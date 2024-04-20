Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", — йдеться у документі.

Указ датований 20 квітня і набирає чинності з дня його опублікування.

Як відзначили в РНБО, рішення щодо азартних ігор ухвалили для “захисту прав та законних інтересів громадян України, посилення заходів щодо протидії негативним наслідкам функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, а також недопущення використання особливостей цієї сфери державою-агресором”.

Згідно з рішенням РНБО, уряд у місячний строк має:

розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу;

заборонити реєстрацію організатором азартних ігор казино в Інтернеті кількох акаунтів для одного гравця, а також визначити максимальний час безперервної участі в азартній грі в Інтернеті на добу для одного акаунта та запровадження обов'язкових перерв у грі, визначити максимальний час гри на тиждень;

зобов'язати організаторів азартних ігор в Інтернеті встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу (дня, тижня, місяця) з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на місяць;

впровадити Державну систему онлайн-моніторингу;

провести національну інформаційно-роз'яснювальну кампанії щодо небезпеки азартних ігор;

прийняти Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, рішень про блокування нелегальних вебсайтів, на яких надається доступ до азартних ігор, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ та керівництво інших військових формувань мають невідкладно запровадити на період воєнного стану заборону військовослужбовцям доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх у Інтернеті.

Міністерство охорони здоров'я має забезпечити у тримісячний строк прийняття клінічного протоколу лікування ігрової вираженої залежності та провести відповідне навчання медичних працівників.

Міністерство соціальної політики повинно у тримісячний строк прийняти державний стандарт надання соціальної послуги "017.4. Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю" та провести відповідне навчання для надавачів соціальних послуг.

СБУ у двомісячний строк має провести перевірки організаторів азартних ігор щодо дотримання ними санкційного законодавства України. За результатами перевірок — ужити заходи.

Також РНБО рекомендувала Національному банку України:

запровадити у двотижневий строк заборону прийому як застави товарів подвійного використання;

затвердити у двомісячний строк методичні рекомендації для банків-емітентів платіжних карток щодо виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" в частині Р2Р-переказів та банків щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх у Інтернеті.

Міністерство цифрової трансформації має провести у місячний строк переговори з компаніями "Apple" та "Google" щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні "UA" у їх магазинах додатків.

“Рекомендувати Офісу Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Національною поліцією України, Бюро економічної безпеки України посилити заходи реагування щодо фактів порушення вимог законодавства України суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринку азартних ігор”, — йдеться також у рішенні РНБО.

Раніше активіст і військовослужбовець 59-ї бригади ЗСУ Павло Петриченко, який у квітні загинув на фронті, ініціював петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино.

Зеленський відреагував на петицію та доручив СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифри та РНБО проаналізувати питання роботи онлайн-казино.

Легалізація грального бізнесу в Україні

У липні 2020 року Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.

У вересні 2020 року Кабмін ухвалив постанову про створення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Згідно з документом, Комісія реалізує державну політику у сфері грального бізнесу.

На початку травня 2023 року Михайло Федоров повідомляв, що уряд підтримав законодавчу ініціативу щодо ліквідації КРАІЛ і документ було відправлено на розгляд у Верховну раду.

У лютому 2024-го Федоров повідомляв, що парламентський комітет з фінансів податкової та митної політики підтримав ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей й автоматизацію видач гральних ліцензій у сфері азартних ігор.