Посол Данії розповів, коли Україна отримає F-16

Данія відправить Україні всі ті багатоцільові винищувачі F-16, про які було домовлялися раніше керівництва обох держав.

Цю інформацію в інтерв'ю "Ми-Україна" підтвердив данський посолОлє Егберг Міккельсен.

"Не хвилюйтесь. Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації, тому що ми отримуємо нове покоління літаків F-35. Частина буде доставлена до Аргентини. Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені як і обіцяли", — сказав дипломат.

Водночас на запитання журналістки щодо того, коли все ж таки Україна отримає літаки, посол нагадав слова прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, яка раніше повідомляла, що Данія передасть Україні винищувачі F-16 влітку цього року.

Міккельсен зауважив, що наразі не відомо, коли точно це буде, але за його словами, це точно відбудеться влітку.