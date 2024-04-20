21 квітня — 788 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
Посол Данії розповів, коли Україна отримає F-16
Данія відправить Україні всі ті багатоцільові винищувачі F-16, про які було домовлялися раніше керівництва обох держав.
Цю інформацію в інтерв'ю "Ми-Україна" підтвердив данський посолОлє Егберг Міккельсен.
"Не хвилюйтесь. Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації, тому що ми отримуємо нове покоління літаків F-35. Частина буде доставлена до Аргентини. Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені як і обіцяли", — сказав дипломат.
Водночас на запитання журналістки щодо того, коли все ж таки Україна отримає літаки, посол нагадав слова прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, яка раніше повідомляла, що Данія передасть Україні винищувачі F-16 влітку цього року.
Міккельсен зауважив, що наразі не відомо, коли точно це буде, але за його словами, це точно відбудеться влітку.
Зеленський: РФ хоче до 9 травня захопити Часів Яр
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче до 9 травня захопити Часів Яр Донецької області.
Про це глава держави повідомив у інтерв'ю NBC News.
"Росія хоче до 1 червня мобілізувати 300 тисяч. Ми до цього готуємось. До 9 травня РФ розраховує на сході України зайняти Часів Яр. Я розраховую, що ми вистоїмо, що надійде зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, а потім розбити плани Москви стосовно повномасштабних контрнаступальних дій в червні", — зазначив Зеленський.
За словами президента, нині українським воїнам, які тримають оборону на тому напрямку, не вистачає потрібного озброєння.
"Я нещодавно був у регіоні, говорив з бійцями. Бійцям не вистачає техніки, аби боротися з російськими дронами-розвідниками, що коригують артилерійський вогонь РФ, а також не вистачає артснарядів", — наголосив глава держави.
Тому Зеленський розраховує на військові допомогу від США.
Сенатор США сподівається на відправку Україні ракет ATACMS до кінця наступного тижня
Голова Комітету з питань розвідки Сенату США Марк Ворнер заявив, що допомогу Україні, включно з далекобійними ракетами ATACMS, можуть відправити вже наступного тижня.
Про це демократ повідомив у ефірі телеканалу CBS News.
"Сподіваюся, щойно цей (законопроєкт — Ред.) дійде до президента у вівторок чи середу, ці поставки відразу розпочнуться, з ATACMS більшого радіуса дії. Я сподіваюся, що коли президент підпише (законопроєкт із допомогою для України — Ред.), ця зброя буде передана Україні до кінця тижня", — сказав Ворнер.
На уточнювальне запитання, чи мовиться не лише про боєприпаси він сказав: "ATACMS. Я вважаю, що протягом останніх кількох місяців адміністрація була готова підготувати або надати ATACMS. Це прописано в цьому законі".
Сенатор підкреслив, що моральний дух українців високий, але був підірваний за останні пару місяців, коли їм буквально давали нормовані снаряди, 8-10 боєприпасів на день.
Протягом доби на фронті відбулось 65 бойових зіткнень — Генштаб
Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 21 квітня.
Протягом доби росіяни здійснили 4 ракетних і 37 авіаційних ударів, а також 49 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На фронті відбулося 65 бойових зіткнень.
Яка ситуація на полі бою
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степок, Тур'я Чернігівської області, Стара Гута Сумської області, Ветеринарне, Гатище, Плетенівка Харківської області.
На Куп'янському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 9 атак у районі населеного пункту Терни Донецької області. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Невське Луганської області, Новосадове, Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 13 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Богданівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 20 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 9 атак у районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Соловйове, Олександропіль, Семенівка, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Уманське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати армію РФ у районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де росіяни 15 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Костянтинівка, Катеринівка, Антонівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.
На Оріхівському напрямку армія РФ за підтримки авіації 3 рази атакувала позиції Сил оборони в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.
На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру витіснити ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Окупанти здійснили 1 безуспішну атаку на позиції Сил оборони в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Армія РФ завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Веселе Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Ольгівка, Львове, Іванівка, Токарівка Херсонської області.
Українська авіація завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Силами та засобами ППО України знищено 2 керовані авіаційні ракети X-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу окупантів.
Допомога США дасть Україні шанс на перемогу — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалення допомоги від Сполучених Штатів дасть Україні можливість перемогти у війні.
Про це глава держави повідомив у інтерв'ю NBC News.
"Я думаю, що ця підтримка дійсно зміцнить ЗСУ, я молюся, і у нас буде шанс на перемогу, якщо Україна дійсно отримає систему озброєння, яка нам так потрібна, яка так потрібна тисячам солдатів", — сказав Зеленський.
Відповідаючи на запитання, чи допоможе ця допомога Україні виграти війну, чи лише затягне її, президент зазначив: "Це залежить від того, коли ми насправді отримаємо зброю на місцях".
"Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, і саме тому нам потрібно мати системи озброєння. Щодо конкретних термінів війни, то це залежить від того, як швидко вони (військові — Ред.) отримають цю допомогу. Є дуже багато змінних, дуже багато факторів", — підкреслив глава держави.
