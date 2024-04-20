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У Брянській області РФ після атаки дрони горить енергетичний об'єкт
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У Брянській області РФ після атаки дрони горить енергетичний об'єкт

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Внаслідок атаки безпілотників на Брянську область Росії відбулося загоряння об'єкта енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив губернатор Олександр Богомаз. Про який саме об'єкт йдеться, він не уточнив.

Богомаз додає, що постачання електроенергії споживачам не переривалося, на місці події працюють екстрені служби.

За словами Богомаза, над Вигоничським районом Брянської області збито п'ять безпілотників. Постраждалих, як пише губернатор, немає. Згодом він написав, що над територією Суземського району російські ППО збили ще один дрон.

Українська сторона на період публікації новини не коментувала цю атаку.

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