20 квітня — 787 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні.
- Міністри оборони країн НАТО домовились посилити і надати Україні подальшу військову підтримку, в тому числі більше засобів протиповітряної оборони.
- Зеленський заявив, що для оборони Україні потрібно ще сім Patriot чи подібних систем ППО.
- Німецька Quantum-Systems відкрила завод з виробництва дронів в Україні.
- Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Буданов розповів, що перед збиттям російського бомбардувальника Ту-22М3 українські військові сиділи тиждень в "засідці".
Активність російської тактичної авіації на сході
У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про активність російської тактичної авіації на сході.
Зеленський подякував Палаті представників за схвалення законопроєкту про допомогу Україні
Президент України Володимир Зеленський подякував американській стороні за схвалення законопроєкту про допомогу Україні.
"Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії. Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати", — написав він у мережі X.
Під час вечірнього звернення Зеленський також наголосив, що Україна використає американську підтримку, щоб зміцнити обидва народи і наблизити справедливе завершення війни.
Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні
Палата представників Сполучених Штатів сьогодні 20 квітня проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів. Тепер законопроєкт буде переданий до Сенату. Далі відповідний законопроєкт має підписати президент Джо Байден.
На фронті протягом доби відбулось 91 бойове зіткнення — Генштаб
Протягом доби 20 квітня на передовій в Україні відбулось 91 бойове зіткнення, Сили оборони відбили 25 російських атак на Бахмутському напрямку, повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Яка ситуація на фронтах
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Куп’янському напрямку російська армія наступальних (штурмових) дій не вела, проте завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районі населеного пункту Терни Донецької області, де РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ.
На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий Донецької області, де російське військо намагалося покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російське військо в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, 17 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.
На Оріхівському напрямку РФ, за підтримки авіації, 1 раз атакувала позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області.
На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції ЗСУ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Зросла кількість поранених внаслідок атаки на Одесу
Кількість поранених внаслідок ракетної атаки на Одесу зросла до вісьмох людей, серед них — двоє дітей, повідомили в прокуратурі області. Пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків.
З поліцейськими, в яких стріляли на Вінниччині, був цивільний
Разом з поліцейськими, в яких стріляли на Вінниччині, був цивільний чоловік. Правоохоронці везли його на освідування. На момент нападу він був в автомобілі та не постраждав. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Заріна Маєвська.
Російська армія випустила по Одещині, ймовірно, ракети Х-59
Російська армія випустила по Одещині, ймовірно, ракети Х-59, повідомили в Силах оборони півдня. Протиповітряна оборона знищила три ракети. Внаслідок падіння уламків збитих ракет виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Пошкоджено чотири приватні будинки та газопровід. Один приватний житловий будинок зруйновано. Поранено п'ять людей, серед яких одна дитина. Троє людей від госпіталізації відмовились.
ЗСУ втратили п'ять танків Abrams за два місяці — The New York Times
Протягом останнніх двох місяців російська армія вивела з ладу 5 з 31 танку Abrams, які Сполучені Штати відправили Україні минулої осені, повідомляє The New York Times із посиланням на американського посадовця.
Зазначається, що ще принаймні три танки Abrams були "помірно пошкоджені".
Дані Oryx свідчать, що Росія наразі втратила понад 2900 танків. Водночас, як пише The New York Times, українська сторона стверджує, що кількість знищених російських танків перевищує 7000.
Внаслідок ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі, є постраждалі
Внаслідок ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких перебували жінка з дитиною, їх врятувати, повідомив голова ОВА Кіпер. Наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації. Постраждалу трирічну дитину ушпиталено. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією
У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Херсонщині.
Армія РФ завдала ракетного удару по Шостці на Сумщині
Армія РФ завдала ракетного удару по Шостці на Сумщині. За даними ОВА, на місці працюють всі відповідні служби.
Внаслідок удару армії РФ по Індустріальному району Харкова пошкоджені 14 гаражів
Внаслідок удару армії РФ по Індустріальному району Харкова пошкоджені 14 гаражів, ще один — зруйнований, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його даними, сьогодні військові РФ також обстріляли Малі Проходи та Баранівку.
Ракетна небезпека у низці областей
У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.
Водночас у Шостці на Сумщині до оголошення повітряної тривоги лунали вибухи, повідомили Суспільному читачі.
Також повідомляється про ракетну небезпеку на Харківщині. Фіксуються пуски керованих авіаційних бомб.
Війська РФ атакували Дніпровський район Дніпропетровщини: є загиблий
Війська РФ атакували Дніпровський район Дніпропетровщини: загинув 54-річний чоловік, повідомив керівник ОВА Лисак.
