Білорусь і Росія через загострення ситуації на Донбасі вирішили продовжити спільні навчання сил реагування "Союзная решимость – 2022", які мали завершитися 20 лютого.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Білорусі.

"У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь та Російської Федерації прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити", – заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Він стверджує, що сусідні країни начебто "в екстреному позаплановому порядку накачуються найсучаснішою зброєю", а на території суміжних держав створено "численні угруповання військ та сил".

"Підвищено рівень готовності до застосування міжвидових формувань екстреного реагування НАТО з 7 до 5 діб на випадок так званої "ескалації ситуації в Україні"…Кратно зросла чисельність проведених поблизу кордонів Союзної держави (Росії) незрозумілих для нас навчань та операцій. Очевидна їх спрямованість проти Росії та Республіки Білорусь", – заявляє білоруський міністр.

Він додав, що "в Європі дуже запахло порохом і її цілеспрямовано підштовхують до війни".

Що відомо

10 лютого на території Білорусі розпочалися російсько-білоруські навчання "Союзная решимость-2022", які мали завершитися 20 лютого. Їх мета — відпрацювання завдань щодо припинення "зовнішньої агресії" під час ведення оборонної операції, протидії тероризму та захисту інтересів "Союзної держави". Маневри проходили на білоруських полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Лесновський, Брестський та Осиповичський, а також на летовищах Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

16 лютого Міноборони Росії заявило, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевнили, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що попри заяви Росії про відведення частини військ і техніки від українських кордонів ситуація там не змінюється. А речник президента РФ Дмитро Пєсков пояснив, що для повернення російських військ у місця постійної дислокації потрібен час.

18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

19 лютого президент Росії Володимир Путін дав старт навчанням сил стратегічного стримання з використанням балістичних та крилатих ракет. За навчаннями з "ситуаційного центру" він спостерігав спільно з білоруським лідером Олександром Лукашенком.

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