Зеленський заслухав доповідь Сирського про найбільш гарячі точки фронту
Президент Володимир Зеленський 21 квітня отримав звіт від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про найбільш гарячі точки фронту.
"Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина — Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати", — зазначив очільника держави.
За словами Зеленського, доповів сьогодні Сирський і щодо ураження цілей на окупованій території — реалізовані операції та підготовка запланованих.
"Армія РФ повинна зазнавати втрат щодня, і кожен такий день — російських втрат — наближає для нас такий потрібний мир", — підкреслив президент.
Очільник держави поінформував, що говорив також із міністром оборони Рустемом Умєровим. Ключовою темою була ППО.
"Робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба — збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів", — наголосив Зеленський.
Планували втекти за кордон: підозрювані у розстрілі поліцейських назвали причину нападу
Військовослужбовці, затримані за підозрою в нападі на поліцейських у Вінницькій області, мали намір втекти з України.
Про це повідомила речниця Нацполіції Олена Бережна в ефірі телемарафону.
"Вони перебували у закинутій будівлі, мали намір поїхати за межі України, покинути державу. Щодо причини нападу на поліцейських, вони кажуть, що перевозили бойові гранати і нібито це стало причиною. Але як це було насправді, встановить слідство, коли будуть знайдені ці речові докази", — зазначила вона.
Бережна уточнила, що поліцейський, на якого здійснили напад, встиг перед смертю поранити одного із затриманих, але він не потребує госпіталізації.
Речниця також додала, що підозрюваних затримали 21 квітня.
У ВМС ЗСУ підтвердили ураження російського корабля в Криму
"Сьогодні у Криму українські Військово-Морські сили дістали черговий корабель зі складу ЧФ РФ "Коммуна", — повідомив речник ВМС Дмитро Плетечнук у Facebook.
За його словами, характер пошкоджень верифікується, але "однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен".
"Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму", — додав капітан 3 рангу.
Зеленський: Системи Patriot і винищувачі зараз потрібні в Україні
Patriot є системами протиповітряної оборони лише коли діють, і вони зараз потрібні у руках українців.
На цьому наголосив президент Володимир Зеленський.
"Patriot є системами ППО тільки коли діють — захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання. Сучасні винищувачі потрібні саме там, де сучасність проходить випробування й де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити в мирі та безпеці. Демократичний світ має всі сили, щоб подолати російський терор", — зазначив він.
Президент закликав партнерів "не боятись власної сили й дійсно допомагати захищати життя".
"Patriot потрібні зараз у руках українців. Сучасні винищувачі потрібні в українському небі. Російські ракети та іранські "шахеди" повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя", — наголосив Зеленський.
На його переконання, ефективно протидіяти терору можна лише разом. "І я дякую кожній країні, кожному лідеру, які вже це розуміють. Дякую всім, хто проявляє лідерство в допомозі Україні!" — додав він.
У Росії заблокували сайт "Репортерів без кордонів"
У Росії на вимогу "державного органу "заблокували сайт міжнародної організації "Репортери без кордонів", сайт фонду Пінчука, проєкт "OSINT-бджоли" та черговий домен проєкту "Хочу жити" для російських солдатів, які бажають здатися в полон ЗСУ.
Про це повідомив проєкт "Роскомсвобода".
Наразі невідомо, що саме стало причиною блокування. Доступ до сайту закрили на вимогу неназваного "державного органу". Зазвичай ініціатором таких блокувань є генеральна прокуратура Росії.
Крім того, за даними "Роскомсвободи", під блокування на вимогу "невказаного держоргану" потрапив сайт фонду українського підприємця Віктора Пінчука, проєкт "OSINT-бджоли" (він допомагає за відкритими джерелами ідентифікувати російських військових, що воюють в Україні), черговий домен проєкту "Хочу жити" для російських солдатів, які бажають здатися в полон ЗСУ, та посилання зі зверненням до росіян на польському сайті Legion Polski.
"Репортери без кордонів" — неурядова організація, яка займається захистом свободи слова та журналістів у всьому світі. Серед іншого вона раз на кілька років публікує рейтинг "ворогів свободи преси" — політиків, які, на думку організації, утискають незалежні ЗМІ у своїх країнах. Від Росії до рейтингів останніх років входять глава країни Володимир Путін та голова Чечні Рамзан Кадиров.
На Одещині затримали чоловіків, яких звинувачують у розстрілі поліцейських на Вінниччині
В Одеській області правоохоронці затримали чоловіків, яких підозрюють у вбивстві поліцейського, 20-річного Максима Зарецького.
Про це повідомив Голова Нацполіції Іван Вигівський.
Правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваних, якими виявились двоє військових, 52 та 26 років, батько та син, уродженці Вінницької області. Їх затримали за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
Сили оборони півдня за добу ліквідували 128 російських військових
Минулої доби Сили оборони півдня ліквідували 128 російських окупантів. Також знищили 44 одиниці озброєння та військової техніки армії РФ.
Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.
У дописі йдеться, що українські захисники знищили 26 одиниць автобронетехніки, п'ять гармат, два міномети, чотири безпілотники — з них два "Орлан-10" та два "Mavic", два комплекси відеоспостереження "Муром-М", три станції радіоелектронної боротьби, аерофотостанцію та човен російської армії.
Російські окупанти будуть посилювати обстріли України. Деяких ракет у ворога залишилося у достатній кількості, інші з конвеєра використовуються для атак.
Про це в етері телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.
"Звісно, РФ буде інтенсифікувати удари по нашій території. Намагатиметься вибити енергетичну, критичну інфраструктуру, наскільки це можливо. Однак ми маємо розуміти, що деяких ракет у ворога досить багато залишилося, а деякі ракети ворогу доводиться буквально з конвеєра випускати і вже застосовувати по нашій території", — сказав він.
Євлаш наголосив, що Україні треба триматися і відбивати російські атаки до постачання систем ППО різних типів та літаків F-16.
У Харків привезуть газотурбінні електростанції, щоб покращити ситуацію зі світлом
У Харків найближчим часом привезуть газотурбінні електростанції. Вони мають допомогти поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії в місті.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Синєгубов розповів про візит в Харків делегації послів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представників ООН. Вони оглянули енергетичну інфраструктуру Харкова, яку пошкодили росіяни, а також обговорили підготовку до наступної зими та напрацювання на найближчий час.
"Очікуємо, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії", - сказав Синєгубов після зустрічі з послами.
Він наголосив, що не менш важливою є чітка позиція європейських країн і надалі підтримувати Україну в боротьбі проти РФ.
Російська армія атакувала Одещину балістикою: травмована одна людина
Вдень 21 квітня російська армія вдарила балістикою по припортовій інфраструктурі. Одна людина травмувалася.
Про таке повідомив у Telegram-каналі міський голова Одеси Геннадій Труханов.
"Цілив знов по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання", — йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога в області пролунала близько 13:14, через хвилину деякі жителі Одеси почули вибух.
"Редіс" нагородив бійців "Азову", які перебувають на Лиманському напрямку
Командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, полковник Денис "Редіс" Прокопенко та командир 2-го батальйону, лейтенант Дмитро "Шик" Данілов нагородили бійців, які перебувають на позиціях у Серебрянському лісництві.
Про це повідомили у Нацгвардії України.
Воїни отримали медалі Національної гвардії України "За стійкість та незламність" та почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил "Золотий хрест", "Хрест хоробрих" та "За збереження життя".
У Бериславі на Херсонщині внаслідок російської атаки з безпілотника поранені двоє поліцейських
Минулої доби внаслідок російських обстрілів правобережної частини Херсонської області у Бериславі були травмовані двоє поліцейських.
Про це йдеться на сайті Національної поліції України.
Повідомляється, що минулої доби та вночі 21 квітня військові РФ на Херсонщині застосували артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, безпілотні літальні апарати, авіабомби та завдали удару балістичною ракетою.
У дописі йдеться, що двоє поліцейських отримали легкі поранення в Бериславі через детонацію після атаку з двох російських безпілотників типу "FPV".
Вибухи в окупованому Севастополі: коментар Військово-морських сил України
Військово-морські сили Збройних сил України відреагували на ранкові вибухи в окупованому Севастополі.
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував ситуацію в етері інформаційного марафону.
"Можу зазначити, що російські окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу чорноморського флоту. Це, у принципі, у них така тактика, майже нова. По-друге, з позиції Військово-морських сил можу лише зазначити, що подібні інциденти і надалі траплятимуться на об'єктах військової інфраструктури нашого ворога в нашому Криму", — заявив він.
В Одесі пролунав вибух. Вибух пролунав через три хвилини після оголошення тривоги. Повітряні сили попереджали про загрозу застовування балістичного озброєння
Міноборони затвердило основні засади інформаційної безпеки
Міністерство оборони України ухвалило наказ щодо затвердження основних засад інформаційної безпеки та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.
"Під час постійних кібератак ворога ми маємо приділяти особливу увагу кібербезпеці. Заходи з кібербезпеки повинні бути системними та постійно вдосконалюватись. Тому нова політика передбачає систематичний перегляд та оновлення вимог МО у сфері кібербезпеки", — сказала заступниця міністра з цифровізації Катерина Черногоренко.
У відомстві наголосили, що відтепер усі системи, сервіси, застосунки та цифрові інструменти МО матимуть єдині, чітко визначені правила щодо кібербезпеки, які "враховуватимуть кращі підходи НАТО та міжнародні стандарти".
Внаслідок обстрілу армією РФ у Гуляйполі виникла пожежа — ДСНС
Вчора, 20 квітня, у прифронтовому місті Гуляйполе Запорізької області внаслідок обстрілу армією РФ виникла пожежа — горіли житлові будинки та господарча споруда. Нині загоряння ліквідували, поранених та загиблих немає.
