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Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні
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Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні

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Палата представників США
Палата представників США. AP

Палата представників Сполучених Штатів сьогодні 20 квітня проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів.

"За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

Тепер законопроєкт буде переданий до Сенату. Далі відповідний законопроєкт має підписати президент Джо Байден.

Палата представників також проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Тайваню. Допомогу Ізраїлю розпочали розглядати після законопроєкту про допомогу Україні.

За даними "Голосу Амеирки" лідер більшості у Сенаті Чак Шумер заявив, що Сенат має "попередню згоду" провести перше поіменне голосування щодо законопроєкту про допомогу іноземним державам у вівторок 23 квітня.

Раніше Шумер написав у мережі X, що Сенат США "швидко" ухвалить законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона.

Президент України Володимир Зеленський подякував американській стороні за ухвалення законопроєкту.

"Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії. Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати", — написав він.

Президент назвав законопроєкт життєво важливим та зазначив, що він "допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими".

Напередодні, 19 квітня, у Білому домі також заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги Україні буде схвалений Палатою представників.

16 квітня спікер Палати представників Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Що відомо про законопроєкт щодо допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту у світі.

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