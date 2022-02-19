Президент США Джо Байден упевнений, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Про це Байден сказав на брифінгу 18 лютого. Брифінг відбувся на тлі загострення на Донбасі та заяв бойовиків про евакуацію населення Донбасу.

За словами Байдена, у США є підстави вважати, що Росія нападе в наступні тижні чи дні: "Путін прийняв рішення", – сказав він.

"Росія практично оточила Україну в Білорусі, уздовж російського кордону і на Півдні. І в нас є підстави говорити, що РФ хоче напасти на Україну в наступні тижні, наступні дні, ми думаємо, що вони нападуть на Київ. Ми говоримо про це не тому, що хочемо конфлікту, а для того, щоб усунути будь-які підстави, які могли б бути використані росіянами для виправдання своїх дій", – сказав Байден, додавши, що "Росія може обрати дипломатію. Ще не пізно".

Байден також заявив, що США не висилатимуть в Україну військових, однак продовжать підтримувати грошима та боєприпасами.

У Білому домі також вважають, що президент Зеленський не має їхати на Мюнхенську конференцію в Німеччині 19 лютого. На тлі загострення, каже Байден, це може бути "немудрим рішенням".

Що відомо

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Напередодні бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.

США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.

Починаючи з 12 лютого, низка країн порадили своїм громадянам терміново виїхати з України через загрозу військового нападу, а посольства — перенесли свої офіси до Львова. 18 лютого посольство Британії повідомило про переїзд до Львова.

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