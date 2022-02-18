Незаконна влада самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" закликала людей виїхати із міст у Росію і зокрема в Ростовську область. Вдень в Донецьку вмикали сирени, пізніше повідомили про вивезення автобусом дітей зі школи-інтернату.

Україна запропонувала провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи через загострення на Донбасі, однак представники окупаційних адміністрацій відмовились від зустрічі.

Натомість ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни", евакуювати незаконна влада хоче тільки жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Головнокомандувач ЗСУ, а також у Міністерстві оборони та МЗС України наголосили, що Україна не планує наступальних операцій, також закликали не вірити заявам ватажків самопроголошених "Л/ДНР" та пропаганді РФ.

Суспільне розбиралося, що там відбувається.

"В найкоротші терміни виїхати на територію РФ"

18 лютого ватажки так званих "республік" закликали мешканців окупованих територій Луганської та Донецької області виїхати до Росії: "З метою недопущення жертв серед мирного населення закликаю жителів республік, які не мають мобілізаційні предписання, а також не задіяні в життєзабезпеченні соціальної та громадянської інфраструктури, в найкоротші строки виїхати на територію Російської Федерації".

Так званий голова незаконної "ЛНР" Леонід Пасєчник заявив, що Росія готова прийняти людей та зазначив, що евакуація буде тимчасовою. “Керівник ДНР” Деніс Пушилін заявив, що українські війська можуть “почати вторгнення в будь який момент”.

Ввечері Офіційний представник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін доручив організувати прийом біженців у Ростовській області. "Путін переговорив телефоном з головою МНС Олександром Чупріяном і доручив йому терміново вилетіти в Ростовську область для організації на місці робіт зі створення умов для розміщення, забезпечення гарячим харчуванням і всім необхідним, включаючи медичну допомогу".

Вмикали сирену, шлють "смс-ки" та складають списки на евакуацію

Голова військово-цивільної адміністрації Гатного Володимир Весьолкін розповідає: за словами жителів окупованої території, дійсно людей збирають на автобуси, якими обіцяють везти у Краснодарський край та Ростов:

"Вони залякують. Люди там діляться на декілька груп. Деякі кажуть, що все це імітація, залякування. Але бояться щоб не було з їхнього ж боку обстрілів житлових кварталів, щоб потім не сказати: бачите, ми ж вам казали, що вас будуть вбивати. Це одна категорія людей, яка розуміє, що все це імітація, але боїться щоб не послали під обстріли по житлових кварталах для картинки на телебачення."

За його словами, "бюджетникам" ще вчора сказали назвати по дві людини від колективу для поїздки в РФ. Для чого — не пояснили. “Кажуть, що між собою вони розмовляють, що нібито будуть знімати картинку, як люди благають Путіна спасті”.

Харків’янин, мама якого живе в Донецьку, розповідає, що про евакуацію повідомили у виконкомі. "Каже, що їй (мамі — ред.) сказали йти додому, збирати речі і очікувати повідомлень про організований виїзд у Росію, Ростовську область. Я просив її ще кілька днів тому виїжджати до мене, але вона тягнула. Заїхати в Україну зараз реально через Росію — перевізники возять. Але там величезні черги, люди зараз кинулися скуповувати місця".

Суспільне поспілкувалися з жителями окупованих Луганська та Донецька. Всі вони на умовах анонімності підтверджують інформацію про заклики до евакуації. Ось що кажуть:

Житель Горлівки. "Тиха паніка. Хтось по домах, хтось машинами збирається їхати в РФ".

Житель Донецька. "По радіо і “ящику” сьогодні повідомляли про евакуацію. Розсилають “смс”. Сирен не було. Звинувачують у всьому, як це і завжди, Україну".

Житель Луганська. “Десь о третій годині почали істерично складати списки на евакуацію. Терміново. Тому були задіяні всі співробітники. Записували всіх жінок і дітей в сім’ях. На цьому поки все. Нічого конкретного поки не повідомляли. Чоловіків випускати не планують. Багато людей нікуди не поїде. Заощаджень не має. В Україну багато хто не хоче через ідеологічні міркування. Росії просто не довіряють і вважають, що вони там не потрібні. Якщо щось і почнеться, то в Донецьку. У нас вже давно не стріляють. А там — постійно. Дуже багато людей однозначно нікуди не поїдуть. Грошей нема. В Україну багато хто не хоче з ідеологічних міркувань. Росії просто не довіряють і вважають, що вони там не потрібні".

Киянка Олена, мама якої в Донецьку. "Все працює, крім сирени та звернення про евакуацію. Все, як завжди. У всієї цієї затії про евакуацію нема нічого конкретного — ніхто нікуди не поїде".