Про це сьогодні, 21 квітня, повідомили у ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
Зазначається, що пожежа виникла внаслідок російського удару по Гуляйполю Пологівського району:
"Рятувальники ліквідували загоряння двох житлових будинків та господарчої споруди на загальній площі 150 кв.м.", — йдеться у повідомленні.
Також у ДСНС зазначили, що піротехніки вилучили та знешкодили в Пологівському районі мінометну міну калібру 120 мм.
Внаслідок російських обстрілів у Станіславі на Херсонщині відсутнє газопостачання
У Станіславі Херсонської області внаслідок російських обстрілів пошкоджений газогін.
Про це у Facebook повідомила Станіславська територіальна громада.
Повідомляється, що частина жителів села залишились без газопостачання. Ремонтні роботи та відновлення постачання газу запланували на 22 квітня.
В окупованому Севастополі чули вибухи в районі бухти
Вранці 21 квітня в окупованому Севастополі в районі бухти було чути вибухи. Окупаційна влада міста повідомила про "відбиття атаки" на військовий корабель у бухті Севастополя.
Вранці в Севастополі було чутно вибухи, це підтвердив Суспільне Крим місцевий житель.
"Я чув зранку два вибуха. Один був більш потужний, десь біля бухт. Друзі написали, що там пожежа була", — розповів він.
Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про "збиття ракети".
"Уранці на одному з кораблів на Північній стороні військові відбили атаку протикорабельної ракети. Від осколків, що впали, сталося невелике загоряння, яке оперативно ліквідували", — йдеться у його повідомленні.
Водночас місцевий Telegram-канал "Крымский ветер" опублікував відео, на якому видно пожежу в бухті.
Через російський обстріл Шостки на Сумщині поранено людину: що відомо
Увечері 20 квітня армія РФ атакувала ракетами цивільну інфраструктуру Шостки. Одна людина отримала поранення. Її ушпиталили.
Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.
На місці надзвичайної події триває робота всіх відповідних служб. Уточнюються збитки, нанесені армією РФ.
Внаслідок обстрілу поранено 29-річного чоловіка. Його ушпиталили до районної лікарні.
Наразі його стан оцінюється як середнього ступеню тяжкості.
Генсек НАТО привітав рішення Палати представників США щодо допомоги для України
Рішення Палати представників США щодо ухвалення пакета допомоги для України створює більшу безпеку для всіх нас в Європі та у Північній Америці.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Я вітаю, що Палата представників США ухвалила великий новий пакет допомоги для України. Україна використовує зброю, що надається союзниками по НАТО, щоб знищувати військовий потенціал Росії. Це створює більшу безпеку для всіх нас в Європі та у Північній Америці", — написав Столтенберг у Твіттері.
Армія РФ зранку 21 квітня обстріляла Селидівську громаду — загинула людина, є поранені
Російські військові зранку 21 квітня 2024 року обстріляли Цукурине та Українськ Селидівської громади Донецької області — загинула одна людина, поранення дістали четверо жителів, пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомили у Селидівській МВА.
За даними міської військової адміністрації, близько 8:30 окупанти атакували місто Українськ, внаслідок чого загинула одна людина 1942 року народження, поранення отримали чотири людини, пошкоджені шість двоповерхових житлових будинків.
"Внаслідок влучання засобу ураження біля будинку загинула жінка 82-річна. Крім того, зазнали травм різного ступеня тяжкості четверо чоловіків віком від 21 до 53 років. Потерпілим з забоями й осколковими пораненнями надано кваліфіковану медичну допомогу", — йдеться у повідомленні прокуратури Донеччини.
За попередніми даними прокуратури, армія РФ обстріляла Українськ з РСЗВ "Смерч".
"Приблизно о 6:40 російські військові завдали удару по Цукуриному протирадіолокаційною ракетою "Х-31П" (повітря-поверхня), в результаті якого пошкоджений 1 двоповерховий житловий будинок. На щастя, без загиблих і постраждалих", — розповіли у Селидівській МВА.
Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Німеччина може віддати Україні обладнання із закритих ТЕС — Галущенко
Німеччина запропонувала віддати Україні обладнання із закритих теплових електростанцій, що допоможе відновити енергосистему, пошкоджену російськими ударами.
Про це в етері телемарафону сказав міністр енергетики Герман Галущенко.
"Ми зараз з литовськими друзями працюємо дуже тісно. Наша група фахівців у Литві зараз дивиться, яке устаткування на старих теплових станціях, щоб ми змогли використати як донори для відновлення в Україні. Це не тільки Литва. Щойно був Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини, він запропонував можливість подивитися на німецькі закриті об'єкти, які теж можна використати", — сказав він.
Міністр пояснив, що це не поганий варіант, бо навіть замовивши зараз обладнання для енергооб'єктів у виробників, Україна не зможе їх отримати до зими.