Керована авіаційна ракета з Чорного моря в напрямку Одещини
У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про рух керованої авіаційної ракети з Чорного моря в напрямку Одещини. Напрямок — Білгород-Дністровський район!
У Чернівецькій області під час оповіщення на працівника ТЦК напала група цивільних
У Чернівецькій області під час оповіщення на працівника ТЦК напала група цивільних. До нього застосували силу й погрози – для захисту він здійснив постріли в землю, повідомили у центрі комплектування. Ніхто не травмувався. На місце викликали поліцію.
Спостерігається активність російської авіації на південно-східному напрямку
У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про активність російської тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Польські фермери планують послабити блокаду на пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне"
Польські фермери планують послабити блокаду на пункті пропуску «Рава-Руська-Гребенне» уже завтра, 21 квітня о 08:00. Винятками будуть ті вантажівки, які перевозять сільськогосподарську продукцію, повідомили у Держприкордонслужбі.
Що відомо про стан Максима Шарапанського, який отримав поранення під час стрілянини на Вінниччині
Капітан поліції Максим Шарапанський, який отримав поранення під час стрілянини на Вінниччині, перебуває у Бершадській районній лікарні. Його травми незначні, вогнепальних поранень немає, запевнила головна лікарка медзакладу.
У Сухопутних військах підтвердили, що на відео розстрілу поліцейських на Вінниччині, присутні військовослужбовці однієї з частин
У Командуванні Сухопутних військ підтвердили, що на відео розстрілу поліцейських на Вінниччині, яке поширюють в мережі, присутні військовослужбовці однієї з частин. У командуванні запевнили, що нададуть максимальне сприяння у розслідуванні. Напередодні в Офісі генпрокурора повідомили, що перевіряють причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців. У 28 окремій механізованій бригаді заперечили інформацію про те, що підозрювані служать у їхній бригаді.
Відбувся візит у Київ новопризначеного Командувача оборони Данії Генерала Майкла Віґґерса Гілдґаарда.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Під час зустрічі обговорили нагальні потреби Збройних Сил України на різних напрямках та шляхи і можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду.
Верещук спростувала чутки про її можливе призначення головою Тернопільської ОВА
Віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук спростувала чутки про своє імовірне призначення на посаду очільниці Тернопільської обласної військової адміністрації.
Про це Верещук написала у Телеграм.
“Сьогодні деякі ЗМІ написали, що я нібито збираюсь очолити Тернопільську ОВА… По-перше, це неправда. По-друге, я б на це не погодилась. І моє керівництво про це чудово знає”, — написала Верещук.
Вона додала, що також не збирається на жодну дипломатичну посаду.
Раніше джерела LB.ua повідомили, що парламент може відправити у відставку віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова, віцепремʼєр-міністерку з питань реінтеграції Ірину Верещук, міністра юстиції Дениса Малюську, міністра аграрної політики Миколу Сольського та одного з членів Рахункової палати. Також нібито під питанням звільнення Генпрокурора України Андрія Костіна.
Через бойові дії та негоду є знеструмлення у шести областях — Міненерго
Через бойові дії та негоду є знеструмлення споживачів у населених пунктах шести областей.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
Зазначається, що за минулу добу енергетики повернули світло понад 26 тисячам абонентів.
У Дніпропетровській області внаслідок бойових дій без електрики перебували 1087 споживачів. Подачу газу за добу вдалося відновити 293 абонентам. Водночас через російські удари в Дніпрі відключені від газопостачання 129 побутових споживачів, у Синельниковому — 27 споживачів.
У Донецькій області минулої доби відновили газопостачання 106 абонентам.
У Запорізькій області через російські обстріли залишаються знеструмленими 3730 споживачів у 50 населених пунктах.
У Кіровоградській області минулої доби вимикалися дві повітряні лінії 10 кВ. Станом на ранок 20 квітня знеструмленими залишаються 162 абоненти в одному з населених пунктів.
У Сумській області внаслідок російських обстрілів без світла перебувають 118 абонентів у двох населених пунктах. Загалом через бойові дії відключеними залишаються 3,8 тисячі точок обліку в 67 населених пунктах регіону. Через удар російських військ по Білопіллю пошкоджений газопровід, відключені вісім абонентів.
У Харківській області через мережеві обмеження й надалі застосовуються графіки відключення споживачів. Також через бойові дії залишаються знеструмленими 18,6 тис. точок обліку.
У Херсонській області енергетики заживили дев'ять населених пунктів (загалом понад 3,5 тисячі абонентів), які опинилися без живлення через негоду. Знеструмленими через складні метеоумови залишаються 1,4 тис. точок обліку в дев'яти населених пунктах регіону. У Херсоні внаслідок бойових дій без світла на сьогодні – 2,8 тисячі точок обліку, по області – 27,2 тисячі абонентів у 54 населених пунктах.
