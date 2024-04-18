19 квітня — 786 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- У Дніпрі внаслідок ракетного удару є влучання у п'ятиповерхівку, є загиблі та поранені.
- Армія РФ завдала масованих ракетних ударів по цивільних інфраструктурних об’єктах "Укрзалізниці" в Дніпрі та області.
- Наталю Гуменюк звільнили з посади начальниці пресцентру Сил оборони півдня.
- В Ставропольському краї у Росії впав військовий літак Ту-22М3. Його знищили Повітряні сили спільно з ГУР.
- Велика Британія виділила понад 180 мільйонів доларів на зміцнення енергетичного сектору України.
На цьому Суспільне завершує текстовий онлайн подій 786 дня війни. Нову хроніку 20 квітня — читайте тут.
33 вибухи та четверо поранених: протягом дня армія РФ завдала ударів по 5 громадах Сумщини
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
У Білопільській громаді був авіаудар з гелікоптера некерованою авіаційною ракетою (8 вибухів), артобстріли (10 вибухів). Також на територію громади скинули ВОГ з безпілотника. Внаслідок артобстрілу поранено чотири цивільні людини.
На Середино-Будську громаду армія РФ скинула 2 міни.
У Краснопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів) та скидання вибухового пристрою типу ВОГ з безпілотника (2 вибухи).
По Березівській громаді був авіаудар керованою авіаційною бомбою (2 вибухи).
На Юнаківську громаду з території РФ також скинули ВОГ з безпілотника (1 вибух).
У Сумах знову було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Зеленський: "Коли Україна звертається до партнерів по системи ППО, ми говоримо про справжнє союзництво"
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Коли Україна звертається до партнерів по системи ППО, які в них є – є на складах, на базах зберігання, але потрібні тут, саме тут, щоб захищати життя, – ми говоримо про справжнє союзництво. І ми в Україні цінуємо зусилля кожного лідера, кожної держави, які справді активні, справді виконують обіцянки та намагаються збільшити можливості нашого повітряного щита".
"США відправлять військову допомогу Україні "негайно", якщо законопроєкт буде схвалено", — заява Білого дому
Сполучені Штати відправлять зброю до України "негайно", якщо буде схвалений запит на фінансування, щоб допомогти Україні, заявила журналістам прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Вкрай важливо, вони (українці-ред.) втрачають позиції через бездіяльність Конгресу. Але ми, і я додам, ми дуже вдячні за те, що Палата представників рухається, що вона рухається двопартійним шляхом. Ми хочемо, щоб він був проголосований у Палаті представників і, очевидно, в Сенаті, потрапив на стіл президента, і він одразу ж підписав його, щоб хоробрий народ України міг отримати цю допомогу. Ми знаємо, чого хоче Путін. Він хоче захопити їхню суверенну територію, і ми не можемо цього допустити".
Протягом доби на фронті відбулось 79 бойових зіткнень — Генштаб
Про це повідомляється у вечірньому зверненні Генерального штабу ЗСУ.
"Загалом, ворог завдав 25 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдали авіаційний удар в районі населеного пункту Волфине Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, в результаті є жертви серед цивільного населення.
- На Куп’янському напрямку російська армія наступальних (штурмових) дій не вела. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.
- На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Терни Донецької області, де російське військо намагалося прорвати оборону ЗСУ. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка, Ямполівка, Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Терни¸ Торське Донецької області.
- На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 15 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де РФ, за підтримки авіації, намагалася покращити тактичне положення. Росіяни також завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.
- На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 26 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області, де росіяни намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Юр’ївка, Новопокровське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Уманське Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російську армію в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда Донецької області, де РФ, за підтримки авіації, 16 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Урожайне, Водяне, Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.
- На Оріхівському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, 4 рази атакувала позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.
- На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснили 6 безуспішних атак на позиції українськи військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдали авіаудару в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка Херсонської області.
Нідерланди виділили понад 200 млн євро на ППО та боєприпаси для України
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про виділення понад 200 мільйонів євро для України. Відповідну заяву посадовиця зробила на засіданні Ради Україна-НАТО.
"Засоби ППО і снаряди вкрай потрібні. Ситуація загрожує стати критичною. Ресурси, які надають Нідерланди, вже перебувають на європейському континенті та якнайшвидше надійдуть", — сказала Оллонгрен.