"Тому я якраз із колегами і партнерами акцентую на тому, що нам треба максимально отримати те, що є у наявності. Воно може бути нове, використане, але навіть якщо воно потребує певних ремонтів — ми їх зробимо, щоб воно відпрацювало взимку і відповідно наростити (потужності – ред.)", – сказав Галущенко.
Галущенко зазначив, що ситуація в енергетиці складна і на деяких зруйнованих об'єктах ще навіть не розібрали завали, щоб верифікувати пошкодження обладнання.
Вночі російські військові атакували Херсон: що відомо про наслідки
Близько четвертої ранку 21 квітня російські військові обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона.
Про це у Telegram повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
Він додав, що внаслідок обстрілів в будинках вибиті вікна та зруйновані балкони, є згорілі автомобілі. Наразі жителів пошкоджених будинків прибирають наслідки ударів армії РФ.
Як повідомило у Facebook ГУ ДСНС України в Херсонській області, через обстріли загорілись два автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі, загиблих і поранених немає.
Як повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін, через нічні обстріли Херсона поранена 81-річна жінка. У неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Медики надали їй допомогу на місці, від шпиталізації вона відмовилась.
В Чорному та Азовському морі другий день не спостерігають російських кораблів — ВМС
Військово-морські сили України другий день не фіксують в Чорному та Азовському морі російських кораблів станом на 7:00 21 квітня.
Про це повідомили ВМС в Facebook.
Кораблі держави-агресора були помічені в Середземному морі.
"В Середземному морі 7 ворожих кораблів, серед яких 3 носіЇ крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за добу, в інтересах держави-агресора, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 10 суден, з них 1 рухався з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Блінкен зібрався до Китаю для обговорення підтримки Пекіном РФ — CNN
Держсекретар США Ентоні Блінкен 24-26 квітня здійснить візит до Китаю на тлі серйозних занепокоєнь у Вашингтоні щодо підтримки Пекіном Росії.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.
Заплановано, що під час візиту держсекретар зустрінеться з високопоставленими китайськими чиновниками у Шанхаї та Пекіні.
За словами чиновника, у Блінкена є "три основні цілі під час його поїздки до Китаю".
"По-перше, досягнення прогресу в ключових питаннях. По-друге, чітко та прямо висловлювати занепокоєння щодо двосторонніх регіональних та глобальних питань. І по-третє, відповідальне ставлення до конкуренції", — сказало джерело.
За словами чиновника, Блінкен планує "знову висловити глибоку стурбованість щодо підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії", а також щодо порушень прав людини та "несправедливої економічної та торгової практики".
У планах держсекретаря також обговорення ситуації на Близькому Сході. США неодноразово закликали Китай як публічно, так і приватно вчинити тиск на Іран, щоб той виявив стриманість.
"Держсекретар обговорить проблеми в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи провокації КНР у Південнокитайському морі, а також загрозливу риторику та безрозсудні дії Північної Кореї. Блінкен також підтвердить важливість миру і стабільності в Тайванській протоці", — сказав співрозмовник телеканалу.
Кубраков — про відновлення та захист інфраструктури на Харківщині: "Регіон потребує систем протиповітряної оборони"
Харківська область потребує систем протиповітряної оборони, щоб захистити об'єкти інфраструктури від нових російських атак.
Про це під час брифінгу 20 квітня сказав віцепрем'єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
"Регіон потребує не тільки матеріальної, фінансової підтримки. Регіон потребує систем протиповітряної оборони. Питання №1. Можемо що завгодно відремонтувати, зробити, але ці атаки будуть продовжуватися, поки небо над містом не буде захищеним", — сказав Олександр Кубраков.
Він зазначив, що триває робота над зведенням та захистом електропідстанцій.
"Ми намагатимемося більше об'єктів захистити до нового опалювального сезону. Так само продовжимо роботу з партнерами щодо пошуку обладнання, яке необхідне місту цієї зими. Всі мають конкретні переліки того, що нам потрібно", — сказав міністр.
Минулої осені ми почали з партнерами впровадження альтернативної генерації. Завдяки проєктам енергетичної безпеки вже закуплено 91 установку для 32 міст України. Сьогодні у Харкові ситуація найбільш критична. Шість таких установок на сьогодні вже працює у Харкові. Місто пройшло з ними опалювальний сезон. Дві установки працюють для забезпечення міста гарячою водою. Під час останніх обстрілів ці установки допомагали автономно надавати електрику та опалення мешканцям.
Військові РФ обстріляли дві громади Сумщини з артилерії
Вночі та зранку 21 квітня армія РФ здійснила 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів з артилерії.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Обстрілів зазнали Краснопільська громада, нараховано 7 вибухів. Під атаку РФ потрапила і Середино-Будська громада, зафіксовано 4 вибухи.
Росіяни обстріляли вісім сіл та Семенівку на прикордонні Чернігівщини
Війська РФ за добу 20 квітня обстріляли чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Стріляли у напрямках восьми сіл та міста Семенівка.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада:
- у напрямку села Ковпинка — один прихід, ймовірно, з БпЛА "Ланцет";
- у напрямку села Буда-Вороб'ївська — три приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії.
