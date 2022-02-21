Іноземні авіакомпанії продовжують скасовувати рейси до України. Серед останніх, хто заявив про це — німецька Lufthansa, швейцарська Swiss Airlines, французька Air France, австрійська Austrian Airlines та норвезька SAS (Scandinavian Airlines).

Lufthansa повідомила, що призупиняє авіасполучення з Україною з 21 до 28 лютого 2022 року. В пресслужбі компанії зазначили, що "постійно стежать за ситуацією з безпекою в Україні та довкола неї". Рішення про подальші рейси Lufthansa ухвалить пізніше. В Міністерстві інфраструктури уточнили, що скасовані польоти до Києва та Одеси. Рейси з та у Львів зберігаються у звичному режимі.

Крім того, про призупинення польотів до Києва та Одеси з 21 до 28 лютого повідомила Швейцарська авіакомпанія Swiss Airlines. До 27 лютого скасовані щотижневі рейси з Осло до Києва норвезької компанії SAS.

В Austrian Airlines також повідомили, що тимчасово не літатимуть до Києва, Одеси, Львова та Запоріжжя.

Два рейси з Києва до Парижу скасувала Air France. Також з Києва до столиці Франції до 1 лютого не літатиме лоукостер Vueling.

МАУ замінить всі маршрути до Європи

Замінити німецького перевізника Lufthansa на двох маршрутах — до Мюнхена та Женеви — погодилась українська МАУ. Також національний авіаперевізник заявив, що забезпечить попит на популярні європейські напрями, в тому числі Мюнхен, Лондон, Прагу, Барселону, Ларнаку, Мілан, Женеву та інші, і замінив менші літаки на більші, аби компенсувати скасовані іноземними перевізниками рейси. "Авікомпанія МАУ щоденно виконує рейси до Парижу та Астердаму, тому завдяки код-шер співробітництву МАУ з альянсом KLM/Air France, пасажири забезпечені, в тому числі можливістю зручного транзиту через великі європейські хаби", — повідомив президент компанії Євген Дихне.

"Майже всі напрямки, з яких пішли іноземні авіакомпанії, охоплені українськими авіаперевізниками. Не замінений лише рейс SAS Scandinavian Airlines. Ця авіакомпанія літала раз на тиждень з Києва до Осло", — заявив на брифінгу міністр інфраструктури Олександр Курбаков.

Директор національного провайдера аеронавігації "Украерорух" Андрій Ярмак підкреслив, що повітряний простір над Україною відкрито, крім зон, заборонених з 2014 року та невеликих ділянок над Чорним морем, що не впливають на роботу авіакомпаній.

Як повернути гроші чи забронювати нові квитки

Не всі компанії надали офіційні пояснення для пасажирів, як повернути квитки. Lufthansa рекомендувала звертатися до сервісного центру авіаперевізника або до туристичного агентства, щоб обговорити подальші плани подорожі.

Air France та KLM ще раніше на тлі пандемічних обмежень ввели політику добровільного перебронювання. Вона діє до 28 лютого і дозволяє змінити дати вильоту без комісії. Крім того, компанії приймають вимоги з відшкодування відповідно до умов тарифу заброньованого квитка.

Пасажири мають право на повернення повної вартості квитків скасованого рейсу, дає загальну пораду сайт Avianews і радить дізнатись альтернативні варіанти: пізнішу дату вильоту або можливість перебронювання квитків у партнерів.

Чим небезпечна ситуація

Авіаексперт Деніс Антонюк вважає, що авіакомпанії панікують і нема обґрунтованих підстав скасовувати перельоти: "Мене трохи дивує ситуація, при якій Україну всі заносять до "ризикового переліку", при цьому десятки та сотні літаків пролітають за 10-12 кілометрів від Луганська, літаючи через Ростовську зону. Також у страхових компаній нема паніки щодо російських компаній. Це каже про те, що це паніка, скоріш за все штучна".

Він вважає, що ситуація буде шкідливою для української авіації й для економіки, якщо блокування рейсів триватиме більше ніж 3-4 місяців. Але повне закриття неба над Україною найближчим часом не прогнозує: "Немає передумов для того, щоб це сталось. В найгіршому випадку почнуть закривати частинами, але всю Україну немає ніякого сенсу та ніякої логіки закривати".

Що відомо

15 лютого уряд виділив більше ніж 16 мільярдів гривень на забезпечення фінансових гарантій, що надаватимуться для страхових і лізингових компаній та авіаперевізників. Раніше через загрозу вторгнення Росії в Україну низка західних страхових компаній заявила, що з 14 лютого можуть припинити страхування польотів над Україною, що своєю чергою могло призвести до скасування більшості авіарейсів.

Квитки на рейси МАУ подорожчали через збільшення вартості страхування літаків.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії.

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