Україна наполягає на застосуванні проти Росі "болючих" санкцій, щоб послати "однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації". Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, а також у повідомленнях глави МЗС Украіни Дмитра Кулеби за підсумками Засідданя Радбезу ООН. Радбез терміново скликали вночі 22 лютого на вимогу України. Рада безпеки ООН за участі України обговорювали визнання незалежності окупованих територій Донбасу Росією та введення туди російського контингенту.

Як повідомили в МЗС, на доручення президента українська дипломатія нині застосовує увесь дипломатичний арсенал для запобігання розгортанню збройного конфлікту.

Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів ще одну телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні зустрічі у Вашингтоні.

“Ключова тема — санкції. Наголосив на необхідності застосувати жорсткі санкції проти Російської Федерації за її протиправні дії”, — повідомив Кулеба у Twitter.

Також міністр обговорив ситуацію з канадською колегою Мелані Жолі, повідомив він.

“У розмові з канадською колегою Мелані Жолі обговорили обсяг та процес введення санкцій проти Росії за її протиправні дії. Канада твердо стоїть на боці України не лише на словах, але й у діях”, — написав Кулеба.

За його словами, “Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати”.

“Україна засуджує рішення Російської Федерації про визнання “незалежності” створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України — так званих “Луганської Народної Республіки” та “Донецької Народної Республіки”, — зазначено у заяві МЗС.

Такими діями російська сторона грубо попрала основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, заявили українські дипломати.

Рішення РФ про визнання так званих “Луганської Народної Республіки” та “Донецької Народної Республіки” не матиме жодних правових наслідків, наголошують в МЗС. Там повідомили, що це рішення різко збільшує ескалацію ситуації та може означати одноосібний вихід Російської Федерації з Мінських домовленостей.

“Українська сторона розуміє наміри Росії та її прагнення спровокувати Україну. Ми враховуємо усі ризики і не піддаємося на провокації, залишаємося відданими політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту”, — йдеться у заяві.

Що сказали представники краін на Радбезі ООН

Визнання незалежності окупованих територій Донбасу є порушенням суверенітету України та принципів ООН. Про це заявила Розмарі ді Карло, заступниця Генерального секретаря ООН.

Як заявила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час екстреного засідання Ради безпеки ООН 22 лютого, розміщення російських "миротворців" на території окупованого Донбасу є нонсенсом. Міжнародна спільнота знає, що це означає. Дії Володимира Путіна є спробою створити привід для подальшої агресії, сказала вона.

Мінські угоди “не померли”, а Україна зобовʼязана їх виконувати та вступити у перемовини з представниками окупованих територій Донбасу. Про це заявив представник Росії в ООН Василь Небензя під час екстреного засідання Ради безпеки ООН 22 лютого.

“Сьогодні всі члени ООН зазнають нападу — нападу країни, яка отримала місце в Раді безпеки у 1991 всупереч Статуту ООН, країни, яка окупувала частини територій й Грузії у 2008, країни, яка окупувала частини територій України у 2014”, — заявив представник України в ООН Сергій Кислиця.

Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ . Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого . Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР" . Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Заступник голови комітету Ради Федерацій РФ (верхня палата парламенту) з міжнародних справ Андрій Клімов заявив , що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас .

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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