Семенівська громада:
- у напрямку села Залізний Міст — один прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- у напрямку села Леонівка — два приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- у напрямку села Янжулівка — шість приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- у напрямку міста Семенівка — 17 приходів, ймовірно, з РСЗВ). Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок у Семенівці та газопровід;
- у напрямку села Костобобрів — 10 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та шість приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії.
Сновська громада:
у напрямку села Хрінівка — п'ять приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії. Городнянська громада:
у напрямку Сеньківки — 11 приходів, ймовірно, з міномета калібру 82 мм.
37% заяв про пошкоджене житло внаслідок війни надійшло з Харківської області — Олена Шуляк
Харківська область є одним з лідерів в Україні щодо звернень по компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло внаслідок збройної агресії РФ.
37% заяв, які надійшли до програми "єВідновлення" про пошкоджене майно під час війни, саме з Харківщини, сказала на брифінгу 20 квітня народна депутатка та голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
"Харківська область залишається "сумним лідером" за кількістю поданих заяв за пошкоджене та зруйноване житло. Це говорить про те, що найбільша кількість українських сімей сьогодні подають заяви саме з Харківської області. 37% за пошкоджене житло приходяться саме на Харківщину. З державного бюджету, з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на пошкоджене житло було направлено 2,1 млрд гривень", — зазначила нардепка.
Керівник обладміністрації Олег Синєгубов під час брифінгу зазначив, що у регіоні пошкоджені чи зруйновані внаслідок бойових дій 5 тис. об'єктів.
"У нас реалізуються понад 80 проєктів в області щодо відновлення житлового фонду на суму понад 3 млрд гривень. Ця робота не зупиняється. Розробляємо проєкти", — сказав начальник ОВА.
РФ, ймовірно, активізує ракетні і дронові удари у найближчі тижні — ISW
Російські війська, найімовірніше, активізують поточні наступальні операції, а також ракетні удари та атаки безпілотників у найближчі тижні, щоб скористатися слабкістю українського озброєння поки не надійшла військова допомога від союзників.
Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.
В ISW зазначили, що російські війська продовжували, а в деяких районах активізували наступальні операції, ймовірно, використовуючи аномально посушливі весняні умови і нестачу техніки у Сил оборон до прибуття обіцяної західної військової допомоги.
Аналітики також зазначають, що російські сили також намагалися використати ослаблений потенціал протиповітряної оборони України у спробі зруйнувати українську енергосистему та завдати довгострокової шкоди інфраструктурі та оборонно-промисловому потенціалу
"Очікуване прибуття американської безпекової допомоги, ймовірно, посилило ці міркування для армії РФ, і російське військове командування, ймовірно, посилить наступальні операції та ракетні удари та удари безпілотників, щоб досягти оперативно-важливих ефектів, яких, безумовно, стане важче досягти проти добре забезпечених українських сил", — йдеться у звіті.
В Інституті зазначили, що фахівці, російські війська досягли лише тактичних успіхів за останні 6 місяців погіршення ситуації в Україні і навряд чи зможуть досягти прориву, який би зруйнував лінію фронту.
"Російські війська все ще можуть досягти значних успіхів в оперативному плані протягом наступних тижнів і можуть віддавати пріоритет секторам фронту, де українська оборона виглядає відносно нестабільною, зокрема на захід від Авдіївки, або ділянкам фронту, де російські війська знаходяться в межах досяжності оперативно-важливих об’єкта, наприклад біля Часового Яру", — йдеться у звіті.
Аналітики припускають, що російські сили можуть сподіватися, що посилені ракетні удари та удари безпілотників, що тривають і, можливо, зможуть зруйнувати українську енергосистему і змусити Україну боротися з гуманітарною кризою поряд з оборонними операціями, що продовжуються.
"Російські війська також можуть змінити свій набір цілей, щоб завдати удару по транспортній інфраструктурі, щоб обмежити здатність України достатньо розподілити живу силу та матеріальні засоби на критичних ділянках фронту. 19 квітня російські війська завдали потужних ударів по транспортній інфраструктурі в Дніпропетровській області, і можуть мати намір розширити ці удари найближчими тижнями, щоб перекрити українські наземні лінії зв’язку"", — вважають в ISW.
Аналітики також припускають, що російські війська, ймовірно, також вирішать скористатися слабкістю ППО вздовж фронту та у найближчі тижні посилять бомбові в надії завдати широкомасштабної шкоди українським оборонним позиціям до того, як для російської авіації стане більш ризиковано завдавати таких ударів на тлі покращеної української позиції ППО.
Терехов пояснив, чому у Харкові не дотримуються графіків вимкнення світла та яке обладнання потрібне місту
У Харкові не дотримуються графіки вимкнення світла, розроблені обленерго та "Укренерго" через перевантаження енергетичної системи.
Про це 20 квітня під час брифінгу після зустрічі з іноземною делегацією сказав міський голова Ігор Терехов.