Харків’янка, що має родичів на Донбасі. "Мама спілкувалася з родичами. Там істерика — крутять обстріляний дитсадок, кажуть що це Українці вбивають своїх дітей щоб напасти на Донецьк та Луганськ. Там цілий день волають сирени. Нерви здають вже в самих адекватних. Мама говорила з трьома людьми. Всім пропонували евакуюватися. Ніхто з міста не їде".

Волонтер Влад Іванов повідомив, що окупаційна влада готується до провокацій.

"Інформація на сьогодні. Моє джерело в рядах військових фейковоі донецької республіки повідомило що сьогодні їх перевдягають в нашу форму і вночі мають готуватись до «кіпішу». Далі несподівано маріонетки Кремля захвилювались про жителів котрі живуть на лінії розмежування. Цілих вісім років не хвилювались, аж тут зненацька любов прокинулась.. Щож чекаєм провокацій".

"Це гра на нервах"

Аналітикиня Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко називає те, що відбувається "терористичним тиском". "Можливі будь-які провокації проти цивільного населення. І людям варто десять разів подумати перш ніж кудись їхати на заклик окупаційних адміністрацій. Але ми розуміємо, що люді в окупації позбавлені у певних речах вибору, тому треба просто сподіватись на якісь рештки здорового ґлузду. Хоча у мене таких сподівань на представників чинної влади РФ мало. Але не треба забувати і про те, що тут є досить серйозна гра на нервах. І все спрямовано на те, щоб до наступного засідання у Тристоронній контактній групі, до наступного засідання політичних радників Нормандської четвірки, змусити нас до якихось компромісів щодо виконання російського прочитання політичної частини Мінських домовленостей”.

Що було раніше

15 лютого Держдума РФ звернулася до Володимира Путіна щоб той визнав “ДНР” і “ЛНР” незалежними державами. Позицію депутатів РФ підтримали їхні “керівники” — Денис Пушилін та Леонід Пасічник. Перший заявив, що “коли Україна значно наростила присутність своїх озброєних сил і техніки на лінії зіткнення, це остаточно свідчить про те, що Київ не виконує Мінські домовленості”. Леонід Пасічник подякував “братському народу Росії”.

У телеграм-каналах пропагандистів почали ширитися думки про те, що “ДНР” і “ЛНР” мають розширитися в “межах Донецько-Криворізької республіки” і що “у випадку нападу на Донбас, його визнання буде негайним”.

Декілька тижнів до цього окупаційні ЗМІ відкидали інформацію про скупчення російських військ на кордоні з Україною. Під час ефірів, з пропагандистських телеканалів звучали заяви з посиланням на своїх же бойовиків. Серед них і така, що країни Заходу разом з Києвом готують масштабні провокації для мешканців ОРДЛО. У випусках “аналітичних програм” на Луганському та Донецькому телебаченнях казали, що це не Росія планує вторгнення, а навпаки — агресія йде з боку України. Та наголошували що українські військові нібито продовжують нарощувати бронетехніку.

Проте, окупаційні ЗМІ не оминули заяву Володимира Васильєва — голови провладної фракції "Єдина Росія" у російській Держдумі, в якій йшлося про надання зброї бойовикам.

“На телебаченні кажуть, що прийде “злобний” НАТО”, — розповів Суспільному Артем (вигадане, з причин безпеки, ім’я — ред.) з тимчасово-окупованої Кадіївки, що на Луганщині. Чоловік пояснив, що абстрагуватися від новин окупаційної влади майже неможливо. Ідея “русского мира” транслюється, як не з телебачення, так через гучномовці на стовпах, вбачається у пам’ятниках Леніну, стіні пам’яті окупаційним бойовикам. “Тут на місцевому телебаченні, як у радянські часи: “Америка — це яструби, зараз нападуть, розбомблять і буде розруха”.

У текстовому форматі Суспільному відповіла жінка, що мешкає в одному з окупованих міст. Телефоном говорити не наважилася, оскільки серед місцевих побутує інформація, що їхні розмови можуть прослуховуватися. “На телебаченні окупантів говорять частіше всього з пафосом про геройські подвиги “ополченців”. А "дивані війська", обивателі, які сидять біля телевізорів і слухають Скабеєву, бояться, що ж буде, якщо почнеться війна, а ми не отримаємо українські пенсії”.

Читайте також

Морські навчання РФ перекривають українські шляхи. Чи загрожує це економічною блокадою і вторгненням

Обстріли Станиці Луганської, Мар'їнки, Врубівки: що відомо та як реагує влада

Росія хоче визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Як на це реагують політики України і світу

Чорнобильська зона та АЕС. Чи готові вони до можливого військового вторгнення