Як зазначили у Міноборони, Нідерланди виділяють 159 мільйонів євро на підтримку ініціативи Німеччини, що спрямована на придбання й постачання Україні засобів ППО дальнього радіуса дії.
Окрім цього, відомство закуповує засоби ППО малої дальності на 60 мільйонів євро. Відповідні системи можна буде використовувати для боротьби з атаками безпілотників.
Чак Шумер: "Якщо США не підтримають Україну, вона програє війну Путіну"
Про це лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер написав в соцмережі Х.
"Якщо Палата представників направить пакет заходів з національної безпеки, ми негайно відправимо його президенту. Я сподіваюся, що Палата представників зробить це — затримка дорого обійшлася США і нашим союзникам. Цього тижня я зустрічався з прем'єр-міністром України. Якщо США не підтримають Україну, вона програє війну Путіну", — зазначив Шумер.
Зеленський у Дніпрі подякував рятувальникам, які ліквідують наслідки російської атаки
Президент Володимир Зеленський у Дніпрі оглянув п’ятиповерховий будинок, пошкоджений унаслідок нічного масованого ракетного обстрілу, повідомляє пресслужба ОПУ. У будинку повністю зруйновані два поверхи. Також постраждали сусідні будівлі та вокзал. Для людей на місці розгорнули два пункти психологічної допомоги.
Зеленський поспілкувався з рятувальниками, які досі ліквідують наслідки російського обстрілу, та подякував їм і всім, хто допомагав постраждалим.
Унаслідок російської атаки на Дніпровщину загинули вісім людей. У Дніпрі також пошкоджене локомотивне депо. У населених пунктах області зруйнована низка об’єктів інфраструктури.
Буданов розповів, як вдалося збити російський стратегічний бомбардувальник Ту-22МЗ
Про це керівник ГУР Кирило Буданов розповів у коментарі ВВС-Україна.
"Тиждень була, скажімо так, сама "засідка". Чекали, коли він вийде на потрібний рубіж", — пояснив керівник ГУР.
Він заявив, що не хотів би розкривати деталі операції. Але уточнив, що літак вразили на відстані 308 км. І для його знищення використали "ті ж прийоми і ті ж засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літак А-50".
За даними ГУР, у росіян ще є літаки такого виду. Але, наголосив Буданов, "це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні", від якого "Одесі буде трошки легше зараз".
Мінреінтеграції внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться бойові дії
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
"Вказаний Перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій", — додали у міністерстві.
Війська РФ обстріляли Селидівську громаду, поранена людина
19 квітня, у результаті обстрілу Українська Селидівської громади Донецької області з боку армії РФ поранень дістав місцевий житель 1991 року народження. Про це повідомила Селидівська міська військова адміністрація в Telegram.
"Близько 15:30 російські окупаційні війська обстріляли Українськ авіаційною протирадіолокаційною ракетою "Х-31П" (повітря-поверхня)", — йдеться в повідомленні.
Там також зазначили, що в результаті обстрілу, є поранений. Він у стані середньої важкості з мінно-вибуховою травмою доставлений до лікарні Покровська.
Законопроєкт щодо допомоги Україні пройшов процедурне голосування у Палаті представників
Палата представників США підтримала на процедурному голосуванні винесення на розгляд законопроєкту з допомогою Україні. Це процедурне голосування пройшли й законопроєкти про допомогу Ізраїлю й Тайваню.
Це голосування не остаточне, воно лише дозволяє винести законопроєкти на розгляд Палати представників. Для того, щоб законопроєкти пройшли процедурне голосування, достатньо було простої більшості, тобто 218 голосів "за". Тим часом під час голосування "за" висловились 326 конгресменів.
Війська РФ вдарили по Нікопольщині дронами та артилерією: без світла – 30 тисяч абонентів
19 квітня війська РФ били по Нікопольщині артилерією і дронами-камікадзе, скидали снаряди з БпЛА, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Поцілили по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах.Пошкоджені гімназія, комунальне підприємство, адмінбудівля, 14 приватних будинків, 11 господарських споруд, теплиця. Побиті пожежна машина та легкові авто.
Понівечене енергетичне обладнання. Сталося займання, вогонь рятувальники вгамували. Зачепило й лінії електропередач. Без світла – 30 тис. абонентів в райцентру. Загиблих та поранених немає.
