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Зросла кількість дітей, поранених внаслідок російських обстрілів — ОГПУ
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Зросла кількість дітей, поранених внаслідок російських обстрілів — ОГПУ

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Зросла кількість дітей, поранених внаслідок російських обстрілів — ОГПУ
Маленький хлопчик біля зруйнованого житлового будинку в деокупованому місті Ізюм Харківської області, 25 вересня 2022 року. УНІАН

Більше ніж 1914 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 1 червня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 550 дітей загинули та понад 1364 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це зранку повідомили в Офісі Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 534, Харківській — 389, Херсонській — 152, Дніпропетровській — 139, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 107.

  • 30 травня через обстріл військами РФ м. Харків постраждали хлопчик і дівчинка віком 12 років.
  • 1 червня внаслідок обстрілу окупантами РФ м. Балаклія Харківської області постраждали 8 дітей.

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