Укрзалізниця запустила перший інклюзивний електропоїзд на сході України

18 лютого "Укрзалізниця" відправила у перший рейс інклюзивний електропоїзд за маршрутом Харків — Бахмут — Харків. Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".
"Електропоїзд проходитиме 19 станцій, серед яких Ізюм, Святогірськ, Лиман, Сіверськ та інші. Поїзд курсуватиме щоденно, крім вівторка, та відправлятиметься з Харкова о 09:22, прибуватиме до Бахмута о 13:57. З Бахмута поїзд відправлятиметься о 14:45, прибуватиме до Харкова о 19:25", — йдеться у повідомленні.
Зазначили, що електропоїзд пройшов модернізацію на Київському електровагоноремонтному заводі. У його складі 10 вагонів, крісла з покращеними ергономічними властивостями, сучасне освітлення, системи звукового та візуального оповіщення пасажирів.
Додали, що поїзд пристосований для перевезення маломобільних верств населення та має місця для розміщення велосипедів.
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