СБУ: події в ОРДЛО є черговим витком гібридної війни проти України

Події 18 лютого на окупованому Донбасі, зокрема заяви бойовиків про диверсії та евакуація цивільного населення, є "черговим витком гібридної війни" проти України, заявили в Службі безпеки.

"Офіційно повідомляємо: заяви проросійських терористів про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях є суцільним фейком, інструментом для дестабілізації та не відповідають дійсності. Наголошуємо – в ескалації конфлікту зацікавлена виключно країна-агресор та керівники псевдореспублік", – йдеться в повідомленні.

СБУ також закликає зберігати спокій та не піддаватися на паніку і провокації.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, спецслужби Росії могли замінувати низку об'єктів у Донецьку для провокації, щоб звинуватити Київ у терактах і створити привід для вторгнення. Розвідка закликає донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

Нагадаємо, 18 лютого "ДНР" заявила про "масштабний вибух" у центрі Донецька біля будівлі так званого "уряду". Окупанти повідомили, що була підірвана машина так званого "керівника управління міліції ДНР", ніхто не постраждав, і звинуватили в цьому українську владу.

Ще раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив про нібито попередження спроби диверсії біля хімічного заводу в районі Горлівки. Бойовики начебто перехопили переговори нападників, які "розмовляли польською мовою". Інформацію про нібито диверсію вже заперечили міністерства оборони і закордонних справ України, а також Польща.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

Обстріли на Донбасі: якими є гарантії безпеки для України? Аналізує експерт

Обстріли Станиці Луганської, Мар'їнки, Врубівки: що відомо та як реагує влада

Росія хоче визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Як на це реагують політики України і світу

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу