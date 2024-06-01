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Укренерго: є пошкодження обладнання на енергооб'єктах у 5 областях
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Укренерго: є пошкодження обладнання на енергооб'єктах у 5 областях

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Укренерго: є пошкодження обладнання на енергооб'єктах у 5 областях
Комунальники лагодять інфраструктуру після російських ударів безпілотниками по Харкові, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

Вранці 1 червня росіяни завдали нового удару по енергооб'єктах України. Є пошкодження обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

Про це зранку повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу ДСНС.

З березня це вже шоста масована комплексна ракетно-дронва атака проти цивільної енергетичної інфраструктури, відзначили енергетики.

У ніч проти 1 червня сили протиповітряної оборони збили 35 крилатих ракет і 46 "шахедів", якими РФ атакувала Україну.

За даними Повітряних Сил, вночі російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Усього військо РФ випустило 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА.

Як повідомили у ДТЕК, у ніч проти 1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, там серйозно пошкоджене обладнання.

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