У Чернігівській області через російські обстріли знеструмленими залишаються 1,2 тисячі абонентів у 25 населених пунктах. Через негоду без світла 564 абонентів у двох населених пунктах. Відновлювальні роботи тривають.
Повторний вибух у Харкові, повідомляють наші кореспонденти.
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек відвідав Миколаївщину
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек 19 квітня відвідав Миколаївську область, де зустрівся з керівництвом ОВА. Посадовці обговорили питання відновлення інфраструктури та економічної співпраці.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
У ході зустрічі Габек підтвердив намір Німеччини продовжувати підтримку України.
"Ми твердо і непохитно стоїмо на боці України", — заявив він.
Віталій Кім висловив вдячність за допомогу, надану Німеччиною, і описав поточні потреби регіону. Зокрема йшлося про постачання зброї, амуніції, засобів ППО та створення робочих місць.
"Потрібно, щоб місцева економіка працювала, а податки залишалися у регіоні. Тому що зараз наші порти закриті, майже 20% сільськогосподарських земель заміновані або не використовуються через релокацію підприємств, а великий бізнес практично не працює", — розповів очільник області.
Крім того, німецька делегація відвідала лікарню, відновлену після обстрілів за підтримки міжнародних партнерів.
Київ і низка областей — відбій повітряної тривоги.
Яхта Медведчука Royal romance: АРМА має трьох перетендентів на організацію продажу — Дума
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) знайшло трьох претендентів на організацію продажу арештованої елітної яхти Royal romance екснардепа і держзрадника Віктора Медведчука. Конкурсний відбір відбудеться у вівторок, 23 квітня.
Про це голова АРМА Олена Дума повідомила в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
“Згідно із затвердженим новим революційним порядком, яким затверджено можливість реалізації арештованого майна за кордоном, ми анонсували проведення конкурсу, який відбудеться 23 квітня о 10-й годині ранку у прямому ефірі”, — сказала Дума.
Вона розповіла, що є три офіційні заявники, які подали документи. Дані про них вони вже опубліковані на сайті, крім тієї інформації, яка не може бути опублікована і буде відкриватися під час проведення конкурсної комісії і засідання у прямому ефірі. Зокрема, пояснила Дума, щоби забезпечити транспарентність і прозорість, така інформація, як нові пропозиції, має бути відкрита в процесі відбору.
За словами Думи, йдеться про відомі аукціонні будинки США, Нідерландів, Великої Британії. До них є дуже жорсткі кваліфікаційні вимоги. Зокрема, вони повинні мати досвід щодо проведення подібних аукціонів подібних активів. Претенденти повинні мати досвід та показати документи, що здатні провести оцінку такого активу.
“Нам відомо, що яхта була придбана за 200 млн євро. Минуло 10 років, ми бачимо її технічний стан”, — сказала Дума.
Зросла кількість загиблих у Вовчанську на Харківщині
Зросла кількість постраждалих у Вовчанську на Харківщині: пресслужба облпрокуратури повідомила про другого загиблого чоловіка. Попередньо, війська РФ били по місту авіаційним керованим боєприпасом та з РСЗВ.
Київ та вся Україна — повітряна тривога.
Зафіксовано зліт МіГ-31К, повідомили в Повітряних Силах.
Дніпропетровщина отримає понад 3,2 млрд грн у межах платформи "Зроблено в Україні" — ОП
Для Дніпропетровщини на цей рік передбачили понад 3,2 млрд гривень у межах економічної платформи “Зроблено в Україні”. Про це йшлося під час презентації економічної платформи "Зроблено в Україні" в Дніпрі, передає пресслужба Офісу президента.
Під час презентації Зеленський подякував підприємцям за те, що, попри повномасштабну російську агресію, вони залишаються у своєму регіоні, підтримують економіку та забезпечують людей роботою.
“Дякую за віру в Україну! Захищаючи економіку, ви також захищаєте нашу державу. Безумовно, передусім це Збройні Сили України, але також і підприємства, які дають змогу і підтримувати наші ЗСУ, і давати можливість жити цивільному населенню. Жива економіка – це жива держава, яка спроможна захищати себе”, – сказав Зеленський.
Він наголосив, що важливо посилювати протиповітряну оборону та захищати енергетичну інфраструктуру. За його словами, влада розуміє, що в час війни бізнес перебуває в непростому становищі, тож саме для його підтримки, розв’язання питань і розвитку вітчизняного виробництва започаткували платформу “Зроблено в Україні”.
Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко зауважила, що для Дніпровщини на цей рік передбачили понад 3,2 млрд грн у межах усіх програм підтримки. Зокрема, чим активніше бізнеси регіону подаватимуться на відповідні програми, то більше коштів зможуть отримати.
У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного
Масштабна атака безпілотників у 8 областях РФ — це спільна операція СБУ, ГУР та ССО — джерела
Масштабна атака безпілотників у 8 областях Росії у ніч проти 20 квітня — це спільна операція СБУ, ГУР та Сил спецоперацій ЗСУ.
Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.
“Мінвійни РФ плачеться, що цієї ночі до восьми областей завітали десятки українських безпілотників: Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та навіть Московської. Уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі”, — зазначило джерело.
За даними джерел, ціллю спільної спецоперації СБУ, ГУР та ССО ЗСУ була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.
“Дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та продемонстрували результат — успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об‘єктів на території Росії”, — зазначило джерело в спецслужбах.
Раніше стало відомо, що внаслідок атаки безпілотників на Брянську область Росії відбулося загоряння об'єкта енергетичної інфраструктури.
У Міноборони РФ заявили, що в ніч на суботу безпілотники літакового типу атакували вісім російських областей. За інформацією російських військових, ППО росіян нібито знищила та перехопила 50 БПЛА.
У Дніпрі вдруге чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
"Є і аварійні, і погодинні відключення для споживачів" — заступниця міністра енергетики
На Харківщині, Криворіжжі, Донеччині через значне пошкодження і об’єктів генерації і мереж ситуація в енегосистемі залишається стабільно складною.
Про це заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
“Енергетики намагаються робити все залежне від нас, але пошкодження були дуже серйозними. Харків та Харківська область постійно перебувають під атаками, додаються все нові й нові руйнування, тому не вдається швидко вирішити цю проблему. І є і аварійні, і погодинні відключення для споживачів”, — сказала Гринчук.
Вона також розповіла, що у Криворізькому промисловому вузлі є обмеження для промисловості, для об’єктів виробництва. Зараз, за її словами, працюють над тим, щоби знайти різні оптимальні рішення цієї проблеми, однак пошкодження були складними і ситуацію не вдається вирішити за короткий період.
Гринчук також повідомила, що ввечері 19 квітня не залучали аварійну допомогу з Європи. На сьогодні вона також не планується.
“Покриваємо поки що потреби наших споживачів за рахунок власних ресурсів, у нас є можливості комерційного імпорту — і підприємства користуються цим — і ми закликаємо їх користуватися, тому що це забезпечує їм стабільне електропостачання, а також допомагає енергосистемі працювати достатньо стабільно”, — сказала посадовиця.
Вона відзначила, що відомство також працює з промисловим сектором, щоб по можливості вони використовували імпорт і ,можливо, трохи переглядали свої технологічні процеси. Тобто переносили ланцюги виробництва так, щоб основне навантаження було не в пікові години. За словами Гринчук, це також значно допомагає балансувати енергосистему.
Також енергетики вкотре звертаються до побутових споживачів із закликом по можливості намагатися використовувати енергоємні прилади не в пікові вечірні і ранкові години, наголосила Гринчук.
Посадовиця відзначила, що аварійна допомога є дорожчою, ніж звичайний комерційний імпорт.
Нацполіція повідомила ім'я загиблого на Вінничині 20-річного поліцейського
Нацполіція повідомила ім'я загиблого на Вінничині 20-річного поліцейського.
"Загиблий під час нічного нападу поліцейський — 20-річний Максим Зарецький... З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора роки віддано служив у секторі реагування патрульної поліції", — повідомили у поліції.
20 квітня вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький, а його напарник був поранений.
Війська РФ обстріляли цивільне населення Вовчанська на Харківщині — ОВА
Війська РФ обстріляли цивільне населення Вовчанська на Харківщині, є загиблий чоловік та поранена жінка. Деталі обстрілу з'ясовують, повідомив керівник ОВА Синєгубов.
Київ та область — відбій тривоги.
В Чорному та Азовському морі не фіксують ворожих кораблів — ВМС
Військово-морські сили України не фіксують в Чорному та Азовському морі російських ворожих кораблів станом на 7:00 20 квітня.
Про це повідомили ВМС в Facebook.
"В Середземному морі 7 ворожих кораблів, серед яких 3 носіЇ крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за добу, в інтересах держави-агресора, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 12 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 22 судна, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Російське військо чотирма ракетами обстріляло Мирноград на Донеччині
Російські окупаційні війська 19 квітня обстріляли шість населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу пошкоджений 31 цивільний об'єкт.
Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.
