Для України 2021 рік став роком гучних політичних відставок (звільнення багаторічного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова й спікера Дмитра Разумкова) і загострення на Донбасі аж до скупчення російських військ на кордоні. Епідемія коронавірусу триває, хоч третина українців уже повністю вакцинувалися проти COVID-19. Але також 2021-ий став роком святкування 30-річчя відновлення української незалежності й успішного виступу українців на Олімпіаді та Паралімпіаді-2020. Суспільне обрало 21 фото, в яких зафіксовані найбільш резонансні українські події року, що минає.

1. 30 років незалежності України

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Хлопчик із прапорцем на голові сидить на шиї у батька і дивиться святковий парад до Дня незалежності, Київ, 24 серпня 2021 року

24 серпня 2021 року в Україні відзначили тридцяту річницю відновлення Незалежності. Офіційне святкування відбулось на Майдані Незалежності й Хрещатику, де вперше з 2018 року пройшли колони військових, техніка і авіація. Уперше в параді взяли участь поліцейські, а також собаки прикордонників. Президент Володимир Зеленський виголосив промову, а глядачі побачили історичний перфоманс про шлях України до незалежності. Утретє відбувся і "Марш захисників України".

2. Затримання Віктора Медведчука

Фото: Олександр Синиця / УНІАН Народний депутат Віктор Медведчук під час засідання Київського апеляційного суду з розгляду апеляційної скарги на свій домашній арешт, Київ, 21 травня 2021 року

2 лютого 2021 року Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти трьох телеканалів соратника Віктора Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака – NewsOne, Zik та "112 Україна". А 11 травня Служба безпеки провела обшуки у будинку на вулиці, де мешкає Медведчук разом із дружиною Оксаною Марченко. Згодом генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру у державній зраді Медведчуку й Козаку. За два дні Печерський суд Києва відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт, який згодом продовжили.

3. Коронавірус: хвилі зараження і нові варіанти COVID-19

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Жінка в COVID-відділенні Київської міської клінічної лікарні №9, в якій перебувають хворі на COVID-19, Київ, 8 листопада 2021 року

У 2021 році коронавірус продовжував визначати життя українців. За весь час захворіли на COVID-19 понад 3,6 мільйона громадян і померли понад 95 тисяч. Протягом року Україна переживала щонайменше три хвилі коронавірусу: взимку, під кінець весни і восени. Але станом на 30 грудня всі області вже перебувають у "жовтій" зоні епіднебезпеки. Боротьбу з COVID-19 ускладнила поява нових штамів — "Дельта" й "Омікрон"; обидва присутні в Україні, а "Омікрон", як вважається, може обходити захист від вакцинації, хоча і є менш летальним.

4. Жінок беруть на облік в армію?

Єлизавета Серватинська / Суспільне Військовослужбовиця на параді до Дня незалежності України, Київ, 24 серпня 2021 року

17 грудня 2021 року набув чинності наказ Міністерства оборони, згідно з яким жінки низки професій повинні будуть стати на військовий облік. Хоча облік не означає призову до армії, новина викликала резонанс у суспільстві: зокрема незрозуміло, що робити вагітним жінкам або жінкам із малими дітьми, а на сайті Офісу президента України зареєстрували електронну петицію з вимогою скасувати наказ, яка за чотири дні набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду. Зрештою понад п'ять десятків депутатів зареєстрували законопроєкт, який зобов'язує ставати на облік лише жінок-медиків.

5. Пожежа в обласній клінічній інфекційній лікарні в Запоріжжі

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій Рятувальники гасять пожежу в Запорізькій клінічній інфекційній лікарні, Запоріжжя, 4 лютого 2021 року

3 лютого о 23:00 на першому поверсі в одній з палат реанімації Запорізької обласної лікарні сталося займання. Під час ліквідації врятували вісьмох людей, але знайшли чотирьох загиблих. Серед них — лікарка 1994 року народження Ольга Гліва та троє хворих, які перебували на штучній вентиляції легень. Журналісти Суспільного встановили, що в лікарні були проблеми із киснем, переповнені хворими бокси і відсутність достатньої кількості розеток для підключення апаратури. Серед попередніх причин пожежі рятувальники називають перевищену концентрація у повітрі палати кисню, який є вибухонебезпечним, і вигорання електричної проводки біля розеток. Єдиним підозрюваним у виникненні надзвичайної ситуації на сьогодні залишається завгосп інфекційної лікарні. Йому була обрана міра запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

6. Пожежа в костелі Святого Миколая

Фото: Єлизавета Серватинська\ Суспільне Працівники оглядають внутрішнє приміщення костелу Святого Миколая, яке потребує реставрації, Київ, 28 грудня 2021 року

