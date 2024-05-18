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Зеленський назвав найскладніші напрямки на фронті та подякував військовим, які відбили штурм Часового Яру
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Зеленський назвав найскладніші напрямки на фронті та подякував військовим, які відбили штурм Часового Яру

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 18 травня. Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 18 травня подякував військовим, які відбили російський штурм Часового Яру і знищили понад 20 одиниць броньованої техніки РФ.

За словами Зеленського, окрім Харківського, зараз також складними є Краматорський, Покровський, Курахівський та південні напрямки.

"Я дякую кожному нашому воїну, який проявив достатню стійкість і зміг за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку. Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча так само, як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі", — додав він.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16 травня, Сили оборони зірвали плани російських військ зайти вглиб Вовчанська та закріпитися, їхня активність на Харківському напрямку значно знизилась.

17 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що армія РФ розширила зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, намагаючись примусити Україну залучити додаткову кількість бригад зі складу резерву.

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