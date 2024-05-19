Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сили оборони після штурмових дій покращили тактичне положення — Генштаб
ГенштабЗСУАРМІЯВторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійна

Сили оборони після штурмових дій покращили тактичне положення — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Український боєць
Військовий 117 окремої механізованої бригади на заході сонця, ілюстративне. Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Українські військові на окремих напрямках фронту провели активні штурмові дії та покращили тактичне положення, розкриття деталей яких на цей час недоцільне.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні станом на 23.00 годину 18 травня.

Зазначається, що з початку доби російські окупанти завдали три ракетні та 38 авіаційних ударів (зокрема із застосуванням 56 КАБів), застосували 404 дрони-камікадзе, здійснили понад три тисячі обстрілів позицій українських військ.

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Українськими воїнами відбито шість атак південніше населених пунктів Глибоке та Лук’янці Харківської області. Армія РФ продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишає спроб захопити Вовчанськ. Російські окупанти застосовують авіацію для авіаударів: протягом доби дві керовані авіабомби по Харкову, п’ять КАБів по Веселому та чотири — по району населеного пункту Липці.

Сили оборони України намагаються витіснити російських військових у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.

Попередньо, загальні втрати армії РФ упродовж доби склали 125 солдатів. Також російські загарбники втратили 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них — три танки, шість гармат та мінометів. Крім того, уражено 15 укриттів російської армії. Інформація уточнюється.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу зросла до 11. Сили оборони України успішно відбили атаки армії Росії у районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

На Лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Армії РФ здійснила шість безуспішних атак у напрямках населених пунктів Новосадове, Торське та Григорівка.

На Краматорському напрямку російські окупанти 15 разів намагалися прорвати оборону українських військ. У напрямках населених пунктів Калинівка, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Бойові дії тривають у районах населених пунктів Новий та Іванівське Донецької області. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Російський агресор здійснив 23 атаки. Бойові дії тривають. Армії РФ наростила значні зусилля із вогневого впливу та штурмових дій в районі населеного пункту Нетайлове Донецької області. Силами оборони України проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

Попередні втрати армії РФ на цьому напрямку склали: 235 російських окупантів вбитими та пораненими, знищено один танк, склад боєприпасів, гармату, автомобіль та два БпЛА. Крім того, пошкоджено три танки, три гаубиці, бойову машину піхоти та автомобіль. Інформація уточнюється.

На Курахівському напрямку кількість боїв зросла до 11. Російські загарбники намагаються наростити зусилля в районі Парасковіївка Донецької області. Бойові дії тривають у районах Красногорівки та Костянтинівки. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку армія РФ здійснила три безуспішні спроби прорвати оборону українських військ у напрямку Старомайорського.

На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили штурмові дії армії Росії північно-західніше Вербового. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили чотири атаки російських окупантів у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. під час боїв російські загарбники успіху не мали, втрат українських позицій не допущено.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Генштаб ЗСУ втрати ворога
На війні в Україні Росія втратила 1400 військових за добу — Генштаб
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Президент Ірану Раїсі загинув після катастрофи вертольота, повідомляють державні агентства
В Ірані офіційно повідомили про загибель президента Раїсі після катастрофи вертольота Оновлюється
Блекаут 2024 року
Удар по Харкову, в усіх регіонах діятимуть відключення світла. 817 день війни. Онлайн

Вибір редакції
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Amnesty International Вероніка Вельч
Нова голова українського Amnesty International — про повернення організації, ветеранів в команді й права під час війни
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
Дізнайтесь більше
війна, ЗСУ
Від початку доби відбулося 90 боєзіткнень, деякі з атак РФ тривають досі — Генштаб
Генштаб: на Харківському напрямку військо РФ активних дій не проводило, ситуація на фронті
Генштаб: на Харківському напрямку військо РФ активних дій не проводило, за добу на фронті — 110 бойових зіткнень
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
За добу російське військо на війні в Україні втратило 1210 військових — Генштаб
ЗСУ, Україна
За добу на фронті відбулось 116 бойових зіткнень з армією РФ — Генштаб
На початок