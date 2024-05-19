Сили оборони після штурмових дій покращили тактичне положення — Генштаб

Українські військові на окремих напрямках фронту провели активні штурмові дії та покращили тактичне положення, розкриття деталей яких на цей час недоцільне.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні станом на 23.00 годину 18 травня.

Зазначається, що з початку доби російські окупанти завдали три ракетні та 38 авіаційних ударів (зокрема із застосуванням 56 КАБів), застосували 404 дрони-камікадзе, здійснили понад три тисячі обстрілів позицій українських військ.

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Українськими воїнами відбито шість атак південніше населених пунктів Глибоке та Лук’янці Харківської області. Армія РФ продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишає спроб захопити Вовчанськ. Російські окупанти застосовують авіацію для авіаударів: протягом доби дві керовані авіабомби по Харкову, п’ять КАБів по Веселому та чотири — по району населеного пункту Липці.

Сили оборони України намагаються витіснити російських військових у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.

Попередньо, загальні втрати армії РФ упродовж доби склали 125 солдатів. Також російські загарбники втратили 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них — три танки, шість гармат та мінометів. Крім того, уражено 15 укриттів російської армії. Інформація уточнюється.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу зросла до 11. Сили оборони України успішно відбили атаки армії Росії у районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

На Лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Армії РФ здійснила шість безуспішних атак у напрямках населених пунктів Новосадове, Торське та Григорівка.

На Краматорському напрямку російські окупанти 15 разів намагалися прорвати оборону українських військ. У напрямках населених пунктів Калинівка, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Бойові дії тривають у районах населених пунктів Новий та Іванівське Донецької області. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Російський агресор здійснив 23 атаки. Бойові дії тривають. Армії РФ наростила значні зусилля із вогневого впливу та штурмових дій в районі населеного пункту Нетайлове Донецької області. Силами оборони України проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

Попередні втрати армії РФ на цьому напрямку склали: 235 російських окупантів вбитими та пораненими, знищено один танк, склад боєприпасів, гармату, автомобіль та два БпЛА. Крім того, пошкоджено три танки, три гаубиці, бойову машину піхоти та автомобіль. Інформація уточнюється.

На Курахівському напрямку кількість боїв зросла до 11. Російські загарбники намагаються наростити зусилля в районі Парасковіївка Донецької області. Бойові дії тривають у районах Красногорівки та Костянтинівки. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку армія РФ здійснила три безуспішні спроби прорвати оборону українських військ у напрямку Старомайорського.

На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили штурмові дії армії Росії північно-західніше Вербового. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили чотири атаки російських окупантів у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. під час боїв російські загарбники успіху не мали, втрат українських позицій не допущено.