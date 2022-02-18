В Офісі президента 18 лютого розпочався брифінг стосовно загострення на Донбасі за участі секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міністерки з питань реінтеграції Ірини Верещук та міністра оборони Олексія Резнікова.

Суспільне транслює брифінг наживо.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заяви бойовиків "ДНР" і "ЛНР" про нібито наступ українських військових не відповідають дійсності. "Те, що роздмухується, це спроба спровокувати збройні сили, наші війська", — зазначив він.

Він нагадав про обстріли, що відбулися 17 і 18 лютого, а також анонсував, що 19 лютого він і частина міністрів відвідають найбільш постраждалі міста на Донбасі.

"Ситуація в наших військах контрольована, зрозуміла, військо мотивоване, ніяких нападів на цивільне населення, ніяких варіантів того, що ці території мають бути звільнені військовим шляхом, на сьогоднішній день не існує", — підкреслив Данілов.

Віцепрем'єрка і міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук своєю чергою закликала мешканців окупованого Донбасу їхати на підконтрольну Україні територію.

"Їдьте до нас. Знайдіть спосіб перетнути КПВВ, ми створено усі умови, де жити і що їсти", — сказала вона.

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18 лютого ватажок "ДНР" Денис Пушилін оголосив про масову евакуацію жителів республіки до Ростовської області. Він стверджує, що президент Володимир Зеленський найближчим часом надасть військовим наказ про початок наступу на Донбасі.

Невдовзі про евакуацію населення до Росії оголосив ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник. При цьому він закликав усіх чоловіків, здатних тримати в руках зброю, "стати на захист своєї землі".

Офіційний представник президента Росії Дмитро Пєсков спершу заявив, що нічого про евакуацію не знає. Але потім Володимир Путін розпорядився всім прибулим із окупованих територій виплатити по 10 тисяч рублів.

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