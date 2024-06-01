Зеленський відреагував на обстріл 1 червня

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл України з боку РФ, зазначивши, що лише тоді, коли очільник РФ Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор.

Про це йдеться у дописі президента у соцмережах.

"Цивільні люди, інфраструктура, енергетичні об’єкти. Це те, з чим воює Росія. Цієї ночі черговий обстріл з понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів "шахед" був спрямований на південь, центр і захід України", — наголосив президент.

Він подякував воїнам за знищення більшості повітряних цілей. Наразі усі служби працюють на місці, щоб забезпечити відновлення та допомогу.

Зеленський додав, що головна мета Росії – нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України. За його словами, РФ розуміє лише мову сили.

"І єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою – своєчасно ухвалювати ефективні рішення. Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей", — заявив президент.

Він наголосив, що партнери точно знають, що для цього потрібно. Це додаткові Patriot та інші сучасні системи ППО для України, прискорення та розширення поставок F-16 в Україну, забезпечення воїнів усіма необхідними спроможностями.

У ніч проти 1 червня сили протиповітряної оборони збили 35 крилатих ракет і 46 "шахедів", якими РФ атакувала Україну.

За даними Повітряних Сил, вночі російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Усього військо РФ випустило 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА.

Як повідомили у ДТЕК, у ніч проти 1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, там серйозно пошкоджене обладнання.

Як повідомили в "Укренерго", 1 червня росіяни завдали нового удару по енергооб'єктах України. Є пошкодження обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.