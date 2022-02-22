Попри погіршення безпекової ситуації на Донбасі Укрзалізниця поки що не збирається припиняти рух поїздів на схід України, але підвищить заходи безпеки. Про це на брифінгу 22 лютого заявив член правління перевізника Олександр Перцовський.

"Укрзалізниця не має сполучення з окупованими територіями, технічно не може і не буде його мати. Але ми, звичайно, сполучаємо Україну з українським Донбасом. Зокрема швидкісний рух доходить до міста Покровськ. Це важливий та принциповий для нас напрямок. Ми продовжуємо штатно працювати. Звичайно, підвищені всі заходи безпеки", — заявив Перцовський.

Член правління Укрзалізниці також нагадав, що українці, які прагнуть повернутися додому, але через скасування авіарейсів не змогли це зробити, можуть скористатися послугами перевізника — потяги курсують зокрема через Перемишль, Варшаву та Відень.

"Жодної паніки. Якщо хтось повертається в Україну і немає прямого авіасполучення, ми будемо раді доставити додому", — додав Перцовський.

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