"Протягом 19 квітня Донецька область витримала 1560 обстрілів. Авіаудар протирадіолокаційною ракетою "Х-31П" окупанти завдали по Українську — поранили людину, пошкодили 7 багатоквартирних будинків.", — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, у ніч на 20 квітня, о 2:00, російські війська спрямували чотири ракети на Мирноград — руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки, підприємство, адмінбудівля, котельня, інформації щодо загиблих чи поранених немає.
Ще двоє жителів травмувалися внаслідок артилерійських обстрілів у Красногорівці та Нью-Йорку, де пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, а Галицинівку військо РФ обстріляло з РСЗВ "Ураган", розповіли у відомстві.
Внаслідок вечірнього обстрілу Антонівки на Херсонщині загинула жінка
Російські військові ввечері 19 квітня обстріляли селище Антонівка на Херсонщині. Внаслідок збройної агресії загинула жінка.
Про це в Telegram вранці 20 квітня повідомила Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, обстріл був біля восьмої години вечора. Від розриву снаряду на подвір'ї приватного будинку загинула 80-річна жінка.
За фактом обстрілу правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, повідомили в прокуратурі.
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження на азартні ігри в інтернеті. Відповідний указ з'явився на сайті президента. Він передбачає:
- обмежити рекламу онлайн-казино;
- визначити ліміти гри на тиждень та ліміти витрат;
- запровадити систему онлайн-моніторингу;
- блокувати нелегальні сайти азартних ігор;
- запровадити обмеження для військових;
- СБУ доручили перевірити організаторів азартних ігор.
У Херсоні пролунав потужний вибух — МВА
У Херсоні пролунав потужний вибух, про це повідомив очільник МВА Мрочко.
Повітряна тривога у Києві!
У Дніпрі та передмісті чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного
На Вінниччині під час комендантської години вбили поліцейського
20 квітня, близько 2 години ночі, у Гайсинському районі Вінницької області вбили 20-річного поліцейського, його напарник — поранений. Підозрювані — двоє чоловіків, які пересувалися на автомобілі.
Водіїв зупинили, оскільки ті порушили комендантську годину. Під час перевірки документів вони відкрили вогонь по поліцейських. Про це повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції області.
"На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину", — йдеться у повідомленні.
Підозрюваних чоловіків оголосили у розшук. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.
Причини посилення контролю російських силовиків в Криму — експерт
Збільшення кількості "поліції" в окупованому Криму пов'язане з контролем правопорядку навколо місць розташування військових РФ. Туристичний сезон — взагалі не причина посилення контролю силовиків на півострові.
Про це розповів "Крим.Реалії" експерт Асоціації Реінтеграції Криму Борис Бабін.
"Окупанти нікого особливо не здивували б "посиленням боротьби з порушниками" в "літній сезон", якщо припустити, що на окупованому півострові очікується якийсь "туристичний аншлаг". У нинішніх же умовах окупанти швидше імітуватимуть "мільйони відпочивальників", а не готуватимуться до їхнього прибуття. Що агресор справді посилює і буде посилювати — це свої "підрозділи військової поліції" для нинішніх резервів російської армії, які "оздоровлюються" в Криму", — зазначив експерт.
Він додав, що частина новоприбулих "поліцейських" залишитиметься в Криму в рамках кадрової ротації.
"Також під виглядом "посилення на літній період" окупанти проводять підготовку до чергової "ротації кадрів", коли багато хто з тих, хто "прибув на посилення", ближче до зими замінять у кабінетах тих, кому їх було "відряджено допомагати", - зазначив експерт.
Ювенальні прокурори: 545 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ
Більше ніж 1843 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 20 квітня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 545 дітей загинули та понад 1298 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 529, Харківській — 346, Херсонській — 150, Дніпропетровській — 135, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 104.
- 19 квітня внаслідок обстрілу м. Синельникове Дніпропетровської області загинули 8-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Важкі поранення отримав 6-річний хлопчик.
- 19 квітня через обстріл с. Солончаки Миколаївського району Миколаївської області поранено 14-річного хлопчика.
У Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару по багатоповерхівці
У Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по багатоповерхівці 19 квітня. Про це повідомили в ДСНС.
Зокрема, рятувальники деблокували з-під завалів тіла чоловіка й жінки.
Унаслідок атаки у місті загинули три людини, 24 — поранено.
Підрозділи ДСНС врятували 12 людей. Ще 51 людина отримала допомогу від психологів ДСНС.
На місці працювали понад сто рятувальників та 20 спецмашин ДСНС.
Загалом через атаки армії РФ 19 квітня на Дніпропетровщині загинули 8 людей, зокрема двоє дітей, 34 людини поранено, серед них — дитина.
Сили оборони півдня України: РФ продовжує системні ракетні обстріли півдня
Військо РФ продовжує системні ракетні обстріли півдня України.
Про це повідомили у Силах оборони півдня.