Голова ОПУ Єрмак домовився про зустріч із головою МЗС Угорщини Сіярто
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"У межах постійного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Співрозмовники відзначили прогрес із ключових питань українсько-угорських відносин і домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня, а після неї – про телефонну розмову для оцінки результатів і планування подальших кроків", — ідеться в повідомленні.
Єрмак і Сіярто наголосили, що "двостороння комунікація відбувається за планом".
"Для оборони нам потрібно ще сім Patriot чи подібних систем ППО", — Зеленський
Про це президент Володимир Зеленський оголосив за підсумками засідання Ради Україна-НАТО.
"Для оборони нам потрібно ще сім «петріотів» чи подібних систем ППО, і це мінімальна кількість. Вони можуть урятувати багато життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи. По-друге, ми вже давно говоримо про мільйон артилерійських снарядів для України. Їх потрібно нарешті доправити на передову. По-третє, це наша далекобійна здатність. Це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили. Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир. На лінії фронту зараз дуже потрібні ракети великої дальності та артилерія", — зазначив президент.
Також він додав, що Україні потрібна авіація.
"Якщо в нас є коаліція винищувачів, то потрібна достатня кількість літаків, щоб реально подолати російський повітряний флот. Справа не в кількості обіцянок, а в реальній кількості літаків у небі. І п'яте – це швидкість. Цього року ми не можемо чекати на ухвалення рішень. Прошу вас якнайшвидше розглянути наше прохання про вашу рішучість – кожен із його елементів. Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним".
ЄС надасть Фінляндії 230 мільйонів євро для захисту кордону від мігрантів з Росії
Європейський союз допоможе Фінляндії захистити східний кордон від спроб Росії "використовувати мігрантів" для дестабілізації ситуації в країні, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Reuters.
Фінляндія торік закрила всі пасажирські пункти пропуску на кордоні з Росією через наплив прохачів притулку з таких країн, як Сирія і Сомалі, і звинуватила Москву в перетворенні міграції на зброю.
"Ми всі знаємо, як Путін і його союзники використовують мігрантів, щоб перевірити нашу оборону і спробувати дестабілізувати нас. Зараз Путін зосереджений на Фінляндії, — сказала фон дер Ляєн журналістам. — Це, без сумніву, є відповіддю на вашу (фінську-ред.) тверду підтримку України й ваш вступ до НАТО".
Фон дер Ляєн пообіцяла, що ЄС надасть Фінляндії підтримку в розмірі 230 мільйонів євро (245 мільйонів доларів) і оперативну допомогу з боку прикордонного агентства Frontex блоку для вирішення цієї проблеми, направивши до Фінляндії прикордонників і обладнання для спостереження.
Столтенберг: Міністри оборони країн НАТО домовились надати Україні більше систем ППО
Про це за підсумками Ради Україна-НАТО заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
"Ми щойно завершили віртуальне засідання Ради Україна-НАТО. Президент Зеленський поінформував міністрів оборони країн-членів Альянсу про ситуацію на полі бою та критичну потребу України в посиленні протиповітряної оборони. Міністри оборони країн НАТО домовились посилити і надати подальшу військову підтримку, в тому числі більше засобів протиповітряної оборони. НАТО визначила наявні можливості Альянсу, і є системи, які можуть бути надані Україні. Тож незабаром очікуйте на нові оголошення про можливості протиповітряної оборони для України".
Він додав, що "багато країн-членів Альянсу, які не мають таких систем (ППО-ред.), пообіцяли надати фінансову підтримку для їх придбання для України".
"Ми також працюємо з промисловістю над нарощуванням виробництва і модернізацією систем, щоб вони були готові до використання і відповідали своєму призначенню. На нашій сьогоднішній зустрічі міністри також обговорили багато інших нагальних потреб, в тому числі боєприпаси калібру 155 міліметрів, засоби високоточних ударів і безпілотники. Кожен член НАТО сам вирішуватиме, що саме йому надавати. Декілька членів Альянсу взяли на себе конкретні зобов'язання під час засідання і завершують підготовку внесків, про які, я сподіваюсь, буде оголошено незабаром. Допомога вже надходить", — наголосив Столтенберг.
Є загиблі та поранені у важкому стані: росіяни обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині
Російська армія 19 квітня з артилерії обстріляла Куцурубську громаду, що на Миколаївщині. За інформацією обласної військової адміністрації, є загиблі та травмовані.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Віталій Кім.
За його словами, внаслідок обстрілу загинула жінка літнього віку.
