Десять років тому українські міста Донбасу окупували бойовики. До цих дат команда Суспільне Новини вирішила нагадати імена тих, чиїми руками Росії вдалось захопити частину України. Гіркін, Захарченко, Плотницький, Губарєв та Жилін. Ця вибірка субʼєктивна, та ми обрали тих, чия біографія має підтвердження звʼязків з РФ та фінансування Кремлем. Шлях сепаратистів закінчився по-різному. Утім об’єднує їх одне: вони так і не понесли відповідальність перед законом України.

У цьому відео Суспільне зібрало архівні матеріали, інтерв’ю, заяви та спогади журналістів, які стали свідками подій в Луганську та Донецьку. А також матеріали справи боїнга MH17 та справ, відкритих проти бойовиків в Україні.

Більше про те, як ці люди опинилися на своїх місцях в окупаційній владі та як Росія захоплювала міста Донбасу — у спеціальному епізоді "Несеться".