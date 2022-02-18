Сполучені Штати вважають, що загострення на Донбасі та заяви бойовиків про евакуацію людей із ОРДЛО покликані приховати роль Росії як агресора у війні, а також можуть слугувати приводом до російського вторгнення на українську територію.

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі Державного департаменту США.

"Такі оголошення (про евакуацію людей із ОРДЛО — ред.) є черговими спробами приховати шляхом брехні та дезінформації той факт, що Росія є агресором у цьому конфлікті. Такі "операції під прикриттям" (false-flag operations) — саме те, про що говорив державний секретар Ентоні Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН", — повідомили у відомстві.

Держдеп наголосив, що "цинічно і жорстоко використовувати людей як пішаків, щоб відволікти увагу світу від факту, що Росія нарощує війська, готуючись до нападу".

"Росія — єдиний зачинщик цієї ескалації та погрожує народу України. Вона розташувала війська біля українських кордонів і постійно порушує права людей на Донбасі та Криму", — підкреслило зовнішньополітичне відомство США.

18 лютого ватажок "ДНР" Денис Пушилін оголосив про масову евакуацію жителів республіки до Ростовської області. Він стверджує, що президент Володимир Зеленський найближчим часом надасть військовим наказ про початок наступу на Донбасі.

Невдовзі про евакуацію населення до Росії оголосив ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник. При цьому він закликав усіх чоловіків, здатних тримати в руках зброю, "стати на захист своєї землі".

Офіційний представник президента Росії Дмитро Пєсков спершу заявив, що нічого про евакуацію не знає. Але потім Володимир Путін розпорядився всім прибулим із окупованих територій виплатити по 10 тисяч рублів.

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