"Її чоловік поранений. Також травмований хлопчик 14 років, його везуть в лікарню", — сказав Кім.
У коментарі Суспільному голова Куцурубської громади Копійка Інна повідомила, обстріл стався у селі Солончаки. Адміністраторка місцевого ЦНАПу Ільїна Маріярозповіла, населений пункт зазнав удару о 14:20.
Молдова готова брати участь у відновленні України — МЗС
Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой повідомив про готовність брати участь у процесі відновлення України. Відповідну заяву дипломат зробив на зустрічі зі співголовами Групи дружби з Молдовою у Конгресі Майклом Лоулером і Деборою Росс, передає IPN.
"Ми наголосили на важливості продовження допомоги Україні та її підтримки у просуванні демократії на всьому континенті", — сказав Попшой.
Міністр зазначив, що Молдова рішуче підтримує своїх українських друзів та готова брати участь в процесі відновлення України, а також допомогти і у воєнний час, транзитом зерна і наданням притулку біженцям.
У ході зустрічі сторони теж обговорили ситуацію в галузі регіональної безпеки, виклики, пов'язані з російською агресією в Україні та пріоритети в галузі європейської інтеграції, включно із зусиллями з проведення реформ, спрямованими на сприяння початку перемовин про вступ до ЄС.
На Донеччині зводять третю лінію оборони. Фортифікації оглянув Зеленський
Третю лінію оборони зводять в Донецькій області, фортифікації сьогодні, 19 квітня, під час поїздки у регіон оглянув президент Зеленський. Про візит президента в регіон повідомили на офіційному сайті.
"Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині. Глава держави оглянув вогневі споруди, захисні залізобетонні конструкції, траншеї, спостережний пункт та невибухові загородження", — йдеться у повідомленні.
Там додали, що начальник Донецької обладміністрації Вадим Філашкін зазначив, що і регіоні зводять третю лінію оборони в регіоні. Роботи виконують Донецька ОВА разом з іншими областями та Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури.
"Оглянув будівництво фортифікацій — максимум сил має бути зосереджено на цьому напрямку", — написав президент у Telegram.
У Білопіллі внаслідок обстрілу є загиблий та поранені — прокуратура
Внаслідок артилерійського обстрілу Білопілля вдень 19 квітня є загиблий та поранені. Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством. Про це повідомили в прокуратурі Сумщини.
За даними слідства, 19 квітня 2024 року близько 12:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, військові РФ з артилерії обстріляли центр Білопілля Сумського району.
Внаслідок атаки 51-річний чоловік отримав тяжкі поранення, від яких помер у лікарні, також поранено ще одного чоловіка та двох жінок. За попередніми даними, пошкоджено багатоповерхівку, легкові автомобілі, магазини та аптеку.
На Одещині через атаку є пошкодження інфраструктури та поранений
Через атаку ракетами по Одещині 19 квітня є пошкодження припортової інфраструктури та поранений: чоловіка забрали до лікарні з осколковими травмами.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Першу тривогу у регіоні оголосили о 13:46. Приблизно о 13:49 в Одесі почули вибух, у цей самий час в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. О 13:50 пролунав другий вибух. Третій вибух почули о 14:09.
"Вироблятиме дрони". Німецька Quantum-Systems відкрила завод в Україні
Міністр економіки і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек під час візиту в Україну відкрив завод з виробництва безпілотників і центр розробки Quantum-Systems GmbH. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що відкриття заводу відбулося 18 квітня у присутності очільника Мінстратегпрому України Олександра Камишіна.
"Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні, і очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько 100 людей. Quantum-Systems інвестує у виробництво близько 6 млн євро протягом наступних двох років. Для компанії це є вотум довіри до України та її співробітників і водночас свідчить про власну прихильність компанії надавати Україні довгострокову підтримку в захисті держави", — йдеться у повідомленні.
Очікується, що нове виробниче підприємство збільшить виробничу потужність до 1000 безпілотників на рік, включаючи виробництво запасних частин.
В окупованому Маріуполі прибирають пропагандистський стінопис з дівчиною
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області стирають пропагандистський мурал, що був створений торік у липні, начебто через аварійний стан будинку. Про це повідомила Маріупольська міська рада на сторінці в Telegram.
