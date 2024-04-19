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Країни НАТО поставлять Україні більше систем ППО — Столтенберг
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Країни НАТО поставлять Україні більше систем ППО — Столтенберг

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Країни НАТО поставлять Україні більше систем ППО — Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час інтервʼю, Брюссель, 21 червня 2023 року. AP/Virginia Mayo

На віртуальному засіданні Ради Україна-НАТО кілька союзників по НАТО взяли на себе конкретні зобов'язання поставити Україні більше систем ППО, які будуть оголошені найближчим часом.

Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками Ради Україна-НАТО 19 квітня, під час якого президент України Володимир Зеленський поінформував міністрів оборони країн-членів Альянсу про ситуацію на полі бою та критичну потребу України в посиленні протиповітряної оборони.

Як відзначив Столтенберг, міністри оборони країн НАТО домовились посилити і надати подальшу військову підтримку, в тому числі більше засобів протиповітряної оборони.

“НАТО визначила наявні можливості Альянсу, і є системи, які можуть бути надані Україні. Тож незабаром очікуйте на нові оголошення про можливості протиповітряної оборони для України. Я вітаю зусилля Німеччини, в тому числі нещодавнє рішення про надання Україні додаткової системи Patriot”, — сказав Столтенберг.

За його словами, на додаток до Patriot є й інше озброєння, яке можуть надати члени Альянсу, в тому числі ПЗРК SAMP-T. Генсек НАТО додав, що багато країн-членів Альянсу, які не мають таких систем, пообіцяли надати фінансову підтримку для їх придбання для України.

Також Альянс працює з промисловістю над нарощуванням виробництва і модернізацією систем, щоб вони були готові до використання і відповідали своєму призначенню.

За словами Столтенберга, на зустрічі міністри також обговорили багато інших нагальних потреб, в тому числі боєприпаси калібру 155 міліметрів, засоби високоточних ударів і безпілотники.

"Кожен член НАТО сам вирішуватиме, що саме йому надавати. Декілька членів Альянсу взяли на себе конкретні зобов'язання під час засідання і завершують підготовку внесків, про які, я сподіваюсь, буде оголошено незабаром. Допомога вже надходить”, — наголосив Генсек.

Столтенберг нагадав, що цього тижня Данія зробила нову заяву про підтримку України, а Нідерланди оголосили про виділення додаткових 4 мільярдів євро на військову підтримку. Чехія підтвердила, що закупила півмільйона боєприпасів в рамках своєї ініціативи щодо боєприпасів.

Також Генсек привітав “прогрес, досягнутий у Конгресі США щодо голосування завтра за критично важливий пакет допомоги для України”. Він наголосив, що розраховує на те, що законопроєкт буде прийнятий без подальших затримок.

За словами Столтенберга, члени Альянсу повинні поглянути глибше у свої запаси, щоб прискорити надання ракет, артилерії і боєприпасів.

“Україна використовує надану нами зброю для знищення російського бойового потенціалу, це робить нас усіх безпечнішими, тому підтримка України — це не благодійність, а інвестиція в нашу власну безпеку”, — заявив Генсек НАТО.

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