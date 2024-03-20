АРМА оголосила конкурсний відбір організатора торгів з продажу яхти Медведчука

Вперше в історії Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Агентство з розшуку та менеджменту активів або АРМА) виставило на реалізацію актив, арештований за кордоном — яхту Віктора Медведчука Royal Romance. У середу, 20 березня, відбулося засідання Комісії з питань проведення конкурсного відбору організатора торгів, на якому комісія проголосувала за проведення конкурсу. Переможець конкурсу організує і проведе публічний продаж цього коштовного лоту.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Кошти від продажу яхти підуть на обороноздатність України, пояснили в АРМА. Документи на конкурс можна буде подати до 18 квітня. Зазвичай, на подання документів дають 14 днів, але оскільки очікують на іноземців, то терміни подовжили ще на 15 днів

Як розповів голови АРМА з питань євроінтеграції Грігол Катамадзе, рішення про конфіскацію яхти ухвалив український суд у квітні 2022 року. Суд передав майно на управління та реалізацію АРМІ. Рішення першої інстанції в Хорватії було оскаржене адвокатами. Але окружний суд залишив у силі рішення першої інстанції. Рішення апеляційної інстанції у Хорватії оскарженню не підлягає.

29 лютого 2024 року делегація АРМА з представниками ГПУ провели огляд судна. Тоді суддя, який заарештував цю яхту, вперше зайшов на це судно.

“Останні 6 місяців співпрацюємо з партнерами у Хорватії. З судовою владою Хорватії, з посольствами. Реалізація яхти, яка буде сьогодні оголошена комісією, увійде в історію. Гроші перенаправлятимуться на підтримку обороноздатності України”, — сказав Катамадзе.

Є два основних критерії до організатора торгів:

він не має бути пов'язаний з Медведчуком

він повинен мати відповідний досвід у проведенні торгів

Розширений текст з вимогами до кандидатів в організатори торгів АРМА оприлюднить пізніше.

Точну оцінку яхти дати поки не можуть. Відомо, що у 2015 році Медведчук заплатив за неї 200 мільйонів євро. Коли представники АРМА були в Хорватії і оглядали яхту, то знайшли документи страхування за 2020 рік. Тоді судно застрахували на 120 мільйонів. Теперішню оцінку яхти проводитиме організатор торгів.

“Ми знаємо, за яку суму куплена яхта у 2015 році — це приблизно 200 мільйонів євро. Але вона використовувалась, є амортизація. Під час перебування у Хорватії мали можливість подивитись документи під час вилучення, у переліку документів я знайшов документ датований 2020 р. Це був страховий поліс на 120 мільйонів євро”, — сказав Катамадзе.

Як розповів представник АРМА Сергій Гуриненко, яхта має понад 92 метри у довжину, 29 метрів у висоту. Судно складається з 6 поверхів. На 5-му поверсі — палубна яхта капітана. На 6-му поверсі — кінотеатр та відкрита палуба для відпочинку гостей. На 6 поверсі також є дві гардеробні, кабінет та бібліотека.

Кабінет Міністрів України 16 лютого погодив реалізацію Національним агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) яхти Royal Romance, що раніше належала екснардепу Віктору Медведчуку.

Яхта була арештована 17 березня 2022 року в порту хорватського міста Рієка. Арешт відбувся через санкції, запроваджені Європейським Союзом через вторгнення РФ до України.

92-метрова “Royal Romance” входить до п'ятірки найбільших розкішних яхт у світі. Щорічні витрати на її утримання та подорожі оцінюютьсяу 15-20 мільйонів доларів.

Віктор Медведчук — кум Путіна, державний зрадник

Кум президента Росії Путіна, нардеп забороненої "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук був фігурантом справи про державну зраду, за результатами якої у жовтні 2021 року суд відправив його під домашній арешт.

27 лютого 2022-го стало відомо, що після вторгнення Росії Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня 2022 року президент Зеленський повідомив про затримання Медведчуката опублікував його фото в наручниках та у військовій формі.

Згодом він запропонував обміняти Медведчука на українців, які опинилися в російському полоні. Пізніше Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна із проханням обміняти його на захисників Маріуполя та заблокованих у місті цивільних.

21 вересня 2022 року стало відомо, що тривають перемовини щодо обмінуполоненими за формулою 1 українець на 4 росіян і, за повідомленнями ЗМІ, до списків на обмін міг потрапити Медведчук.

У вересні Медведчука обміняли на 200 українських захисників, які перебували в російському полоні. Серед них — захисники "Азовсталі" та ті, хто пережив теракт РФ в Оленівці.

10 січня 2023-го Зеленський позбавив громадянства України політиків Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.