"У Маріуполі прибирають скандальний мурал з дівчиною, на яку "падають ракети НАТО". Раніше місцеві жителі скаржилися, що усі стіни дев'ятиповерхівки просто в "дірках" від російських снарядів. Людям не захотіли робити ремонт, а вирішили прикрити "недоліки" муралом. Але шматки краски почали відлущуватися разом зі стіною", — йдеться в повідомленні.
На Хмельниччині голову військово-лікарської комісії підозрюють у хабарництві
На Хмельниччині посадовиця, за версією поліції, організувала схему вимагання грошей з людей, які підлягають мобілізації, за визнання їх обмежено придатними до військової служби. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.
За їхньою інформацією, поліцейські задокументували факт отримання головою ВЛК грошової винагороди за визнання місцевого жителя, який підлягає мобілізації, обмежено придатним, що дає підстави для відтермінування призову за станом здоров’я.
Наразі слідчі вже оголосили посадовиці підозру. На період розслідування суд взяв її під варту із можливістю внесення застави.
Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років.
Для РФ виготовлення Ту-22 є сьогодні фактично неможливим завданням — ГУР
Представник Головного управління розвідки Міністерство оборони Андрій Юсов заявив, що для РФ виготовлення нових бомбардувальників Ту-22М3 сьогодні є фактично неможливим.
Про це речник повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Росіяни намагаються підтримувати виробництво ракетного озброєння. Але питання не в кількості ракет зараз. Питання саме у носіях і відстані, з якої завдається ураження", — зазначив Юсов.
За словами представника ГУР, збиття Ту-22М3 є й певним тиском на пілотів бомбардувальників, оскільки вони тепер не будуть почувати себе в безпеці навіть у 300-кілометровій зоні.
"І що ще важливо для нас — це ті борти, виготовлення яких нових для ворога — це сьогодні фактично неможливе завдання. Зрозуміло, що сьогодні у Кремлі траур і для цього є всі підстави", — підкреслив речник.
Як наголосив Юсов, те, що в межах війни проти України, відбувається фактично демілітаризація самої РФ, у тому числі стратегічної авіації, — вже нині факт і бачить відповідну ситуацію весь світ.
"Раніше це відбувалось внаслідок інших операцій (вибухи на аеродромах), сьогодні вперше у повітрі, під час виконання бойового завдання", — вказав представник ГУР.
При цьому речник додав, що сьогоднішня операція не остання і це ще не все, що заплановано: "Сили оборони України будуть і далі "дивувати" в хорошому сенсі для нас противника. І результати так само будуть".
Зеленський розписався на стелі, що на в'їзді в Донецьку область
"Завжди маємо цінувати людей, які роблять усе, щоб Україна жила й не підкорилась окупанту. І завжди маємо берегти памʼять про кожного й кожну, хто віддав своє життя, щоб вся Україна вистояла", — написав президент Володимир Зеленський.
В Одесі під час тривоги було чутно вибухи: що відомо
Удень 19 квітня в Одесі під час повітряної тривоги почули вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Тривогу в регіоні оголосили о 13:46. Приблизно о 13:49 в Одесі почули вибух, у цей же час в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. О 13:50 пролунав другий вибух.
Армія РФ обстріляла центр Білопілля на Сумщині – троє людей ушпиталили у важкому стані
Російська армія вдень 19 квітня обстріляла центр Білопілля на Сумщині. Поранені троє людей, їх ушпиталили у важкому стані. Про це Суспільному розповів голова Білопільської громади Юрій Зарко.
Обстріл був приблизно о 12:20 з самохідної артилерійської установки, уточнив Юрій Зарко. "Було чотири "прильоти" в центрі міста. Є поранені люди, молоді люди. Зараз за їхнє життя борються медики. Зараз відомо про три людини, невідомо, що там ще. Важкі, всі дуже важкі. Пошкоджені також магазини і будівлі", – розповів голова громади.
Російські війська з артилерії вдарили по Херсону: поранені троє людей
Російські військові вночі з артилерії обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок збройної агресії поранені троє людей. Про це в Telegram вранці 19 квітня повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Травми різного ступеня тяжкості отримали двоє жінок 41 та 48 років, а також 65-річний чоловік. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, газопровід, йдеться в повідомленні.
За фактом обстрілу правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, повідомили в прокуратурі.
В Україні заборонили діяльність проросійської партії "Соціал-патріотична асамблея слов'ян"
Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив в Україні діяльність "Соціал-патріотичної асамблеї слов'ян" (СПАС). Керівник цієї партії Едуард Коваленко переховується від правосуддя на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.
