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Минулоріч Росія видала рекордну кількість віз громадянам Непалу: що відомо про вербування
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Минулоріч Росія видала рекордну кількість віз громадянам Непалу: що відомо про вербування

ЗМІ
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МЗС Непалу
Нараян Пракаш Сауд. AP/Niranjan Shrestha

У 2023 році Росія видала рекордні три тисячі віз громадянам Непалу. До цього американський телеканал CNN повідомляв про вербування найманців у цій країні.

Про це пише російське видання "Медиазона", дослідивши статистику Міністерства закордонних справ РФ.

Найпоширенішими цілями в'їзду до Росії стали туризм (1756), робота (660) та освіта (459). Росія не видавала такої кількості віз навіть до пандемії коронавірусу, зазначає видання.

Прикордонники прозвітували, що в 2023 році в Росію в'їхали 1039 непальських туристів. Інші 700 одержувачів туристичних віз могли в'їхати до країни вже 2024 року (дані за перший квартал 2024 року поки не опубліковані).

У лютому американський телеканал CNN розповів, що Росія нібито завербувала для відправки на війну проти України 14-15 тисяч непальців. Місцева влада навіть призупинила видачу дозволів на роботу в Росії та Україні. Крім Непалу, аномальна кількість туристичних російських віз порівняно з доковідним періодом видали громадянам Ефіопії (1 934), а камерунці в 2023 році отримали відразу 1 335 освітніх віз — майже як за три доковідні роки (2017-2019).

Міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд заявив, що Непал має дані, що п'ятеро громадян, які воювали на боці росіян, нібито перебувають у полоні України.

Раніше уряд заборонив непальцям їздити в РФ з метою працевлаштування, наголосивши, що багато з них були завербовані російською армією для участі у війні проти України.

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