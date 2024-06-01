2 червня — 830 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- ДніпроГЕС у "критичному стані" через ракетну атаку РФ на Запоріжжя.
- 2 червня з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 в усіх регіонах діятимуть ліміти на споживання електроенергії для населення та промисловості.
Вибухи в Дніпрі
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.