Як повідомили на Facebook-сторінці Служби безпеки України, після початку повномасштабного вторгнення члени "СПАСу" розосередились по тимчасово окупованих територіях в різних областях України. Зокрема, очільник партії Едуард Коваленко виконує завдання ФСБ на т. о. території Херсонської області.
"За вказівкою російської спецслужби він та його партійні соратники публічно виступають на підтримку агресивної війни проти України. Там вони агітують місцевих жителів підтримати агресора та приєднуватись до лав його окупаційних угруповань. Також прихильники рашизму виступають перед російськими ЗМІ нібито від імені "пересічних громадян" України та виправдовують воєнні злочини РФ", — йдеться у повідомленні.
Раніше, у вересні 2022 року, слідчі СБУ заочно повідомили про підозру Едуарду Коваленку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи осіб. Обвинувальний акт вже скерували до суду.
Зараз правоохоронці працюють над тим, аби притягнути проросійського політика та його спільників до відповідальності за злочини проти України.
Армія РФ атакувала Одещину ракетами та дронами: куди намагались поцілили
У ніч на 19 квітня армія РФ атакувала Одещину ракетами та ударними дронами. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Вночі ворог атакував Одещину ракетами та ударними дронами.
"Російські терористи цілили по критичній інфраструктурі регіону. На щастя, люди не постраждали", — йдеться у повідомленні.
Кіпер зазначив, що правоохоронці фіксують наслідки чергового атаки.
Вночі знищено 14 "шахедів", 15 ракет, а також російський бомбардувальник Ту-22М3 — Повітряні сили
Вночі 19 квітня Росія вчергове атакувала ракетами та дронами територію України. В результаті роботи Сил оборони було знищено 14 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136", 2 крилаті ракети Х-101/Х-555, 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 та 2 крилаті ракети Х-22. Також підрозділи Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії з ГУР МО знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.
Загалом Росія застосувала 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:
- 2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань — РФ);
- 14 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл.); РФ);
- 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська обл. та з акваторії Азовського моря);
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);
- 6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).
В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:
- 2 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 14 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136";
- 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 2 крилаті ракети Х-22.
"Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети", — йдеться у дописі командувача Повітряних сил.
Олещука додав, що до відбиття повітряного нападу з боку РФ було залучено зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Гуменюк звільнено з посади речниці Сил оборони півдня — Генштаб ЗСУ
Наталю Гуменюк звільнили з посади керівниці Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня.
Про це 19 квітня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Там зазначили, що прийняли рішення щодо завершення відрядження полковниці Наталії Гуменюк та виключення її з сил та засобів відповідного угруповання військ з 19.04.2024. Наразі на цю посаду триває відбір відповідного фахівця.
"Центр стратегічних комунікацій Сил оборони півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ", — йдеться у повідомленні.
За добу на війні в Україні армія РФ втратила 870 солдатів — Генштаб
Станом на ранок 19 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 457 830 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 870 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 7205 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13852 (+17) од,
- артилерійських систем – 11658 (+21) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 762 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9311 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2096 (+3),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15671 (+53) од,
- спеціальна техніка ‒ 1915 (+0)
Дані уточнюються.
У Росії в Ставропольському краї у полі впав літак
У Ставропольському краї Росії у полі впав літак. Про це повідомив губернатор Ставропольського краю Росії Володимир Володимиров.
За його даними, льотчики катапультувалися. Попередньо, ніхто не постраждав.
"Термінове повідомлення. На території Червоногвардійського округу у полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань та жертв немає, льотчики катапультувалися", — написав він у Telegram-каналі.
Губернатор також повідомив, що пілоти, які катапультувалися були знайдені живими, їх госпіталізували. На місце події виїхали всі служби.
Як повідомили у сухопутних військах ЗСУ, російський літак, що впав у полі в Ставропольському краї у Росії — це військовий бомбардувальник Ту-22М3, який атакував вночі 19 квітня Україну ракетами.
За минулу добу ЗСУ 86 разів вступали у бойові зіткнення з російськими окупантами — Генштаб
Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень з армією РФ.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 19 квітня.
"Загалом, противник завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Також вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів та БпЛА типу “Shahed”. Дані щодо цієї атаки уточнюються.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Орлівка Сумської області; Вовчанськ, Стрілеча, Борова Харківської області; Невське Луганської області; Ямполівка, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Селидове, Олександропіль, Красногорівка, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Кринки, Іванівка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Яка ситуація на фронті
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела.
