За інформацією української розвідки, спецслужби Росії могли замінувати низку об'єктів у Донецьку для провокації, щоб звинуватити Київ у терактах і створити привід для вторгнення.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України закликає донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом", — наголошують там.

18 лютого "ДНР" заявила про "масштабний вибух" у центрі Донецька біля будівлі так званого "уряду". Окупанти повідомили, що була підірвана машина так званого "керівника управління міліції ДНР", ніхто не постраждав, і звинуватили в цьому українську владу.

Ще раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив про нібито попередження спроби диверсії біля хімічного заводу в районі Горлівки. Бойовики начебто перехопили переговори нападників, які "розмовляли польською мовою". Інформацію про нібито диверсію вже заперечили міністерства оборони і закордонних справ України, а також Польща.

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