"Сьогодні дуже серйозна ситуація, яка склалася по місту в енергетичній галузі. Є великий дефіцит енергетики. Ми всі відчуваємо це. На жаль, ті графіки, які складені обленерго спільно з "Укренерго", не витримуються. Ми розуміємо, що це об'єктивно, бо є перевантаження енергетичної системи. Є дефіцит", — сказав міський голова.
За його словами, для підготовки до нового опалювального сезону та стабілізації ситуації з електропостачанням Харків потребує обладнання, яке не виробляють в Україні.
"Йде війна, легко нам не буде, але ми зробимо все можливе, щоб підготувати Харків до опалювального сезону. Зробити так, щоб у Харкова постійно була електроенергія. Ми розробили серйозний план дій. Ми його не можемо висвітлювати з міркувань безпеки. Ми маємо надію, що нас будуть підтримувати, бо нам потрібне те обладнання, яке не випускається в Україні. Ми розуміємо, як та що робити, щоб забезпечити Харків електропостачанням за наявності цього обладнання, як зробити так, щоб у нас була власна система теплопостачання, щоб ми пройшли опалювальний сезон", — сказав Ігор Терехов.
За добу армія РФ обстріляла 21 населений пункт Херсонщини, завдала ракетного удару по Чорнобаївській громаді
Російські військові упродовж минулої доби з різних видів озброєння обстріляли 21 населений пункт Херсонської області, завдали ракетного удару по Чорнобаївській громаді.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його інформацією, під обстрілами були Антонівка, Комишани, Інженерне, Понятівка, Чорнобаївка, Білозерка, Станіслав, Берислав, Токарівка, Новотягинка, Новокаїри, Качкарівка, Львове, Тягинка, Золота Балка, Саблуківка, Новоберислав, Ольгівка, Козацьке, Веселе та Херсон.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджені 12 приватних будинків, навчальний заклад, заклад громадського харчування, агропромислове підприємство та газогін. Одна людина отримала поранення.
Минулої доби армія РФ завдала 390 ударів по семи населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 20 квітня, російські військові атакували сім населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 21 квітня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 390 ударів по містах та селах Запорізької області:
- ракетний по Запоріжжю;
- два авіаційних — по Роботиному та Малій Токмачці;
- чотири рази застосувала РСЗВ по Гуляйполю та Роботиному;
- 124 безпілотниками різної модифікації обстріляла Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
- 259 разів з артилерії атакувала території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
"Надійшло шість повідомлень про руйнування житла", — йдеться у повідомленні.
На Донеччині від обстрілів двоє людей отримали поранення
Протягом 20 квітня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині двоє людей в області дістали поранення: у Красногорівці й Очеретиному.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1930 загинули,
- 4814 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Армія РФ протягом доби атакувала три громади Миколаївщини
Російська армія 20 квітня завдала удару безпілотником по Радсадівській громаді Миколаївського району. Також підрозділи армії РФ артилерією обстріляли Куцурубську громаду, є пошкоджені житлові будинки, без травмованих людей. Того ж дня мінометних обстрілів зазнала Очаківщина.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За інформацією відомства, 20 квітня о 10:20 військові РФ спрямували БпЛА типу "Ланцет" по Радсадівській громаді. Влучання сталось по відкритій території. Травмованих людей немає.
Також 20 квітня об 11:00 під артилерійським обстрілом було село Солончаки Куцурубської громади.
Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.
Крім того, о 14:15 росіяни завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Поранених немає, йдеться у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.
Війська РФ вдарили по Нікопольщині артилерією та дронами-камікадзе
Ввечері та у ніч на 21 квітня війська РФ вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини артилерією та дронами-камікадзе.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, російські війська три рази били по району з важкої артилерії та застосували два ударних дрони різних модифікацій. Під ударом опинилися районний центр, Мирівська і Червоногригорівська громади.
Пошкоджена пʼятиповерхівка, пʼять приватних будинків, дві господарські споруди, парники. Загиблих та поранених немає.
Генштаб назвав втрати РФ за добу
Станом на ранок 21 квітня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 459 530 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 950 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 7229 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13896 (+23) од,
- артилерійських систем – 11719 (+41) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9379 (+38),
- крилаті ракети ‒ 2115 (+6),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15785 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 1926 (+8).
Дані уточнюються.
Минулої доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Війська РФ завдали 15 ракетних та 63 авіаційних удари по Україні
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росіяни також здійснили 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Козача Лопань, Синьківка, Слобожанське, Нескучне, Перемога Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Новосадове, Ямполівка, Часів Яр, Олександропіль, Новоолександрівка, Соловйове, Новобахмутівка, Бердичі, Нью-Йорк, Красногорівка, Очеретине, Водяне, Шахтарське, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське, Велика Новосілка, Спірне, Ступочки, Іванівське та Андріївка Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Новоберислав, Львове та Кринки Херсонської області.
Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Лідери Канади та Польщі обговорили питання допомоги Україні
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Польщі Анджей Дуда обговорили питання подальшої допомоги Україні.