На Лиманському напрямку противник 4 рази атакував позиції ЗСУ в районах Торського та Ямполівки Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 16 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де вони 20 разів намагались прорвати оборону.
На Оріхівському напрямку противник 4 рази атакував позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, окупанти здійснили 11 марних атак позицій Сил оборони.
"Водночас українські підрозділи продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажуючи їх вздовж всієї лінії бойового зіткнення", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 складу боєприпасів армії РФ.
Київ та низка областей — відбій повітряної тривоги
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги, повідомили в КМДА.
Дніпро — під ракетним обстрілом, працює ППО
Дніпро — під ракетним обстрілом, у місті працює ППО, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Дніпрі пролунала нова серія вибухів
У Дніпрі пролунала нова серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В місті та області оголошена повітряна тривога.
В Одесі пролунав вибух
В Одесі було чутно вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.
В місті та області оголошена повітряна тривога.
У Дніпрі чутно звуки вибухів
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В області оголошена повітряна тривога.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку.
Київ та низка областей — повітряна тривога
У Києві оголосили повітряну тривогу, повідомили в КМВА.
Україні пообіцяли розблокувати допомогу від США – прем’єр
Україна отримала запевнення, що військова та фінансова допомога від США буде розблокована вже найближчим часом.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками візиту до США.
Під час візиту українська делегація працювала над трьома основними темами:
- розблокування військової та фінансової допомоги з боку США.
- американські інвестиції в українську економіку.
- використання російських заморожених активів.
"Ми нарешті побачили зрушення у питанні розблокування допомоги від США. Законопроєкт передбачає 61 млрд доларів на підтримку України. Основна частина — на військові потреби. 7,8 млрд доларів — це бюджетна підтримка. Ще більш ніж 1,5 млрд доларів — економічна допомога", — підкреслив Шмигаль.
Окрім того, Конгрес США планує розглянути законопроєкт про конфіскацію заморожених російських активів на потреби України.
У Бєлгороді заявили про збиття 25 повітряних цілей
Над Бєлгородом та Бєлгородським районом у Росії спрацювала система ППО. На підльоті до міста збито 25 повітряних цілей.
Про це повідомив у Telegram губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
З його слів, постраждалих немає.
За даними російського губернатора, у Бєлгороді в результаті атаки вибиті вікна та посічені фасади у трьох приватних домоволодіннях. Виявлено пошкодження на території чотирьох складських приміщень — там вибито вікна, пошкоджено покрівлі та фасади. В одному зі складів сталася пожежа, її загасили. Також пошкоджено паркан та вибито вікна в одному з корпусів промислового підприємства, зафіксовано пошкодження у 11 машин, пробито дах одного гаража.
У Бєлгородському районі в селі Таврове на території приватного домоволодіння осколками посічено дах надвірної споруди та паркан. Також там пошкоджено один автомобіль.
Глава Пентагону та міністр оборони Норвегії обговорили ситуацію в Україні
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам у четвер, 18 квітня, був прийнятий у Пентагоні та зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Про це повідомили на сайті Пентагону.
"Норвегія є одним із наших найздатніших і давніх союзників. Ми знаємо, що завжди можемо розраховувати на Норвегію, від вашого партнерства з Національною гвардією Міннесоти до розробленої Норвегією NASAMS, яка забезпечує протиповітряний захист наших українських партнерів. Норвегія підтримує Сполучені Штати і підтримує наші спільні інтереси безпеки та демократичні цінності", — сказав міністр оборони США Ллойд Остін.
Ллойд Остін підкреслив, що зв’язок між країнами особливо важливий сьогодні, коли Путін продовжує свою нещадну війну проти України. Глава Пентагону висловив вдячність Граму за довгострокову допомогу Україні.
Також Остін привітав Норвегію за план виконати зобов’язання НАТО щодо витрачання щонайменше двох відсотків ВВП на оборону протягом цього календарного року.
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам назвав партнерство зі США стратегічним і таким, що виходять за рамки оборонної співпраці.
Делегація Мінфіну зустрілась з Адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Єврокомісаром та очільником Казначейства Австралії
На полях Весняних зборів МВФ та Світового банку у Вашингтоні, США, міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з Адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Єврокомісаром та очільником Казначейства Австралії.
Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну.
