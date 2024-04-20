Жителі Словаччини зібрали понад два мільйони євро на купівлю снарядів для України, після того, як влада країни відмовилася підтримати ініціативу Чехії зі збору коштів та пошуку боєприпасів для Києва.

Про це пише агентство Reuters.

Постачання боєприпасів є гострою потребою для України після двох років повномасштабної війни. Проте Словаччина відмовилася брати участь у плані чеського уряду закупити сотні тисяч артилерійських боєприпасів для Києва, до якого приєдналися щонайменше 15 союзників.

Словаччина припинила державну військову допомогу Україні ще минулого року, стверджуючи, що конфлікт не мав військового вирішення, а прем’єр-міністр Роберт Фіцо повторив заклики Москви до мирних переговорів.

"Коли я почув про ініціативу чеського уряду, мені було дуже приємно почути, що вишукуються всі шляхи, щоб допомогти Україні захиститися від (російського) агресора, тому що іншого шляху немає", — сказав ветеран словацького національного повстання проти нацистів 1944 року, який пережив Голокост Отто Сімко.

Йому 99 років, і він допоміг почати кампанію, що кинула виклик урядовій політиці.

Збирачі коштів кажуть, що кампанія спрямована на те, щоб показати, що більшість не згодна зі зміною зовнішньої політики уряду після вересневих виборів.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поки що ніяк не коментував успіх цієї ініціативи. Міністр оборони країни Роберт Каліняк заявив, що Словаччина – демократична країна та її мешканці можуть робити, що хочуть. Уряд, за його словами, замість військової допомоги надаватиме Києву іншу допомогу, наприклад, з розмінуванням.

Ініціатива Чехії стосовно боєприпасів для України

17 лютого президент Чехії Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Понад 15 країн вже приєдналася до чеської ініціативи. Серед них деякі європейські:

Нідерланди виділили 100 млн євро;

Норвегія — 153 млн доларів;

Швеція — 30 млн євро;

Фінляндія — 30 млн євро;

Німеччина покриє витрати на 180 тисяч боєприпасів;

Литва — 35 млн євро.

Крім того, 20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передання їх Україні. Перші снаряди надійдуть до червня, писало The Guardian.

21 березня Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в цю ініціативу.