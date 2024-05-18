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На фронті протягом доби відбулось 77 бойових зіткнень, 7 ще тривають — Генштаб
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На фронті протягом доби відбулось 77 бойових зіткнень, 7 ще тривають — Генштаб

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Військові на Запоріжжі
Українські військові на позиціях на Запоріжжі, 16 травня 2024 року. AP/Andriy Andriyenko

З-поміж 77 бойових зіткнень на передовій за цю добу сім ще тривають. При цьому українські воїни чотири рази здійснювали штурмові дії з метою вибити росіян із займаних позицій.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"З початку поточної доби українська авіація уразила 18 районів зосередження особового складу ворога та два їхні зенітно-ракетні комплекси. Наші ракетники й артилеристи завдали ударів по ще трьох районах зосередження противника та одній радіолокаційній станції", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Куп’янському напрямку кількість боїв за день зросла до дев’яти, а на Лиманському – до семи. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для стримування росіян та зберігають контроль над ситуацією.

На Краматорському напрямку російські військові проводять штурмові дії у напрямках населених пунктів Іванівське та Калинівка. Загальна кількість атак росіян на напрямку зросла до 14.

Покровський напрямок на мапі бойових дій залишається найгарячішим. Із 23 бойових зіткнень з початку доби, на даний час чотири ще тривають. До переліку населених пунктів, куди російське військо спрямовує свої атаки, додалося Нетайлове. Росіяни нанесли авіаудари із застосуванням КАБів у районі Олександрополя, Восходу, Євгенівки. Інформація уточнюється.

На Курахівському напрямку росіяни десять разів робили спроби подолати українську оборону. Триває бій поблизу Красногорівки.

На Придніпровському напрямку число зупинених російських штурмів українськими захисниками на плацдармах на лівобережжі Дніпра в Херсонській області за сьогодні зросло до чотирьох.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16 травня, Сили оборони зірвали плани російських військ зайти вглиб Вовчанська та закріпитися, їхня активність на Харківському напрямку значно знизилась.

17 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що армія РФ розширила зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, намагаючись примусити Україну залучити додаткову кількість бригад зі складу резерву.

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