Разом з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем та Адміністраторкою USAID Самантою Павер, сторони обговорили необхідність забезпечення України ресурсами для швидкого відновлення критичних об’єктів інфраструктури, зокрема енергетики.
Сергій Марченко зазначив, що відновлення та захист енергетики є пріоритетом Уряду, адже це перш за все безпека громадян та економічна стабільність.
Разом з Єврокомісаром з питань економіки Паоло Джентілоні учасники зустрічі обговорили кроки України на шляху до її євроінтеграції, зокрема впровадження Урядом реформ у співпраці з ЄС.
Під час обговорення ключових потреб України, голова Казначейства Австралії Джим Чалмерс зазначив, що уряд Австралії готовий працювати над подальшою співпрацею між країнами, зокрема у сфері відновлення.
Шмигаль зустрівся представниками українського кокусу в Сенаті США
Прем’єр-міністр України провів зустріч із представниками українського кокусу в Сенаті США та сенатором Роджером Вікером напередодні голосування за пакет американської допомоги.
Про це український посадовець повідомив у своєму Telegram.
"Поінформував про систематичні ракетні атаки Росії та наші потреби на полі бою. ППО, щоб захистити українські міста. Артилерія та ракети, щоб допомогти ЗСУ відтіснити ворога. Скоординували зусилля в основних напрямках співпраці: зброя, фінанси, санкції, конфіскація російських активів. Подякував за попередні пакети допомоги. Розраховуємо на продовження консолідованої підтримки нашої держави", — написав Шмигаль.
Шмигаль зустрівся із лідером більшості в Сенаті США Чаком Шумером
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з лідером більшості в Сенаті США Чаком Шумером.
Про це український посадовець повідомив у своєму Telegram.
"Напередодні розгляду законопроєкту про пакет допомоги США для України консолідуємо підтримку в Конгресі. Отримали запевнення в беззастережній підтримці. Цінуємо особисті зусилля Чака Шумера в питаннях допомоги нашій державі та очікуємо на ухвалення закону якнайшвидше", — підкреслив Шмигаль.
Дмитро Кулеба провів зустріч з главою МЗС Британії Девідом Кемероном
Дмитро Кулеба висловив вдячність Девіду Кемерону за його зусилля, спрямовані на консолідацію глобальної підтримки України та зміцнення нашої протиповітряної оборони. А також наголосив на непохитності стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією.
Міністри погодилися, що заморожені російські активи мають бути використані на благо України, а відповідні сміливі колективні рішення мають бути ухвалені якнайшвидше.
Дмитро Кулеба провів зустріч з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок
Під час зустрічі Дмитро Кулеба висловив вдячність України за рішення Німеччини надати Україні додаткову батарею "Patriot" та ракети, а також за ініціативу щодо пошуку додаткових систем по всьому світу.
Глави зовнішньополітичних відомств розглянули поточний стан справ щодо низки додаткових систем ППО, які можуть бути надані Україні.
"Ми повинні перемогти російський терор, захистити людські життя і забезпечити довгостроковий мир в Європі", — наголосив Дмитро Кулеба.
Дмитро Кулеба провів зустріч з главою МЗС Франції Стефаном Сежурне
Під час двосторонньої зустрічі сторони визначили спільні кроки для прискорення рішень щодо надання Україні додаткових систем ППО та ракет.
Дмитро Кулеба висловив вдячність Франції за послідовну підтримку України.
Співрозмовники також обговорили додаткові заходи з протидії російській дезінформації та посилення кібербезпеки.
Зеленський нагородив Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною"
Президент Володимир Зеленський нагородив французького актора Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною".
Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко у соцмережах, а також на французькому телебаченні.
"Надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця", – йдеться у повідомленні.
Кулеба провів зустріч з генсеком НАТО Столтенбергом
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та подякував за зусилля, які той докладає, щоб задовольнити нагальну потребу України у системах і ракетах Patriot.
Про це український дипломат повідомив на своїй сторінці на платформі Х (колишній Twitter).
Кулеба подякував Столтенбергу та союзникам по НАТО за підтримку України, зокрема щодо додаткових систем Patriot, а також закликав до швидких дій для захисту українців від російського повітряного терору.
"Я привітав той факт, що для Комплексного пакета допомоги було зібрано 500 млн доларів. Також привітав амбітний 5-річний план генерального секретаря щодо підтримки України на суму 100 мільярдів доларів", — написав Кулеба.