Повідомляється, що ще з ночі військо РФ атакувало балістикою промислову інфраструктуру Запоріжжя. Інформація про постраждалих не надходила, деталі уточнюються.
На світанку росіяни спрямували керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині. Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря.
Зранку військо РФ завдало удар балістикою з ТОТ Крим по Одесі. Уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про ступінь пошкодження і постраждалих уточнюється.
Протягом ночі і на світанку сили протиповітряної оборони знищили 3 російських розвіддрони на Криворіжжі, Миколаївщині і Одещині.
Росіяни обстріляли з мінометів три прикордонні громади Чернігівщини
Війська РФ 19 квітня обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини: Семенівську, Сновську, Городнянську. Прикордонники зафіксували 19 вибухів.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Семенівська громада. 11 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) було у напрямку сіл Архипівка, Мхи, Костобобрів.
Сновська громада. Сім вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) було в напрямку Клюсів.
Городнянська громада. Один вибух (прихід, ймовірно, з міномета калібру 82 мм) було в напрямку Сеньківки.
Російська армія обстріляла Дружківку, поранений чоловік
Близько 22:08 19 квітня російські військові обстріляли Дружківку на Донеччині. Поранення отримав один чоловік.
Про це Суспільному Донбас повідомив начальник МВА Сергій Боєвський.
"Легкі поранення дістав один чоловік — склом посікло йому обличчя. Медики надали чоловіку допомогу на місці, він на амбулаторному лікуванні", — розповів начальник міської військової адміністрації.
За його словами, військові РФ застосували авіабомбу УМПБ Д-30. Внаслідок обстрілу, за попередніми даними керівника Дружківської громади, пошкоджені:
- 20 приватних будинків,
- лінія електропостачання.
На місці обстрілу працює комісія, руйнувань нема, у будинках, зокрема, вибиті вікна, також кілька вулиць лишились без електрики, уточнив Сергій Боєвський.
Російська армія вдарила артилерією по громадах Миколаївщини: як минула доба у регіоні
Протягом 19 квітня російська армія з артилерії обстрілювала Куцурубську громаду. Таким чином, у селі Солончаки відомо про загиблу жінку та двох поранених людей. Крім цього, на Миколаївщині у ніч проти 20 квітня силами ППО був збитий російський розвідувальний безпілотник.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За інформацією відомства, 19 квітня, о 13:03, 13:05, 14:17 та 20 квітня, о 06:21 російська армія з артилерії обстрілювала територію Куцурубської громади. Крім того, у селі Солончаки, як відомо, одна жінка літнього віку загинула та двоє поранених перебувають у лікарні.
Також було пошкоджено житловий будинок.
До того ж на Миколаївщині у ніч проти 20 квітня силами та засобами ППО був збитий російський розвідувальний безпілотник.
У ОВА додали, о 13:17 армія Росії завдала артилерійського удару по акваторії Очаківської громади, загиблих та поранених немає, повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.
За ніч та ранок військові РФ обстріляли три громади Сумщини
Вночі та вранці військові Росії 8 разів обстрілювали Сумщину, було 57 ударів. Обстріли зазнали Сумська, Миколаївська та Краснопільська громади.
По Краснопільській громаді били з міномета (22 вибухи) та артилерії (33 вибухи).
По Миколаївській громаді завдали ракетного удару (1 вибух).
У Сумській громаді також був ракетний удар (1 вибух).
Що відомо про обстріли Сумщини 19 квітня
Протягом дня армія РФ здійснила 10 обстрілів Сумщини, зафіксовано 33 вибухи. Ударів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Березівська та Середино-Будська громади.
У Білопіллі внаслідок артилерійського обстрілу поранено четверо людей, пошкоджені цивільні будівлі у центрі міста.
Упродовж доби армія РФ завдала 291 удар по семи населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 19 квітня, російські військові атакували сім населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 20 квітня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 291 удар по містах та селах Запорізької області:
- п'ять авіаційних — по Роботиному, Малій Токмачці та Новоандріївці;
- двічі застосувала РСЗВ по Левадному та Роботиному;
- 32 безпілотниками різної модифікації обстріляла Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
- 252 рази з артилерії атакувала території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
"Надійшло щонайменше 22 повідомлення від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
На Донеччині від обстрілів четверо людей отримали поранення
Протягом 19 квітня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині четверо людей в області дістали поранення: у Красногорівці, Українську, Нью-Йорку і Дружківці.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1930 загинули,
- 4812 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Армія РФ обстріляла 14 населених пунктів Херсонщини: одна людина загинула
Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння обстріляли 14 населених пунктів Херсонської області. Загинула одна людина.
Про це в Telegram вранці 20 квітня повідомив керівник обласної військової адміністраціїОлександр Прокудін.
