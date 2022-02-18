СБУ: події в ОРДЛО є черговим витком гібридної війни проти України

Події 18 лютого на окупованому Донбасі, зокрема заяви бойовиків про диверсії та евакуація цивільного населення, є "черговим витком гібридної війни" проти України, заявили в Службі безпеки.
"Офіційно повідомляємо: заяви проросійських терористів про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях є суцільним фейком, інструментом для дестабілізації та не відповідають дійсності. Наголошуємо – в ескалації конфлікту зацікавлена виключно країна-агресор та керівники псевдореспублік", – йдеться в повідомленні.
СБУ також закликає зберігати спокій та не піддаватися на паніку і провокації.
За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, спецслужби Росії могли замінувати низку об'єктів у Донецьку для провокації, щоб звинуватити Київ у терактах і створити привід для вторгнення. Розвідка закликає донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.
Нагадаємо, 18 лютого "ДНР" заявила про "масштабний вибух" у центрі Донецька біля будівлі так званого "уряду". Окупанти повідомили, що була підірвана машина так званого "керівника управління міліції ДНР", ніхто не постраждав, і звинуватили в цьому українську владу.
Ще раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив про нібито попередження спроби диверсії біля хімічного заводу в районі Горлівки. Бойовики начебто перехопили переговори нападників, які "розмовляли польською мовою". Інформацію про нібито диверсію вже заперечили міністерства оборони і закордонних справ України, а також Польща.
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Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає до 190 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
- 17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів.
- 18 лютого "ДНР" і "ЛНР" оголосили про масову евакуацію цивільного населення в Ростовську область нібито через підготовку Україною наступальної операції. Президент РФ Володимир Путін розпорядився виплатити кожному прибулому по 10 тисяч рублів. В Україні заперечили це і заявили, що йдеться про провокацію з боку Росії.
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