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ЗСУ втратили п'ять танків Abrams за два місяці — The New York Times
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ЗСУ втратили п'ять танків Abrams за два місяці — The New York Times

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Танк Abrams
Танк M1 А1 Abrams на базі Графенвер в Німеччині, де тренуються українські військові. Суспільне Новини/Олена Куренкова

Протягом останнніх двох місяців російська армія вивела з ладу 5 з 31 танку Abrams, які Сполучені Штати відправили Україні минулої осені.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американського посадовця.

Зазначається, що ще принаймні три танки Abrams були "помірно пошкоджені".

"Це частина з 796 бойових танків України, які були знищені, захоплені або покинуті з початку війни в лютому 2022 року", — пише видання із посиланням на аналітичний сайт оборонної тематики Oryx.

За даними NYT, переважна більшість із знищених танків – це машини радянських часів, російського чи українського виробництва. Водночас лише близько 140 з виведених з ладу танків передали Україні країни НАТО.

Дані Oryx свідчать, що Росія наразі втратила понад 2900 танків. Водночас, як пише The New York Times, українська сторона стверджує, що кількість знищених російських танків перевищує 7000.

Що відомо про танк Abrams

M1 Abrams — основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів. Він є озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн і збройних конфліктів.

Важливими особливостями танка є застосування потужних газотурбінних двигунів (що працюють на паливі для реактивних двигунів JP8), обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучення снаряда в танк.

Abrams є одним з найважчих танків, які перебувають в експлуатації на початку XXI століття.

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