Велика Британія змогла витратити лише менше половини з 900 мільйонів фунтів, спрямованих різними країнами до фонду підтримки України.

Про це пише британська газета The Guardian. Причина такого повільного витрачання коштів — бюрократичні затримки, йдеться у публікації.

Міжнародний фонд для України під керівництвом Сполученого Королівства нараховує дев’ять країн-донорів. Критики стверджують, що постачання зброї на передову "було повільним".

Британські міністри визнають, що через повільну роботу схеми частина обладнання, купленого за гроші фонду, не потрапить в Україну раніше за весну наступного року, повідомляють автори.

За даними чиновників британського міністерства оборони, затримки пов'язані з необхідністю оцінювати заявки багатьох компаній, які беруть участь у тендерах на постачання техніки для України.

Як пише The Guardian, британська влада забезпечила більшу частину коштів фонду (500 млн фунтів), Данія направила 144 млн фунтів, Норвегія — 119 млн, Нідерланди — 110 млн, Швеція — 26 млн, Австралія — 25 млн, Литва — 5 млн, Нова Зеландія — 4 млн та Ісландія — 3 млн.

Розпорядником фонду є уряд Британії. Його завдання — фінансування навчання українських військових та постачання озброєнь ЗСУ.

У відповідь на звинувачення опозиції у повільній та неефективній роботі офіційний представник Міноборони Британії заявив, що британський фонд — "найбільший у своєму роді і регулярно постачає озброєння, щоб задовольнити найнагальніші потреби України, у тому числі засоби ППО, дрони та обладнання для розмінування".

Як пояснює британське оборонне відомство, у тендерах беруть участь тисячі різних компаній, і кожну з їхніх заявок необхідно оцінити.

"Ми не вибачатимемося за те, що робимо це з дотриманням усіх процедур і таким чином, щоб забезпечити найбільш ефективну допомогу Україні", — заявив представник міністерства.

Раніше Міністерство оборони Сполученого Королівства повідомляло, що Британія та 12 країн-партнерів об'єдналися, щоб підтримати Україну в підготовці новобранців. Операція Interflex, що базується у Великій Британії, підготувала понад 34 000 українських призовників.