
За словами Шмигаля, оголошення про фінансування сталося після того, як представники України та Міжнародного валютного фонду досягли згоди щодо четвертого перегляду угоди EFF.
Премʼєр-міністр написав, що Україна виконала "всі кількісні критерії та структурні маяки" до четвертого перегляду. Після затвердження Виконавчою радою МВФ, що має відбутись найближчими тижнями, Україна отримає 2,2 млрд доларів.
Кошти EFF призначені для надання Україні стабільності в умовах війни, підтримки післявоєнного відновлення країни та сприяння економічному зростанню, оскільки Україна просувається вперед на шляху до членства в ЄС.
Вибухи в Київській області
У Київській області працюють сили протиповітряної оборони, повідомили в ОВА.