"Для оборони нам потрібно ще сім Patriot чи подібних систем ППО" — Зеленський

Україні для оборони потрібно ще щонайменше сім ЗРК Patriot або його аналогів, повідомив президент України Володимир Зеленський учасникам віртуального засідання Ради Україна-НАТО. Також він закликав членів Альянсу допомогти з авіацією та далекобійною зброєю.

Про це йдеться у виступі Зеленського.

"Для оборони нам потрібно ще сім Patriot чи подібних систем ППО, і це мінімальна кількість. Вони можуть урятувати багато життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи", — сказав Зеленський.

Він також нагадав союзникам про мільйон артилерійських снарядів для України. За словами Зеленського, їх потрібно нарешті доправити на передову.

Також у своєму виступі президент загадав про далекобійну здатність.

"Це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили. Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир. На лінії фронту зараз дуже потрібні ракети великої дальності та артилерія", — зазначив президент.

Також Зеленський наголосив, що Україні потрібна авіація.

"Якщо в нас є коаліція винищувачів, то потрібна достатня кількість літаків, щоб реально подолати російський повітряний флот. Справа не в кількості обіцянок, а в реальній кількості літаків у небі", — сказав Зеленський.

Він також нагадав про необхідність швидкого ухвалення рішень. За словами глави держави, цього року Україна не може чекати на ухвалення рішень.

"Прошу вас якнайшвидше розглянути наше прохання про вашу рішучість – кожен із його елементів. Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним", — сказав Зеленський.

Зеленський також нагадав, що нещодавно світ став свідком союзу, який не має собі рівних у протидії терору: Ізраїль не залишився наодинці, і майже всі сто відсотків ударів по ньому були нейтралізовані.

За словами президента, це переконлива ефективність повітряного щита країн НАТО, їхньої протиповітряної оборони, їхньої бойової авіації. Тобто усього, що було задіяне в небі Близького Сходу і знищило не тільки іранські безпілотники та ракети, а й кілька небезпечних міфів, відзначив президент.

“Особливо міф про те, що дії членів НАТО на захист третьої країни від безпілотників і ракет призводить до втягування НАТО у війну і що збиття “шахедів” або ракет нібито може розглядатися як пряма конфронтація з армією, яка застосувала цю зброю”, — сказав Зеленський.

Він відзначив, що для дій союзників на Близькому Сході не було потреби активувати 5-ту статтю, і союзники діяли разом, щоб захистити державу, яка не є членом Альянсу.

Президент додав, що Україна не просила НАТО посилати своїх військових воювати з російськими окупантами, українці самі тримають лінію фронту, одержуючи військову допомогу. Але зараз допомога все ще дуже обмежена, і, зокрема, Україна все ще очікує на нові пакети підтримки від Сполучених Штатів.

“Американська підтримка надто довго була під питанням. Усе, що ставиться під сумнів для захисту свободи, є точною відповіддю для Путіна: він відчуває спокусу діяти щоразу, коли Захід сповільнюється”, — додав Зеленський.