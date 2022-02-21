Казус беллі. Данілов спростував заяву ФСБ РФ про обстріл біля кордону

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов спростував заяву російського ФСБ про те, що Україна начебто обстріляла прикордонний пункт на кордоні з Україною в Ростовській області, де нібито, за даними ФСБ, будівля була повністю зруйнована.

За словами Данілова, це казус беллі — формальний привід для розв'язування війни однією державою проти іншої. Про це передає кореспондентка Суспільного.

“Те, що ви кажете, казус беллі. Звичайно, це їхнє завдання. Завдання вони поставили собі такі давно. Наші військові можуть вогонь у відповідь вести тільки в тому разі, якщо є загроза життю нашим військовим. Ми не ведемо ці обстріли. Ми до цих обстрілів не маємо жодного відношення”, — сказав Данілов.

За словами посадовця, до російських провокацій готові в Україні і світі.

“Ми попередили і зараз попереджаємо, що вони можуть фантазувати скільки завгодно. Вони можуть все, що завгодно, і ми до цього готові, до цього готовий світ. Ми розуміємо, що відбувається — бажання РФ спровокувати нас на активні дії. Не вийде”, — сказав Данілов.

Що кажуть в ДПСУ

Відвертою провокацєю назвали заяву ФСБ і в Державній прикордонній службі України.

Зокрема, у ДПСУ розповіли, що не зазначається точне місце, де це відбулося, окрім як за 150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області.

"Відмітимо, що Ростовська область межує як з контрольованою українською владою територією в межах Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої понад 400 км. Наголосимо, інформування підрозділів ДПСУ від співробітників ПС ФСБ РФ про якісь нестандартні ситуації не надходило", — йдеться у заяві ДПСУ.

В той же час, за даними прикордоників, окремі джерела, на які посилаються російські ресурси, зазначають, що мова може йти про територію, яка розташована поряд неконтрольованої Україною ділянки кордону, в Неклинівському районі Ростовської області.

Раніше ФСБ РФ заявила про влучення снаряду по прикордонному пункту на кордоні з Україною в Ростовській області, нібито будівля повністю зруйнована. Прикордонний пункт розташований за 150 м від лінії кордону. Постраждалих нема.

Що було раніше

Росія вже заявляла про обстріли в Ростовській області. Президент України Володимир Зеленський назвав провокацією, брехнею і цинізмом заяви російської пропаганди про те, що українські снаряди потрапили в РФ.

"Те, що показали, наприклад, вчора на тимчасово окупованих територіях, показали якісь снаряди, що вони прилетіли з нашого боку, а потім показали, що щось долетіло в Ростовську область – це все провокація. Це все суцільна брехня. Там немає ніяких загиблих, там немає нікого пораненого. Це просто цинізм такого рівня, що вони самі у себе щось підривають, що вони стріляють, це не перший раз з 2014 року...я маю на увазі, стріляють на ту територію, яку вони контролюють. Це просто такий цинізм", — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання на Мюнхенській конференції з безпеки.

Що відомо

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Вранці 19 лютого ватажки самоназваних республік "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

16 лютого бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.

США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторгнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.

Починаючи з 12 лютого, низка країн порадили своїм громадянам терміново виїхати з України через загрозу військового нападу, а посольства — перенесли свої офіси до Львова. 18 лютого посольство Британії повідомило про переїзд до Львова. 19 лютого стало відомо, що НАТО переводить персонал українського офісу до Львова та Брюсселя.

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