Військові РФ били по житлових кварталах Наддніпрянського, Зеленівки, Інженерного, Придніпровського, Садового, Тягинки, Берислава, Михайлівки, Кізомису, Велетенського, Антонівки, Одрадокам'янки, Станіслава та міста Херсона.
Пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, газогін, два приватних будинки та багатоповерхівка, повідомив керівник ОВА.
Вночі знищили 2 ракети і 3 розвідувальні БпЛА — Повітряні Сили
У ніч проти 20 квітня сили протиповітряної оборони знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також на південному напрямку знищили три розвідувальні БпЛА – два "Орлан-10" та один "Суперкам".
Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
Він повідомив, що у ніч на 20 квітня російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області – РФ, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря.
"Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА – два "Орлан-10" та один "Суперкам", — написав Олещук.
Виснаження української ППО дозволяє авіації РФ без загрози діяти на критично важливих ділянках фронту — ISW
Виснаження української протиповітряної оборони дозволяє російськійавіації вільно і без загрози діяти на певних критично важливих ділянках фронту, щоб підтримати просування російського війська на деяких ділянках. Здатність України завдавати ударів із великої відстані по російських стратегічних літаках може тимчасово обмежити операції російської авіації, однак вона не в змозі компенсувати критичну нестачу засобів протиповітряної оборони по всій лінії бойових дій.
Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що російські провоєнні блогери нещодавно збільшили кількість відеозаписів, зокрема за 19 квітня, на яких видно, як російські літаки Су-25 і Су-34 працюють на малих висотах поблизу Часового Яру Донецької області та завдають ударів по українських позиціях для підтримки російського просування в цьому районі. При цьому російські блогери вихваляють російську авіацію за те, що вона уможливила відносно швидке російське просування в цьому районі щонайменше з кінця березня 2024 року.
Як відзначили аналітики, здатність російських літаків діяти на глибині понад 100 кілометрів в українському повітряному просторі поблизу лінії фронту без значних втрат вказує на те, що українська протиповітряна оборона в цьому районі наразі є недостатньою, щоб стримувати або забороняти російським літакам діяти на лінії фронту.
“Здатність України завдавати удари з великої відстані по російських стратегічних літаках, які ведуть бойові дії, може тимчасово обмежити операції російської авіації, як це було зроблено раніше по тактичних літаках. Однак ця здатність України завдавати удари не в змозі компенсувати критичну нестачу засобів протиповітряної оборони на всьому фронті”, — йдеться в аналітичному звіті.
Як пишуть аналітики ISW, українським військам все ще доводиться використовувати матеріально-технічні засоби і надавати пріоритет своїм обмеженим засобам протиповітряної оборони на одних ділянках фронту над іншими. Це вимагає значних витрат, дозволяючи російській авіації підтримувати більш послідовні і швидкі успіхи на землі, в тому числі біля Часового Яру.
Армія РФ вчергове атакувала ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя: загиблих та поранених немає
Сьогодні вранці, 20 квітня, у Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Загиблих та поранених немає.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова ЗОВА Іван Федоров.
За словами Федорова, росіяни вкотре атакували промислову інфраструктуру, наразі деталі ще уточнюються.
За попередньою інформацією, житлові будинки непошкоджені, міські служби обстежують житловий квартал. Інформація уточнюється, додав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Авіація ЗСУ ударила по окупантах РФ — Генштаб
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала низку ударів по російському окупаційному війську.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 квітня.
Так, за даними Генштабу, авіація ЗСУ ударила по 6 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління окупантів РФ.
Удар по Криворіжжю й Нікопольщині, збита ракета. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині 20 квітня
Увечері 19 квітня військові Росії вдарили дроном по Зеленодольській громаді Криворізького району Дніпропетровщини. Про це повідомивкерівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Виникла пожежа, її загасили.
У ніч на 20 квітня армія РФ била по Нікополю та Марганцю, наслідки з'ясовують.
ППО знищила вночі ракету над Новомосковським районом, через падіння уламків горіла господарська споруда. Пошкоджено хату й два авто. Ще одну ціль знищили над Криворізьким районом — розвідувальний дрон.
За добу російське військо втратило 750 військових, літак і 8 танків — Генштаб
Станом на ранок 20 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 458 580 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 750 військових.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку росіян — Генштаб
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 квітня.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.
На Лиманському напрямку окупанти РФ 13 разів атакували позиції українських захисників в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Терни, Торське Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Новобахмутівка Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати війскьо РФ в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда, Урожайне Донецької області, де росіяни за підтримки авіації 23 рази намагалися прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку військо РФ 5 разів атакувало позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 7 безуспішних атак на позиції українських військ.
Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Генштаб: вночі РФ атакувала ракетами, на фронті за добу — 102 бойових зіткнення
Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів. Дані щодо цієї атаки уточнюються. На фронті протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом військо РФ завдало 29 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснило 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 квітня.
Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине Сумської області; Сенькове Харківської області; Білогорівка Луганської області; Іванівка, Ямполівка, Торське, Спірне, Дружба, Іванівське, Часів Яр, Дружківка, Нью-Йорк, Юр’ївка, Новопокровське, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області та Іванівка на Херсонщині.
Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Вибух в Одесі
В Одесі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку. В регіоні триває повітряна тривога.
Росія видала рекордну кількість віз громадянам Непалу: що відомо про вербування
У 2023 році Росія видала рекордні три тисячі віз громадянам Непалу. До цього американський телеканал CNN повідомляв про вербування найманців у цій країні. Про це пише російське видання "Медиазона", дослідивши статистику Міністерства закордонних справ РФ.
Найпоширенішими цілями в'їзду до Росії стали туризм (1756), робота (660) та освіта (459). Росія не видавала такої кількості віз навіть до пандемії коронавірусу, зазначає видання.
Прикордонники прозвітували, що в 2023 році в Росію в'їхали 1039 непальських туристів. Інші 700 одержувачів туристичних віз могли в'їхати до країни вже 2024 року (дані за перший квартал 2024 року поки не опубліковані).
У лютому американський телеканал CNN розповів, що Росія нібито завербувала для відправки на війну проти України 14-15 тисяч непальців. Місцева влада навіть призупинила видачу дозволів на роботу в Росії та Україні.
Словаки за два дні зібрали два мільйони євро на снаряди для України
Жителі Словаччини зібрали понад два мільйони євро на купівлю снарядів для України, після того, як влада країни відмовилася підтримати ініціативу Чехії зі збору коштів та пошуку боєприпасів для Києва, пише Reuters.
Словаччина припинила державну військову допомогу Україні ще минулого року, стверджуючи, що конфлікт не мав військового вирішення, а прем’єр-міністр Роберт Фіцо повторив заклики Москви до мирних переговорів.
Збирачі коштів кажуть, що кампанія спрямована на те, щоб показати, що більшість не згодна зі зміною зовнішньої політики уряду після вересневих виборів. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поки що ніяк не коментував успіх цієї ініціативи.
Чеська ініціатива: 17 лютого президент Чехії Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування. Понад 15 країн вже приєдналася, але не Словаччина.
У Запоріжжі повторний вибух
У Запоріжжі пролунав повторний звук вибуху, повідомляють наші кореспонденти. Згодом вибухи підтвердив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
У Запоріжжі лунають вибухи
У Запоріжжі пролунав звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про застосування авіаційних засобів ураження. В регіоні триває повітряна тривога.
На Донеччині чути вибухи
У Покровському районі чутно звуки вибухів, повідомили в МВА.
Британія змогла витратити лише менше половини грошей з міжнародного фонду підтримки України — ЗМІ
Велика Британія змогла витратити лише менше половини з 900 мільйонів фунтів, спрямованих різними країнами до фонду підтримки України. Про це пише британська газета The Guardian. Причина такого повільного витрачання коштів — бюрократичні затримки, йдеться у публікації. Британські міністри визнають, що через повільну роботу схеми частина обладнання, купленого за гроші фонду, не потрапить в Україну раніше за весну наступного року, повідомляють автори. Як пояснює британське оборонне відомство, у тендерах беруть участь тисячі різних компаній, і кожну з їхніх заявок необхідно оцінити.
Як пише The Guardian, британська влада забезпечила більшу частину коштів фонду (500 млн фунтів), Данія направила 144 млн фунтів, Норвегія — 119 млн, Нідерланди — 110 млн, Швеція — 26 млн, Австралія — 25 млн, Литва — 5 млн, Нова Зеландія — 4 млн та Ісландія — 3 млн.
Розпорядником фонду є уряд Британії. Його завдання — фінансування навчання українських військових та постачання озброєнь ЗСУ.
У Брянській області РФ після атаки дрони горить енергетичний об'єкт
Внаслідок атаки безпілотників на Брянську область Росії відбулося загоряння об'єкта енергетичної інфраструктури. Про це повідомив губернатор Олександр Богомаз. Про який саме об'єкт йдеться, він не уточнив.
Богомаз додає, що постачання електроенергії споживачам не переривалося, на місці події працюють екстрені служби.
За словами Богомаза, над Вигоничським районом Брянської області збито п'ять безпілотників. Постраждалих, як пише губернатор, немає. Згодом він написав, що над територією Суземського району російські ППО збили ще один дрон.