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Буданов розповів, як та чим збили російський Ту-22М3
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Буданов розповів, як та чим збили російський Ту-22М3

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Кирило Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Getty Images

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, як Україні вдалося збити бомбардувальник Ту-22М3 стратегічної авіації РФ.

Про це генерал-лейтенант повідомив у коментарі BBC.

"Тиждень була, скажімо так, сама "засідка". Ми чекали, коли він вийде на потрібний рубіж", — зазначив начальник ГУР Міноборони.

Будано заявив, що не хотів би розкривати деталі операції, але уточнив, що літак уразили на відстані 308 кіометрів. І для його знищення використали "ті ж прийоми й ті ж засоби, які використовували, коли знищили у повітрі А-50".

Генерал-лейтенант нагадав, що РФ ще має такі літаки, але від успішних дій Сил оборони Одесі буде трохи легше. Саме ракети X-22, які запускають Ту-22М3, завдали місту найбільше руйнувань.

За словами начальника ГУР, раніше українська ППО не могла перехопити радянську потужну та швидкісну ракету X-22. Її точність була "не такою і великою", оскільки це стара розробка.

"Більшість цивільних будівель знищили саме ці ракети", — уточнив Буданов.

Генерал-лейтенант також додав, що тепер Росії доведеться знайти нові рубежі пуску X-22 і для запуску ракет по Одесі вона зможе застосовувати лише наземні комплекси й ракети з дальньої авіації та моря.

У розмові з виданням The War Zone начальник ГУР поінформував, що російський Ту-22М3 був збитий ЗРК дальнього радіуса дії С-200.

Знищення стратегічних літаків РФ

19 квітня Головне управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Українські військові 23 лютого над акваторією Азовського моря збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

В січні у Силах оборони поінформували Суспільне про збиття військового літака А-50 та ураження командного пункту Іл-22М11.

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