Лідери зустрілися на базі канадських збройних сил у місті Ескімальт, йдеться в тексті. Сторони "підтвердили свою незмінну підтримку України" та обговорили варіанти надання подальшої допомоги Києву.
"Вони обговорили шляхи продовження підтримки України та висловили підтримку Президенту Зеленському та його дипломатичним зусиллям щодо миру, зокрема через Формулу миру в Україні", — йдеться у повідомленні.
Малюська: уряд працює над обмеженнями для ухилянтів
Без військово-облікового документа для українців будуть недоступні деякі види адміністративних послуг. Це можуть запровадити на тлі ухвалення закону про мобілізацію, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.
За словами Малюськи, зараз у Кабміні розробляють зміни, які встановлять обов’язкову умову для отримання низки адміністративних послуг – наявність при собі військово-облікових документів.
"Уряд працює над стимулюванням тих, хто сумнівається в необхідності виконання своїх обов'язків. Тобто держава робитиме так, щоб усі були рівними перед законом. Щоб ті, хто хоче захищати країну, не перебував у гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче", — сказав Малюська.
Керівник Мін’юсту додав, що більшість прав, передбачених Конституцією, можна обмежувати у воєнний час – і це відповідає українському законодавству.
Чеський депутат ЄП запропонував посилити імпорт сільськогосподарської продукції з України
Чеський депутат у Європарламенті від політичного руху "Акція незадоволених громадян" Мартін Главачек виступив з поправками до діючої угоди про вільну торгівлю України з ЄС. Про це пише європейська редакція газети Politico.
Як зауважує видання, ці правки перешкоджають розширенню доступу української сільськогосподарської продукції на ринок ЄС. Депутат каже, що хоче захистити європейських фермерів.
Главачек також намагається отримати підтримку від колег-парламентарів у цьому питанні. У вівторок, 23 квітня, відбудеться заплановане голосування Європарламенту в Страсбурзі, на якому депутати в прискореній процедурі продовжать діючу угоду про вільну торгівлю з Україною. Саме перед цією подією Мартін Главачек вирішив висунути свої пропозиції.
Європарламент має обговорити поправки до документа, запропоновані чеським депутатом. Якщо вони отримають підтримку, процес розгляду продовження угоди, який закінчується 5 червня, може бути зупинений, оскільки парламентарі незабаром підуть на канікули перед майбутніми виборами нового складу ЄП.
Рішення по конфіскацію російських активів для України просувається не охоче — Курт Волкер
На міжнародному рівні немає великого руху щодо конфіскації російських активів на користь України. Про це заявив колишній спецпредставник США у переговорах щодо України Курт Волкер у коментарі Суспільному.
За його словами, Сполучені Штати мають відносно невелику кількість російських активів. Чиновник не впевнений, що це вдасться повністю схвалити конфіскацію цих грошей.
"Навіть якщо і Сенат, і Палата представників схвалять це, я не впевнений, що адміністрація (Білий дім — ред.) схвалить, хоча останнім часом вони частіше говорять про це", — сказав Волкер.
Він зауважив, що є ще країни "Групи семи". До того ж у бельгійській фінансовій компанії Euroclear розміщена більшість російських активів, і що вони "неохоче захоплюють ці російські активи".
"Я сподіваюся, що тиск на них посилиться, щоб вони врешті-решт вилучили ці активи. Але поки що це відбувається дуже неохоче", — сказав Курт Волкер.
РФ продовжить атакувати енергетику, але блекауту в Україні не буде
Росія атакує та атакуватиме українські енергетичні об'єкти. Та навіть попри російські атаки, блекауту в Україні не буде, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі нацмарафону "Єдині новини".
"На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", — сказав міністр.
Хоч тотальних вимкнень світла не буде, Галущенко заявив, що потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв та наголосив, що енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися.
"Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось", — додав міністр.
США можуть надіслати додаткових військових радників до України — POLITICO
США розглядають можливість відправки додаткових військових радників до посольства в Києві, що є останнім доказом американської прихильності Україні. Це відбувається на тлі прогресу Росії на полі бою за два роки війни. Про це пише американська газета POLITICO.
Речник Пентагону Пет Райдер розповів, що радники не виконуватимуть бойових обов’язків, а радше консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд і військових. Він зазначив, що такий персонал підпадає під ті ж обмеження на поїздки, що й усі співробітники посольства.
Поки не відомо, скільки додаткових американських військ зрештою направлять в Україну, але двоє американських чиновників сказали, що їх кількість сягатиме 60.
Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні 23 квітня
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що американський Сенат голосуватиме за допомогу Україні у вівторок, 23 квітня. Для цього сенатори вийдуть із перерви.
"Сенат готовий зробити наступний крок щодо доповнення до національної безпеки. Сенат домовився завершити роботу першим голосуванням у вівторок", — написав Шумер.
Відомо, що у Сенаті перерва з 19 по 29 квітня, проте сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.