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Графіки відключення світла, ДніпроГЕС у критичному стані після російського обстрілу. 830 день війни. Онлайн
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Графіки відключення світла, ДніпроГЕС у критичному стані після російського обстрілу. 830 день війни. Онлайн

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Люди на станції метро у Києві
Родина спить на підлозі на станції метро під час російської атаки на Київ, 1 червня 2024 року. REUTERS/Alina Smutko

2 червня — 830 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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