Зросла кількість дітей, поранених внаслідок російських обстрілів — ОГПУ

Більше ніж 1914 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 1 червня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 550 дітей загинули та понад 1364 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це зранку повідомили в Офісі Генпрокурора.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 534, Харківській — 389, Херсонській — 152, Дніпропетровській — 139, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 107.
- 30 травня через обстріл військами РФ м. Харків постраждали хлопчик і дівчинка віком 12 років.
- 1 червня внаслідок обстрілу окупантами РФ м. Балаклія Харківської області постраждали 8 дітей.