Пожежа в столичному костелі Святого Миколая сталася ввечері 3 вересня під час репетиції. Вогонь спалахнув між першим та другим поверхом будівлі. Пожежу вдалося ліквідувати. До гасіння полум'я залучили 16 одиниць основної та спеціальної техніки та 80 людей особового складу ДСНС. Під час пожежі у костелі згорів духовий орган — це був єдиний такий робочий інструмент в Європі. У МВС заявили, що причиною спалаху могло стати коротке замикання в органі. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що костел буде повністю відновлений після пожежі. 1 червня 2022 року після ремонту костел має перейти в користування парафії.

7. Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Фото: Віктор Ковальчук / УНІАН Люди стоять в черзі перед початком вакцинації від COVID-19 на території Міжнародного виставкового центру — першого пункту масової вакцинації в столиці, Київ, 29 травня 2021 року

У лютому в Україні почалася кампанія з вакцинації проти COVID-19: повністю до кінця 2021-го щепилися понад 13,6 мільйона людей, або майже 31% населення. Це значно менше, ніж у середньому в Європейському Союзі, де вже вакцинували 78% дорослих. Нарікали українці не лише на темпи вакцинації, а й на доступність вакцин: спершу в Україну завезли китайський препарат CoronaVac (який, можливо, у 2022 році виготовлятимуть і в Україні), і лише через кілька місяців з'явилася альтернатива у вигляді CoviShield (AstraZeneca індійського виробництва), Pfizer і Moderna. Перспективи української ж вакцини проти COVID-19 поки невтішні.

8. Справи Сергія Стерненка і сутички на Банковій

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Учасники акції на підтримку Сергія Стерненка підпалили табличку на будівлі Офісу президента України, Київ, 20 березня 2021 року

На акції 20 березня (у день народження Стерненка) учасники мітингу під ОП розмалювали будівлю і двері Офісу президента. Починаючи з 2015 року колишній очільник одеського “Правого сектору” Сергій Стерненко став фігурантом трьох кримінальних проваджень. Його звинувачують у причетності до наркоторгівлі, вбивстві під час самозахисту, викраденні людини і незаконному зберіганні зброї. Сам Стерненко називає ці справи політичною розправою над ним. За п'ять років суд ухвалив вирок лише за одним провадженням — про викрадення й катування тодішнього депутата однієї з районних рад Одещини Сергія Щербича, який керував відділенням проросійської партії "Родіна": Стерненка ув'язнили на сім років і три місяці з конфіскацією половини майна. Цей вирок активіст оскаржує, а інші справи тривають. Після суду над Стерненком у Києві та інших містах відбулись акції на його підтримку.

9. "Динамо" — переможець чемпіонату України з футболу 2020-2021

Фото: Олександр Приходько / УНІАН Гравці ФК "Динамо" (Київ) радіють перемозі під час церемонії нагородження після матчу з ФК "Інгулець" (Петрове) на стадіоні НСК "Олімпійський", Київ, 25 квітня 2021 року

У квітні 2021 року "Динамо" достроково завоювало титул чемпіона України з футболу у сезоні 2020/21. Київська команда випередила "Шахтар" у турнірній таблиці і уперше за п'ять років стала чемпіоном України. Востаннє біло-сині здобували чемпіонський титул у 2016 році. Тоді із командою працював Сергій Ребров, а із "Шахтарем" — чинний головний тренер "Динамо" Мірча Луческу (кияни випередили "Гірників" із перевагою у сім очок). Відтоді в киян змінилися три тренери (Сергій Ребров, Олександр Хацкевич та Олексій Михайличенко), у той час, як у "Гірників" — один: Паулу Фонсеку в 2019 році змінив Луїш Каштру.

10. Гурт Go_A посів п'яте місце на "Євробаченні"

Фото: AP Український гурт Go_A виступає у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення", Роттердам, Нідерланди, 22 травня 2021 року

У Роттердамі на арені Ahoy 22 травня відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення". Переможець цього року — Італія, гурт "Måneskin" з піснею "Zitti E Buoni". Український гурт "Go_А" з піснею "SHUM" посів п'яте місце. Go_A стали другими за глядацьким голосуванням, але у підсумку посіли п'яте місце на конкурсі. Міжнародне журі поставило Україні лише 97 балів. Від початку "SHUM" був фаворитом пісенного конкурсу. Наш гурт називали одним з найкращих акредитовані музичні журналісти та навіть конкуренти Go_A: переможці "Євробачення" Maneskin під час пресконференції зізналися, що український трек — їхній улюблений на цьогорічному конкурсі.

11. Навчання "Сі Бриз" у Чорному морі

Фото: AP Американський моряк Девон Честнат (зліва) відпрацьовує рукопашний бій у межах міжнародних військових навчань "Сі Бриз", Чорне море, 7 липня 2021 року

З 28 червня по 10 липня в Чорному морі тривали міжнародні військові навчання "Сі Бриз", до яких долучилися рекордні 30 країн: вони направили 5 тисяч військовослужбовців, 32 кораблі, 40 літальних апаратів, а також 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп. Міжнародні навчання серії "Сі Бриз" відбуваються з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України. За домовленістю, Україна надає військову і цивільну інфраструктуру чорноморського узбережжя, а США підтримують навчання фінансово, надають поміч в техніці та обладнанні.

12. Відставка Арсена Авакова

Фото: Олександр Кузьмін / УНІАН Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час засідання Верховної Ради України, Київ, 1 липня 2021 року

15 липня 2021 року Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і вже наступного дня призначила на цю посаду депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського. Аваков був на посаді рекордні для будь-якого члена уряду сім років і чотири місяці і працював у чотирьох Кабмінах. Звільнення глави МВС привітали активісти, які закидали Авакову гальмування резонансних розслідувань і втручання в них, саботаж реформи поліції та покривання свого сина, якого підозрювали у розкраданні бюджетних коштів на закупівлі рюкзаків для військових.

13. Евакуація людей із Афганістану

Фото: Каріна Бугайченко / Суспільне Іноземці, евакуйовані на українському літаку з Афганістану, Бориспіль, 28 серпня 2021 року

Після приходу до влади в Афганістані угруповання "Талібан" низка країн розпочала евакуацію своїх громадян і афганців, які з ними співпрацювали. Допомогла в цьому й Україна, надавши власні військові літаки для евакуації іноземців із Афганістану. До кінця серпня українська сторона допомогла евакуювати понад 600 людей: і українців, і афганців, і іноземців. Вивезення афганських перекладачів, які співпрацювали з урядом Канади, стало відомим і за кордоном як спецоперація, організована українською розвідкою. Станом на кінець жовтня ще понад 100 українців чекали на можливість виїхати з Афганістану.

14. Зустріч Володимира Зеленського і Джозефа Байдена

Фото: Ангеліна Карякіна / Суспільне Зустріч президентів США та України Джозефа Байдена і Володимира Зеленського в Білому домі, Вашингтон, США, 1 вересня 2021 року

1 вересня 2021 року Володимир Зеленський уперше зустрівся з американським президентом Джо Байденом під час візиту української делегації до США. Протягом близько двох годин президенти обговорили співпрацю в оборонній сфері, "Північний потік-2" та війну на Донбасі. Пресконференції за результатами зустрічі не було, але сторони опублікували спільну заяву, де йшлося про співпрацю України і США у сферах безпеки, економіки, реформ і верховенства права.

15. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель пішла з політики

Фото: AP Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель махає рукою в бік Міністерства оборони під час офіційної церемонії прощання, Берлін, 2 грудня 2021 року

У грудні 2021 року остаточно пішла з політики багаторічна канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона пробула на цій посаді 16 років — стільки ж, скільки й її політичний наставник, покійний перший канцлер об’єднаної Німеччини Гельмут Коль. На каденцію Меркель припала анексія Криму і війна на Донбасі; разом із президентом Росії Володимиром Путіним вона була найдосвідченішою учасницею "Нормандського саміту". І попри дипломатичну підтримку України у війні з Росією Меркель усе ж запам'ятається і схваленням будівництва російського газогону "Північний потік-2" і небажанням брати участь у саміті Кримської платформи — хоча канцлерка і була в Києві напередодні та зустрічалася із Зеленським. А чого чекати Україні від її наступника, лідера соціал-демократів Олафа Шольца, ще належить побачити.

16. Відставка Дмитра Разумкова

Фото: В'ячеслав Ратинський / УНІАН Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков вітається з депутатами перед відкриттям шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, Київ, 7 вересня 2021 року

7 жовтня 2021 року Верховна Рада більшість голосів відправила у відставку голову Дмитра Разумкова, перший номер списку "Слуги народу" на виборах 2019 року. Серед причин нардепи монобільшості називали зокрема позицію Разумкова щодо закону про деолігархізацію. Перед другим читанням він направив документ на розгляд Венеціанської комісії — такі дії Зеленський і голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія розцінили як затягування ухвалення президентського законопроєкту. Проголосували за відставку Разумкова не усі депутати зі "Слуги народу". Більшість з тих, хто не голосував пізніше увійшли до нового міжфракційного депутатського об’єднання "Розумна політика", яке очолив ексспікер.

17. Перший "Марш за Київ"

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Акція "Марш за Київ", 2 жовтня 2021 року

У Києві 2 жовтня 2021 року відбулася громадська акція "Марш за Київ", головна мета якої — створення комфортних умов у столиці для всіх. В акції взяли участь представники понад 40 громадських організацій та міських ініціатив, які висунули п'ять вимог до міської влади: зупинити забудовне насильство над містом; розробити повністю новий генплан і відмовитись від генплану забудовників; провести реформу транспорту і мобільності; повернути самоврядування та районні ради в зменшених районах; забезпечити чисте повітря та воду.

18. Не перший, але найбільший Марш рівності в Києві

Фото: Денис Прядко / УНІАН Учасники Маршу рівності, Київ, 19 вересня 2021 року

У центрі Києва 19 вересня 2021 року відбувся Марш рівності, присвячений захисту прав ЛГБТ+ спільноти. За даними організаторів, у ньому взяли участь близько семи тисяч людей. Цьогорічний марш відбувся під гаслами "Пліч-о-пліч — разом за рівноправ’я". Серед інших гасел заходу — "Традиція України — в свободі і родині", "Будь собою — ми з тобою", "Свобода — це наша врода". Серед вимог Маршу рівності — введення в дію законодавства щодо злочинів на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ та інших груп. Основний запит цього року — реформи, зміни, безпека та свобода для українців та українок.

19. Повернення "скіфського золота" до України

Фото: УНІАН Відвідувачі розглядають експонати на виставці "Пектораль. Знахідка століття" у Музеї історичних коштовностей України, Київ, 3 серпня 2021 року

26 жовтня 2021 року Апеляційний суд Амстердама під час розгляду по суті справи про приналежність колекції так званого "скіфського золота" розпорядився передати предмети назад Україні. З листопада 2014 року експонати виставки зберігаються в сховищі музею Алларда Пірсона, де експонувалися з 6 лютого до 31 серпня того року. У цей час сталася анексія Криму. Після закінчення виставки музей заявив, що утримуватиметься від повернення експонатів будь-якій стороні до отримання компетентного судового або арбітражного рішення або до досягнення згоди між Києвом і Кримом щодо питання, куди мають повернутися експонати. "Скіфське золото" поки не повернеться Україні: підконтрольні Росії кримські музеї підготували скаргу до Верховного суду Нідерландів, що затягне справу на ще якийсь час.

20. Застосування Bayraktar на Донбасі

Фото: Міністерство оборони України Безпілотний ударний літальний апарат Bayraktar TB2 під час відпрацювання навчальних завдань із маневруванням над островом Тендрівська коса в Чорному морі, 27 березня 2021 року

26 жовтня 2021 року відбулося перше бойове застосування безпілотників Bayraktar проти проросійських бойовиків на Донбасі. У штабі операції Об'єднаних сил заявили, що обстріл був здійснений у відповідь на артилерійські удари бойовиків по українських позиціях: напередодні, 25 жовтня, на Донбасі було поранено українського бійця внаслідок обстрілу бойовиків, а 26 жовтня було вбито та поранено ще двох військових. І хоча Туреччина, де і виробляють Bayraktar, попросила не називати використані в Україні дрони "турецькими", Київ розраховує у 2022 році придбати ще більше цього озброєння і, можливо, конструювати їх в Україні.

21. Олімпійські та Паралімпійські Ігри

Фото: AP Українка Анжеліка Терлюга радіє перемозі над представницею Китайського Тайбею Вень Цзи-Юнь на Олімпіаді-2020 з карате, Токіо, 5 серпня 2021 року. Терлюга стала срібною призеркою Ігор

З 23 липня по 8 серпня 2021-го в Японії тривали Літні Олімпійські та Паралімпійські ігри, які через пандемію коронавірусу були перенесені на рік. На Олімпіаді українські спортсмени здобули 19 медалей: одне "золото", шість срібних і 12 бронзових нагород — і посіли 16 місце за загальною кількістю нагород. На Паралімпіаді-2020 українська національна збірна посіла шосте місце за загальною кількістю медалей, здобувши 98 нагород. З них — 24 золоті медалі, 47 срібних і 37 бронзових. А український плавець Максим Крипак став найкращим спортсменом Паралімпіади-2020 в Токіо, завоювавши сім медалей, з яких п'ять — золоті. Це рекордна кількість для цієї Паралімпіади не лише у плаванні, а й загалом серед усіх видів спорту.

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