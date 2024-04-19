"Вироблятиме дрони". Німецька Quantum-Systems відкрила завод в Україні

Міністр економіки і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек під час візиту в Україну відкрив завод з виробництва безпілотників і центр розробки Quantum-Systems GmbH.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що відкриття заводу відбулося 18 квітня у присутності очільника Мінстратегпрому України Олександра Камишіна.

"Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні, і очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько 100 людей. Quantum-Systems інвестує у виробництво близько 6 млн євро протягом наступних двох років. Для компанії це є вотум довіри до України та її співробітників і водночас свідчить про власну прихильність компанії надавати Україні довгострокову підтримку в захисті держави", — йдеться у повідомленні.

Очікується, що нове виробниче підприємство збільшить виробничу потужність до 1000 безпілотників на рік, включаючи виробництво запасних частин.

Про Quantum-Systems

Quantum-Systems — це міжнародна компанія, заснована в 2015 році зі штаб-квартирою в спеціальному аеропорту Оберпфаффенхофен, що в 20 кілометрах на захід від Мюнхена (Німеччина), з офісами в США, Австралії та Україні.

Компанія спеціалізується на розробці, проектуванні та виробництві малих безпілотних літальних систем (SUAS). Модельний ряд SUAS компанії з електричним вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) створений для максимального збільшення дальності та універсальності та забезпечує операторам бездоганний досвід роботи.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.