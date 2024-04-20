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Перефарбування стели на в'їзді у Донецьку область: як це пояснюють і що думають військові. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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Перефарбування стели на в'їзді у Донецьку область: як це пояснюють і що думають військові. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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Дозвіл на перефарбування стели на в'їзді в Донецьку область не надавали, повідомили Суспільному у відповідь на офіційний запит у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області. Саме на їхньому балансі вона перебуває. Раніше, 14 квітня в соцмережі Instagram з'явилося відео, де четверо людей зафарбовують стелу, на якій військовослужбовці ЗСУ залишали свої підписи, на межі Донеччини та Дніпропетровської області.

Суспільне поговорило із Вікторією Чорногор, яка була серед тих людей, які перефарбовували стелу, та військовими.

Аргументи, пояснення та думки — у матеріалі.

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