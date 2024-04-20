Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні 23 квітня

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що американський Сенат голосуватиме за допомогу Україні у вівторок, 23 квітня. Для цього сенатори вийдуть із перерви.

Про це чиновник повідомив на платформі Х.

"Сенат готовий зробити наступний крок щодо доповнення до національної безпеки. Сенат домовився завершити роботу першим голосуванням у вівторок", — написав Шумер.

Відомо, що у Сенаті перерва з 19 по 29 квітня, проте сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.

Оскільки законопроект видозмінився у Палаті представників, сенаторам доведеться розглянути його наново. Очікується, що вони завершать цей процес упродовж наступного тижня.

Палата представників Сполучених Штатів 20 квітня проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

Напередодні, 19 квітня, у Білому домі також заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги Україні буде схвалений Палатою представників.

16 квітня спікер Палати представників Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Що відомо про законопроєкт щодо допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту у світі.