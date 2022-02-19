США сподіваються, що Росія сяде за стіл перемовин задля врегулювання ситуації довкола України, в іншому випадку Штати спільно з союзниками готові запровадити жорсткі санкції проти РФ.

Про це у коментарі Суспільному повідомила офіційна представниця Державного департаменту США Андреа Калан, яка бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Про конференцію у Мюнхені та відсутність Росії

За словами Калан, ситуація в Україні є головною темою конференції. З цього приводу 18 лютого виступили президент США Джо Байден, держсекретар Ентоні Блінкен та віцепрезидентка США Камала Гарріс. Вона розповіла, що під час круглого столу у Мюнхені Гарріс зауважила, що США ще бачать можливості вирішити ситуацію щодо України дипломатичним шляхом.

"Наступного тижня держсекретар Блінкен має зустрічатися із міністром закордонних справ Росії Лавровим у Європі. Але, як зауважив держсекретар, це — виключно у тому разі, якщо не буде вторгнення в Україну", — сказала представниця Держдепу.

Говорячи про ймовірність мирного врегулювання ситуації в Україні, вона зазначила, що бачать лише "більше і більше дезінформації про ситуацію в Україні та на Донбасі, зокрема".

"Але є два шляхи: якщо Росія обере шлях дипломатії, вона повинна по-справжньому відвести війська від українських кордонів. Чи готова Росія це робити? Усе залежить від Путіна, від РФ. Але США продовжують закликати Росію деескалувати ситуацію", — сказала Калан.

Вона також повідомила, що відмова Росії від участі в Мюнхенській безпековій конференції не впливає на діалог лідерів країн щодо протидії загрозам в Європі.

"Ця конференція — дуже хороший форум, щоби усі разом могли сісти за стіл, говорити віч-на-віч. І ми бачимо, що усі єдині. Звісно, було б добре, якби могли сидіти за столом і ухвалювати рішення разом з нашими російськими колегами, але ми зможемо зробити це наступного тижня, коли держсекретар Блінкен зустрінеться з міністром Лавровим", — зауважила представниця Держдепу.

Про визнання Росією "Л/ДНР"

За словами Калан, визнання Росією незалежності так званих "республік" означатиме її повну відмову від своїх зобов'язань, закріплених у Мінських угодах.

"У випадку, якщо це так і буває, будуть серйозні наслідки. Ми чекаємо від Росії, щоби вона навпаки — виконала свої зобов'язання, щоби вона поважала територіальну цілісність і суверенітет України. І ми будемо продовжувати закликати Росію робити це", — наголосила вона.

Про санкції проти Росії

Говорячи про ймовірність запровадження санкцій проти Росії до ймовірного вторгнення в Україну, Калан зауважила, що вони будуть застосовані у разі нападу.

"Як сказав президент Байден і держсекретар Блінкен, санкції будуть застосовані у разі саме дій, якщо буде вторгнення. Тоді США готові запровадити дуже серйозні, масштабні санкції та вдаватися до інших заходів, які матимуть дуже негативні наслідки для російської економіки", — сказала представниця Держдепу.

За її словами, обговорення антиросійських санкцій з боку США та їх союзників триває.

"І найголовніше те, що ми усі єдині в цьому. Наша єдність — це наша сила. Сподіваємося, що Росія це бачить і це допомагає їм ухвалювати правильні рішення. Тому що досі у Росії є два шляхи — шлях агресії, ескалації ситуації та шлях дипломатії. І США, наші партнери, увесь світ сподіваються на те, що Росія обере дипломатію і буде готова сісти за стіл переговорів, поговорити з нами і вирішити ситуацію довкола Україн", — підсумувала Калан.

Що відомо

У Мюнхені 18 лютого стартувала конференція з безпеки-2022. На заході, що триватиме до 20 лютого, лідери понад 30 країн світу, десятки провідних дипломатів та міністрів оборони говоритимуть про сучасну архітектуру безпеки світу, її виклик та загрози. Очікується, що головною темою буде ситуація навколо України.

До Мюнхена запросили президентів України та Росії, однак там буде присутня лише українська делегація. У Путіна відмовилися їхати через те, що начебто не мають щеплень від коронавірусу схваленими у ЄС вакцинами.

18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

19 лютого до Мюнхена прибув президент Володимир Зеленський, де зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії та обговорив спільні кроки задля стримування Росії. У Білому домі заявили, що Зеленський не має їхати на Мюнхенську конференцію на тлі загострення.

Прем'єр-міністр Великої Британії під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що Британія спільно з ЄС і США напрацювала "найжорсткіший і найсильніший" пакет санкцій проти Росії на випадок її вторгнення в Україну.

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